На днях в тольяттинскую полицию поступило сообщение о том, что на площадке подъезда дома по улице 70 лет Октября обнаружен труп убитого 38-летнего мужчины. О происшествии сообщила сожительница погибшего.
Прибывшие на место оперативники приступили к расследованию. Оказалось, что убитый часто ссорился с сыном своей приятельницы. 17-летний подросток и стал основным подозреваемым. Оказалось, что в день убийства он поссорился с мужчиной, ударил его ножом в шею и ушел из дома. По возвращении он увидел, что раненый сидит в квартире и распивает спиртное. Во время второй ссоры мальчик нанес своему оппоненту смертельное ранение в грудь.
Сейчас на парня заведено уголовное дело. Предполагаемый злоумышленник находится под домашним арестом. Ему грозит до 15 лет тюрьмы, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
|
Молодой человек ограбил свою подругу в Сызрани
|
13 марта 2018, 01:36
|
Почти 2 килограмма маковой соломы нашли полицейские у жителя Октябрьска
На днях к сотрудникам полиции поступила информация о том, что житель города Октябрьск может хранить крупную партию наркотиков. Для проверки данных в доме подозреваемого было решено провести обыск. В результате осмотра жилища, а также надворных построек правоохранители обнаружили несколько пакетов, …
|
13 марта 2018, 12:22
|
В похищении 250 тысяч рублей подозревается директор фирмы в Тольятти
В совершении мошенничества подозревается директор одной из тольяттинских фирм. По версии следствия, менеджер оформила поддельные документы о расходовании 250 тысяч рублей. По бумагам эти деньги должны были пойти на обучение и стажировку работников организации, находящихся под риском увольнения. На деле …
|
13 марта 2018, 11:47
|
Ревнивая жена устроила похищение любовницы мужа в Пензе
|
12 марта 2018, 10:59
|
В 53 кражах подозревают жителя Ульяновской области
Полицейские Ставропольского района области расследуют уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Димитровграда. Мужчина подозревается в совершении сразу 53 краж.
По версии правоохранителей, злоумышленник орудовал в 13 населенных пунктах. В пустые жилые дома мужчина проникал разными способами: взламывал замки, а также повреждал …
|
12 марта 2018, 12:31
|
Актриса театра «Колесо» Ольга Самарцева стала народной артисткой Самарской области
|
7 марта 2018, 04:39
|
Ревнивая женщина до смерти избила свою подругу в Самарской области
|
7 марта 2018, 01:45
|
Школа искусств открылась вместо консерватории в Тольятти
6 марта в Тольятти прошла торжественная церемония открытия Школы искусств Центрального района. Новое учебное заведение было создано вместо консерватории, у которой отобрали лицензию на осуществление образовательной деятельности.
В школе искусств работает практически весь состав прежнего учреждения. Оно будет работать по тем …
|
7 марта 2018, 11:28
|
Новый завод по переработке макулатуры открыли в Тольятти
Самарскую область 6 марта посетил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Вместе с врио губернатора Дмитрием Азаровым он провел совещание по развитию Тольятти в технопарке «Жигулевская долина» и посетил особую экономическую зону, где запустили Тольяттинскую бумажную фабрику.
В технопарке …
|
7 марта 2018, 11:10
|
За жестокое убийство приятеля 7 лет тюрьмы получил житель Новокуйбышевска
|
6 марта 2018, 01:20
|
Тольяттинец вышел из тюрьмы, а через день ограбил соседку
|
5 марта 2018, 05:13