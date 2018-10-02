Активисты Общероссийского народного фронта провели мониторинг самарских дорог, у которых заканчивается срок гарантийного обслуживания. Всего в городе насчитывается 14 таких трасс. Список был размещен в социальных сетях и их пользователям предложили оценить текущее состояние дорожного полотна. В итоге был высказан целый ряд нареканий. Например, на участке Заводского шоссе рядом с домами № 8-13 решетки ливневой канализации расположены выше уровня асфальта и выше уровня нижней точки дороги. Из-за этого проезжую часть постоянно затапливает. Кроме того, жители обратили внимание на «провалившиеся» канализационные колодцы на улице Физкультурной.
Также, претензии к качеству дорожного полотна возникли на улицах Мичурина, Победы, Ново-Вокзальной, Юбилейной от проспекта Юных пионеров до Победы, и проспекте Кирова на перекрестке с Вольской.
Теперь организации, которые занимаются обслуживанием дорог, должны будут устранить выявленные недостатки. Причем, сделать они это будут обязаны за свой счет.
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