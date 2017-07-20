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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 18 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Когда в Самаре начнут перекрывать мост через Сок?

Когда в Самаре начнут перекрывать мост через Сок?

Завершить ремонт на трассе Волжский – Курумоч - «Урал» под Самарой планируют через месяц. Рабочие уже уложили верхний слой асфальтового покрытия.  Протяженность дороги – почти четыре километра. Она является частью гостевого маршрута ЧМ-2018. По ней болельщики будут добираться из аэропорта 

20 июля 2017, 01:06
Стало известно, чьи приказы могут ограничить движение большегрузов в Самаре

Стало известно, чьи приказы могут ограничить движение большегрузов в Самаре

Как уже рассказывала «ТЕРРА», в Самарской области действует законопроект, по которому движение грузовиков общей массой свыше 8 тонн запрещено по Самаре с 6 утра до 22.00. Впрочем в реальности запретительная мера не исполняется. Ее отложили до августа из-за многочисленных возмущений 

19 июля 2017, 07:47
Фото очевидца: самарский двор заливает кипятком

Фото очевидца: самарский двор заливает кипятком

Во вторник, 18 июля, очевидцы сообщили о коммунальной аварии, произошедшей в Самаре в районе пересечения улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях.

«Прорвало трубу, залило дорогу, двор кипятком», - написал автор сообщения.
18 июля 2017, 03:37
Страх самарских дорог: производители шоколада беспокоятся за свои фуры

Страх самарских дорог: производители шоколада беспокоятся за свои фуры

Вскоре для самарской шоколадной фабрики может наступить далеко не сладкая жизнь. Накануне пиковой загрузки производства, предприятие поставили не в лучшие условия работы.

Для создания сладких лакомств более чем 100 наименований на шоколадной фабрике, как и 50 лет назад используется сырье, напрямую 

12 июля 2017, 10:46
Вечные дороги: В России создали саморемонтирующееся дорожное покрытие

Вечные дороги: В России создали саморемонтирующееся дорожное покрытие

Отечественные ученые из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» разработали технологию дорожного покрытия, которая пока не имеет аналогов. При помощи использования особых нанотрубок асфальт будет иметь функцию «самозалечивания».
Как поясняют специалисты, благодаря токопроводящим наноэлементам, внедренным в классическое дорожное покрытие, серьезно сокращаются 

7 июля 2017, 03:32
Когда завершится реконструкция дороги к аэропорту Курумоч?

Когда завершится реконструкция дороги к аэропорту Курумоч?

К началу зимы должна завершиться реконструкция дороги к аэропорту Курумоч. Напомним, работы там начались еще 2 года назад. При этом из 2 миллиардов 300 миллионов рублей, предназначенных на стройку, пока освоена лишь половина. Дорога в аэропорт сейчас готова на 65%. 

31 мая 2017, 05:17
Механизм государственно-частного партнерства не сработал в отношении магистрали «Центральная» в Самаре

Механизм государственно-частного партнерства не сработал в отношении магистрали «Центральная» в Самаре

Во всяком случае, так заявил Росавтодор, хотя еще в сентябре прошлого года ведомство сообщило о том, что проект прошел первое сито крупных ГЧП-проектов. При этом по официальной отчетности Самарская область вошла в тройку лидеров по развитию данного механизма.
Зал для 

24 апреля 2017, 06:31
Реконструкция главной транспортной артерии Самары тормозится из-за сложностей с коммуникациями

Реконструкция главной транспортной артерии Самары тормозится из-за сложностей с коммуникациями

Как выяснили корреспонденты "Терры", строительство развязки на пересечении Московского и Ракитовского шоссе и реконструкция главной транспортной артерии Самары во многом тормозятся из-за сложностей с коммуникациями, в частности магистралями водопровода диаметром 500, 800 и 1000 миллиметров. Как стало известно «Терре», дорожники 

31 января 2017, 06:13
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