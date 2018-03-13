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«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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Молодой человек ограбил свою подругу в Сызрани

Молодой человек ограбил свою подругу в Сызрани

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СК начал проверку по гибели братьев на пожаре в частном доме в Сызрани

В Сызрани сотрудники местного отдела СК начали проверку по факту обнаружения на месте пожара двух тел. В ведомстве подтвердили: погибшие – братья. Одному было 50 лет, второму 59. Как уже рассказывала «ТЕРРА», пожар произошел в понедельник, 12 марта, в 21:34. 
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Двое братьев погибли на пожаре в Сызрани

Двое братьев погибли на пожаре в Сызрани

Крупный пожар произошел 12 марта в Сызрани. Примерно в 21:20 загорелись постройки во дворе честного дома №51 по улице Транспортной.

Площадь возгорания составила 130 квадратных метров. В его тушении принимали участие 25 человек. На ликвидацию возгорания у специалистов ушло 
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Беглеца из Новосибирской области задержали в Сызрани

Беглеца из Новосибирской области задержали в Сызрани

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Оказалось, что мужчина 

12 марта 2018, 05:07
Семейная пара заблудилась 8 марта на Волге под Сызранью

Семейная пара заблудилась 8 марта на Волге под Сызранью

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Неадекватный мужчина несколько часов простоял на карнизе 16-этажки в Тольятти

Специалисты Центра гражданской защиты Тольятти смогли предотвратить трагедию. В 15:30 в экстренные службы поступило сообщение о том, что на карниз 16 этажа дома №11 по улице Свердлова залез мужчина, и он может оттуда упасть. На место прибыли полиция, спасатели и 

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Женщину с переломом бедра на «Нептуне» доставили из Рождествено в Самару

Спасательную операцию в четверг 27 февраля провели спасатели Самары. Они доставили в областной центр из Рождествено женщину с закрытым переломом бедра. Эвакуация пациентки 1938 года рождения через Волгу выполнялась по заявке медиков. Из-за травмы передвигаться самостоятельно она не могла. Спасатели 

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Спасатели эвакуировали автомобиль с беременной женщиной, который застрял на Волге под Сызранью

Спасатели эвакуировали автомобиль с беременной женщиной, который застрял на Волге под Сызранью

25 февраля жителям Самарской области потребовалась помощь спасателей. У жительницы села Бестужевка неожиданно начались роды, и ее было решено срочно везти в Сызрань. Сельчанку повезли через несанкционированную ледовую переправу по Волге на ВАЗ-2112 и «Ниве».

Дорогу сильно замело, и 
26 февраля 2018, 12:39
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