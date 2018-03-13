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Молодой человек ограбил свою подругу в Сызрани

Молодой человек ограбил свою подругу в Сызрани

С заявлением в полицию обратилась 22-летняя жительница Сызрани. Он рассказала, что ее ограбил ее же молодой человек. Ссора между ними разгорелась в тот момент, когда 22-летний парень собирался ехать в Самару. Он попросил у девушки денег на дорогу, но получил 

13 марта 2018, 01:36
Почти 2 килограмма маковой соломы нашли полицейские у жителя Октябрьска

Почти 2 килограмма маковой соломы нашли полицейские у жителя Октябрьска

На днях к сотрудникам полиции поступила информация о том, что житель города Октябрьск может хранить крупную партию наркотиков. Для проверки данных в доме подозреваемого было решено провести обыск. В результате осмотра жилища, а также надворных построек правоохранители обнаружили несколько пакетов, 

13 марта 2018, 12:22
В похищении 250 тысяч рублей подозревается директор фирмы в Тольятти

В похищении 250 тысяч рублей подозревается директор фирмы в Тольятти

В совершении мошенничества подозревается директор одной из тольяттинских фирм. По версии следствия, менеджер оформила поддельные документы о расходовании 250 тысяч рублей. По бумагам эти деньги должны были пойти на обучение и стажировку работников организации, находящихся под риском увольнения. На деле 

13 марта 2018, 11:47
Ревнивая жена устроила похищение любовницы мужа в Пензе

Ревнивая жена устроила похищение любовницы мужа в Пензе

Ревнивая жительница Пензы, которая решила всеми средствами сохранить семью, выбрала для этого весьма необычный способ. Она решила похитить любовницу мужа и как следует ее напугать.

Женщина подключила к делу своего брата. Именно он позвонил потенциальной жертве и пригласил ее 
12 марта 2018, 10:59
В 53 кражах подозревают жителя Ульяновской области

В 53 кражах подозревают жителя Ульяновской области

Полицейские Ставропольского района области расследуют уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Димитровграда. Мужчина подозревается в совершении сразу 53 краж.

По версии правоохранителей, злоумышленник орудовал в 13 населенных пунктах. В пустые жилые дома мужчина проникал разными способами: взламывал замки, а также повреждал 

12 марта 2018, 12:31
Актриса театра «Колесо» Ольга Самарцева стала народной артисткой Самарской области

Актриса театра «Колесо» Ольга Самарцева стала народной артисткой Самарской области

Актриса тольяттинского театра «Колесо» Ольга Самарцева получила звание Народной артистки Самарской области. Награду 6 марта ей вручил врио губернатора Дмитрий Азаров.

Ольга Самарцева трудится в «Колесе» уже 30 лет, с самого первого дня его основания. Зрители ее знают по 
7 марта 2018, 04:39
Ревнивая женщина до смерти избила свою подругу в Самарской области

Ревнивая женщина до смерти избила свою подругу в Самарской области

В Отрадном вынесли приговор местной жительнице. Женщина обвинялась в том, что избила до смерти свою знакомую.

Трагедия произошла 8 октября прошлого года. Подсудимая была в гостях у приятельницы. Женщина приревновала хозяйку квартиры к своему знакомому и нанесла ей множество ударов по 

7 марта 2018, 01:45
Школа искусств открылась вместо консерватории в Тольятти

Школа искусств открылась вместо консерватории в Тольятти

6 марта в Тольятти прошла торжественная церемония открытия Школы искусств Центрального района. Новое учебное заведение было создано вместо консерватории, у которой отобрали лицензию на осуществление образовательной деятельности.

В школе искусств работает практически весь состав прежнего учреждения. Оно будет работать по тем 

7 марта 2018, 11:28
Новый завод по переработке макулатуры открыли в Тольятти

Новый завод по переработке макулатуры открыли в Тольятти

Самарскую область 6 марта посетил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Вместе с врио губернатора Дмитрием Азаровым он провел совещание по развитию Тольятти в технопарке «Жигулевская долина» и посетил особую экономическую зону, где запустили Тольяттинскую бумажную фабрику.

В технопарке 
7 марта 2018, 11:10
За жестокое убийство приятеля 7 лет тюрьмы получил житель Новокуйбышевска

За жестокое убийство приятеля 7 лет тюрьмы получил житель Новокуйбышевска

В Новокуйбышевске прошел суд над местным жителем Виктором Кудряшовым. Ему инкриминировали убийство по неосторожности.

По информации следствия, 23 июля прошлого года мужчина повздорил со своим приятелем. Дело дошло до драки. Кудряшов схватил нож, и нанес им несколько ударов своему оппоненту. Потом 

6 марта 2018, 01:20
Тольяттинец вышел из тюрьмы, а через день ограбил соседку

Тольяттинец вышел из тюрьмы, а через день ограбил соседку

На днях в Тольятти к полицейским обратилась 73-летняя пенсионерка. Она рассказала, что ее ограбил сосед. Женщина выходила из своей квартиры, и на площадке столкнулась с обидчиком. Он оттолкнул соседку, зашел в ее жилище, забрал оттуда мобильный телефон, и скрылся.

Прибывшие на 

5 марта 2018, 05:13
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