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Закон о контрсанкциях принят Госдумой в третьем чтении
Государственная дума приняла законопроект о контрсанкциях в третьем чтении. Теперь его должен утвердить Совет Федерации и подписать президент Владимир Путин. Напомним, документ позволяет главе государства вводить санкции против США и их союзников в ответ на «недружественные действия в отношении России». …
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22 мая 2018, 03:23
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Реготделение «СоюзМаш» и областная станция переливания крови подписали соглашение о сотрудничестве
Свыше 220 тысяч человек, работающих более чем на пяти сотнях предприятий машиностроительной отрасли, приняли участие в совместной программе Федерального медико-биологического агентства и общественной организации «Союз машиностроителей России» по добровольной сдаче крови. Она активно работает и в Самарской области. В среду …
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17 мая 2018, 10:12
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Владимир Гутенев провел прием граждан
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев провел в Самаре прием граждан. На этот раз к нему обратились с просьбой вмешаться в ситуацию на одном из крупнейших …
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7 мая 2018, 10:13
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Когда Самара станет «умным городом»?
Что мешает внедрению в жизнь цифровых технологий? Как выстроить взаимоотношения бизнеса, населения и власти с помощью самых современных технологий? Ответ на этот и другие вопросы пытались найти участники первой международной конференции «Самара цифровая 2018», которая прошла в госуниверситете путей сообщения.
Сорок …
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21 апреля 2018, 06:12