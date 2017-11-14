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«Бункер S» Эфир передачи от 7 ноября 2017г 
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В Самаре началось раскружаливание арены для игр ЧМ-2018

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31 октября 2017, 07:02
На «Самара Арене» появились кресла для болельщиков ЧМ-2018

На «Самара Арене» появились кресла для болельщиков ЧМ-2018

На стадионе «Самара Арена» установлены первые десять зрительских кресел отечественного производства, сообщили в ФГУП «Спорт-Ин», которое является заказчиком стадионов для ЧМ-2018 года. На странице организации опубликовано фото.

«На будущем футбольном поле продолжаются подготовительные работы для устройства «пирога», - указано в сообщении.

Напомним, 

27 октября 2017, 04:49
Для охраны объектов ЧМ-2018 выберут лучших секьюрити

Для охраны объектов ЧМ-2018 выберут лучших секьюрити

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От первого лица: появилась мобильная игра, где можно стать Владимиром Путиным

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27 октября 2017, 12:14
Названа сумма штрафа за «неустранение дефектов» подрядчиком «Самара Арены»

Названа сумма штрафа за «неустранение дефектов» подрядчиком «Самара Арены»

Компанию ПСО «Казань», которая является генеральным подрядчиком строительства стадиона «Самара Арена», оштрафуют на 200 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает федеральное агентство «Р-спорт». Санкции наложены за «неустранение дефектов, выявленных в ходе выполнения работ». Напомним, что 
25 октября 2017, 03:54
В России завершена работа по ликвидации химического оружия

В России завершена работа по ликвидации химического оружия

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В видеоконференции также приняли участие министр 
28 сентября 2017, 12:02
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