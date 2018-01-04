Стелу «Самара», установленную на въезде в город со стороны Южного шоссе, оснастили подсветкой, которая с этой недели начала работать в постоянном режиме.

«Ежедневно одна будет включаться и выключаться вместе с остальным городским освещением», - сообщили в мэрии.

В этом году также должны …