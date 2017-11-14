Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию трех подстанций – «Пресня» в Москве, «Береговая» в Калининграде, и «Стадион» (Самара). Церемония состоится в режиме видеоконференции, уточнили в пресс-службе Кремля.
«14 ноября Владимир Путин посетит компанию «Россети». Во время посещения Президент ознакомится с инновационными разработками для электросетевого комплекса», - сообщает kremlin.ru.
После этого Владимир Путин проведёт совещание по вопросам развития электроэнергетики.
Отметим, подстанция «Стадион» построена на территории Радиоцентра. Она будет снабжать энергией инфраструктурные объекты ЧМ -2018 и стадион «Самара Арена».
В Самаре запланировано проведение 6 матчей ЧМ-2018. Чемпионат пройдет с 14 июня по 15 июля следующего года.
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