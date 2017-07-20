В Самаре на пересечении Московского и Ракитовского шоссе открылось движение по тоннельной развязке. Пока в одном направлении - в сторону выезда из города. Машины едут по двум полосам. В субботу будет запущена ещё одна в противоположном направлении. На месте сегодня работала съёмочная группа "Терры". Репортаж смотрите сегодня в вечернем выпуске новостей в 18:45.
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Когда в Самаре начнут перекрывать мост через Сок?
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20 июля 2017, 01:06
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Стало известно, чьи приказы могут ограничить движение большегрузов в Самаре
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19 июля 2017, 07:47
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Фото очевидца: самарский двор заливает кипятком
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18 июля 2017, 03:37
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Страх самарских дорог: производители шоколада беспокоятся за свои фуры
Вскоре для самарской шоколадной фабрики может наступить далеко не сладкая жизнь. Накануне пиковой загрузки производства, предприятие поставили не в лучшие условия работы.
Для создания сладких лакомств более чем 100 наименований на шоколадной фабрике, как и 50 лет назад используется сырье, напрямую …
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12 июля 2017, 10:46
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Вечные дороги: В России создали саморемонтирующееся дорожное покрытие
Отечественные ученые из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» разработали технологию дорожного покрытия, которая пока не имеет аналогов. При помощи использования особых нанотрубок асфальт будет иметь функцию «самозалечивания».
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7 июля 2017, 03:32
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Когда завершится реконструкция дороги к аэропорту Курумоч?
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31 мая 2017, 05:17
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Механизм государственно-частного партнерства не сработал в отношении магистрали «Центральная» в Самаре
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24 апреля 2017, 06:31
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Реконструкция главной транспортной артерии Самары тормозится из-за сложностей с коммуникациями
Как выяснили корреспонденты "Терры", строительство развязки на пересечении Московского и Ракитовского шоссе и реконструкция главной транспортной артерии Самары во многом тормозятся из-за сложностей с коммуникациями, в частности магистралями водопровода диаметром 500, 800 и 1000 миллиметров. Как стало известно «Терре», дорожники …
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31 января 2017, 06:13