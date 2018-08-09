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«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
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В Самарской области за взятки задержали еще двух полицейских

В Самарской области за взятки задержали еще двух полицейских

В Самарской области продолжаются разоблачения и задержания коррупционеров. Сообщения о новых уголовных делах и спецоперациях поступают почти каждый день. Так, в среду, 8 августа, были арестованы очередные силовики.
 
«Сегодня задержаны новые «оборотни»: старший оперуполномоченный УЭБиПК Тольятти Решетов (700 тысяч рублей) и 
9 августа 2018, 11:12
Самарцев зовут на пленэр и шоу бразильских барабанов

Самарцев зовут на пленэр и шоу бразильских барабанов

В ближайшие выходные, 28 и 29 июля, улица Куйбышева в областной столице снова станет пешеходной. Для жителей и гостей города приготовили специальную программу.

В субботу с 16:00 до 18:00 около Самарского художественного музея на улице Куйбышева, 92 пройдет открытый 
27 июля 2018, 02:02
Новый один арт-объект появился в центре Самары

Новый один арт-объект появился в центре Самары

На пересечении улиц Куйбышева и Ленинградской поставили раскрашенное вручную пианино. Художники Арт Абстрактов и Денис Тачез расписали его из аэрозольных баллонов в солнечные, яркие цвета — оранжевый, красный, желтый, белый, цвет морской волны. Корпус украшают скрипичные ключи и летающие книги.
 
20 июля 2018, 07:09
С 21 июля пешеходной в выходные станет улица Куйбышева в Самаре

С 21 июля пешеходной в выходные станет улица Куйбышева в Самаре

До конца лета в выходные дни улица Куйбышева в Самаре останется пешеходной. С 21 июля по 2 сентября на участке от улицы Венцека до Красноармейской в выходные дни изменится схема движения транспорта. Ограничения будут действовать каждый уик-энд с 00:00 субботу 
19 июля 2018, 09:08
Художников и танцоров ищут для выступлений на улице Куйбышева в Самаре

Художников и танцоров ищут для выступлений на улице Куйбышева в Самаре

Департамент культуры и молодежной политики администрации Самары ищет художников, танцоров, музыкантов для проведения различных шоу, карнавалов и музыкальных выступлений на улице Куйбышева.

Напомним, что по постановлению администрации Самары эта улица станет пешеходной в выходные дни до конца лета. На 
18 июля 2018, 03:31
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