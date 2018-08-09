Самарец задолжал своей дочке 635 тысяч рублей



Оказалось, что 35-летний мужчина долгое время не поддерживал свою дочь … 60 часов придется отработать мужчине из Самарской области, который накопил гигантский долг по алиментам. Исполнительное производство о взыскании денег было возбуждено в отделе судебных приставов Шенталинского и Искаклинского районов.Оказалось, что 35-летний мужчина долгое время не поддерживал свою дочь