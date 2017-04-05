В Самаре подведены итоги восьмого городского открытого конкурса фотографии «Самарский взгляд». В галерее «Новое пространство» в семи номинациях награждены лауреаты, получившие высокую оценку экспертного жюри, которое возглавил обладатель самого престижного приза фотожурналистики Golden Eye, преподаватель МГУ и Национальной школы телевидения Владимир Вяткин. На региональный конкурс, ставший за время проведения одним из наиболее значимых в стране, 156 фотохудожников прислали почти 2000 работ. В итоговой экспозиции представлены 196 картин 59 авторов. С ними можно познакомиться вплоть до 15 апреля. Одну из двух главных премий - за лучшую художественную фотографию - получил член объединения областного Союза журналистов Сергей Курочкин.
Ирина Цветкова, председатель самарского областного отделения Союза журналистов России:
- Для меня «Самарский взгляд» – это тот конкурс, который несет свет, добро, тепло, и дай бог, чтобы действительно это продолжалось еще долгие годы.
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