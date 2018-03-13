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Молодой человек ограбил свою подругу в Сызрани
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13 марта 2018, 01:36
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СК начал проверку по гибели братьев на пожаре в частном доме в Сызрани
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13 марта 2018, 11:47
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Двое братьев погибли на пожаре в Сызрани
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13 марта 2018, 09:01
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Беглеца из Новосибирской области задержали в Сызрани
Экипаж вневедомственной охраны задержал в Сызрани молодого человека, который находился в федеральном розыске. Стражи порядка заметили 26-летнего мужчину на улице Московской. При виде патрульной машины он попытался убежать, и именно такое поведение заставило сотрудников Росгвардии проверить его личность.
Оказалось, что мужчина …
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12 марта 2018, 05:07
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Семейная пара заблудилась 8 марта на Волге под Сызранью
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12 марта 2018, 09:49
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Неадекватный мужчина несколько часов простоял на карнизе 16-этажки в Тольятти
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7 марта 2018, 08:32
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Женщину с переломом бедра на «Нептуне» доставили из Рождествено в Самару
Спасательную операцию в четверг 27 февраля провели спасатели Самары. Они доставили в областной центр из Рождествено женщину с закрытым переломом бедра. Эвакуация пациентки 1938 года рождения через Волгу выполнялась по заявке медиков. Из-за травмы передвигаться самостоятельно она не могла. Спасатели …
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27 февраля 2018, 05:46
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Спасатели эвакуировали автомобиль с беременной женщиной, который застрял на Волге под Сызранью
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26 февраля 2018, 12:39