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В блогах: про ремонт четвертой очереди самарской набережной
Блогер Евгений Синюков пишет про ремонт четвертой очереди самарской набережной. "Ее реконструкция началась весной этого года. Стела "Ладья" была сдана в эксплуатацию 2 ноября 1986 года, по официальной версии самарских историков и официальных СМИ тех времен - к 400-летию …
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29 декабря 2017, 05:09
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В Самаре реконструкцию Ботанического сада завершат в апреле 2018 года
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21 декабря 2017, 06:22
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Ученые в MIT создали светящуюся траву для освещения улиц
Специалисты Массачусетского технологического института направили свои усилия на создание светящихся растений. В перспективе они намерены все уличные приборы освещения заменить на биолюминесцентные природные источники.
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19 декабря 2017, 01:03
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В блогах: про необычную технологию капремонта в Самарской области
В паблике "Консорт-Самара" соцсети "ВКонтакте" поведали про необычную технологию капитального ремонта, которую применили умельцы из села Масленниково Хворостянского района.
«Тут работы продолжаются и в холодное время года. Внутри этих теплиц нагреватели поддерживают температуру, пригодную для фасадных работ. Армированная …
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15 декабря 2017, 06:32
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В блогах: в Самаре нашли загадочную бутылочку
В сообществе «Рапида Самара» в соцсети «ВКонтакте» рассказали, что самарские рабочие при ремонте крыши на старом дореволюционном доме № 89 по улице Молодогвардейской нашли загадочную бутылочку.
«Человек, который добрую сотню лет назад закупорил ее, вряд ли ожидал, что …
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15 декабря 2017, 06:15
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Стало известно, когда в Самаре включат освещение на Московском шоссе
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1 декабря 2017, 09:54
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В Самаре на развязке Московского и Кирова появится освещение
Стало известно, когда в Самаре на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова появится освещение. Эту информацию во вторник, 21 ноября, опубликовали представители министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
«Строители повредили кабели, восстановление займет 1,5 недели, также задерживается поставка контроллеров. Все …
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21 ноября 2017, 03:00
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«Самару» будут зажигать и гасить по графику
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12 октября 2017, 04:49