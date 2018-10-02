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На завершение реконструкции ресторана «Аквариум» потратят еще 120 млн рублей

На завершение реконструкции ресторана «Аквариум» потратят еще 120 млн рублей

В Самаре направят еще 120 миллионов рублей на завершение реконструкции здания дореволюционного ресторана «Аквариум», расположенного на улице Самарской, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер выиграла фирма "Вист".

Согласно техзаданию, ей предстоит заняться дополнительными работами по приспособлению здания «Аквариума» 
28 сентября 2018, 08:33
Гарантийный ремонт Южного моста начался в Самаре

Гарантийный ремонт Южного моста начался в Самаре

В Самаре стартовал гарантийный ремонт Южного моста. Работы идут с учетом замечаний, поступивших от автомобилистов. Сейчас идет ремонт подходов к мостовому переходу на площади 400 кв.м. После этого подрядчик приступит к приведению в порядок деформационных швов. Эта стадия работ начнется 

26 сентября 2018, 03:25
В Самаре перекроют три дороги

В Самаре перекроют три дороги

Для проведения ремонтных работ на территории города будет перекрыто движение на нескольких улицах. Это необходимо для обеспечения безопасности. Ограничения будут действовать на следующих участках:

- до 08:00 22 сентября - по улице Средне-Садовая в районе пересечения с улицей Победы (по нечетной 

21 сентября 2018, 01:33
В Самаре снова ищут желающих отремонтировать памятник Куйбышеву

В Самаре снова ищут желающих отремонтировать памятник Куйбышеву

В Самаре объявлен повторный конкурс на реставрацию памятника Куйбышеву на одноимённой площади. Подрядчика, который согласится выполнить работу за 236 тысяч рублей, ищет муниципальный «Центр технического и хозяйственного обслуживания». Напомним, первые торги, объявленные в августе, провалились. Ни одна компания не захотела 

20 сентября 2018, 09:51
В Самаре перекроют дорогу из-за строительства газопровода

В Самаре перекроют дорогу из-за строительства газопровода

Работы на коммуникациях станут причиной очередного перекрытия дорог в Самаре. В связи со строительством газопровода и восстановлением благоустройства ограничения движения будут введены по улице Шестая Толевая от улицы Балаковская до переулка Ясский. Они будут действовать с 24 сентября по 3 

20 сентября 2018, 05:50
В Самаре из-за легкоатлетической эстафеты перекроют движение по трем улицам

В Самаре из-за легкоатлетической эстафеты перекроют движение по трем улицам

В субботу, 22 сентября, в Самаре перекроют три дороги. В этот день в городе пройдет ХIV областная легкоатлетическая эстафета. С 09:00 до 15:00 субботы будет ограничено движение транспорта на следующих участках дорог:
 
- по Волжскому проспекту от улицы Вилоновской до 
18 сентября 2018, 03:07
За ремонт снесенной ураганом крыши в «Курумоче» заплатят 36 млн рублей

За ремонт снесенной ураганом крыши в «Курумоче» заплатят 36 млн рублей

Объявлен тендер на ремонт и восстановление кровли международного пассажирского терминала в самарском «Курумоче». Подрядчика ищет АО УК «Аэропорты  регионов». Стоимость работ оценивается в 35,7 млн рублей, крышу должны успеть привести в порядок до 1 ноября этого года.

Напомним, что 
4 сентября 2018, 01:51
Самарские активисты ОНФ получили удостоверения общественных инспекторов по охране окружающей среды

Самарские активисты ОНФ получили удостоверения общественных инспекторов по охране окружающей среды

На сегодняшний день удостоверение общественных инспекторов по охране окружающей среды получили 33 активиста Общероссийского народного фронта. Будущие инспекторы, только за прошедший год провели более 200 рейдов и организовали 24 субботника, в которых приняли участие более 5000 человек. Удостоверение нужно, чтобы 

20 июля 2018, 03:56
Как повышают производительность труда в Самарской области

Как повышают производительность труда в Самарской области

Россия по производительности труда отстает от развитых стран, например Японии или США, в среднем, в 1,5-2 раза. Улучшить этот показатель к 2024 году в своих новых майских указах поручил президент Владимир Путин. Для этого уже создана специальная пилотная программа, мониторингом 

3 июля 2018, 06:09
Дмитрий Азаров принял участие в конференции ОНФ в Самаре

Дмитрий Азаров принял участие в конференции ОНФ в Самаре

О незаконных свалках, разбитых дорогах, обеспечении доступной среды для людей с ограниченными возможностями, о том, что успели сделать по этим направлениям в 2017 году, а что нет, в среду, 15 ноября, говорили на региональной конференции активистов Общероссийского народного фронта. Подобные 

16 ноября 2017, 10:40
Активисты ОНФ выявили в Самарской области 700 незаконных свалок

Активисты ОНФ выявили в Самарской области 700 незаконных свалок

Проект Общероссийского народного фронта "Генеральная уборка" стартовал в стране в начале этого года. В результате за 10 месяцев на его "Интерактивной карте свалок" появилось почти 15 тысяч проблемных точек, отмеченных после обращения активных граждан. В Самарской области сейчас их свыше 

3 ноября 2017, 08:27
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