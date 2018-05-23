Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев провел в Самаре прием граждан. На этот раз к нему обратились с просьбой вмешаться в ситуацию на одном из крупнейших …