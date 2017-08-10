В среду, 9 августа, «Крылья Советов» провели на выезде матч седьмого тура первенства ФНЛ против ярославского «Шинника». Самарцы смогли победить.
Из-за реконструкции стадиона в Ярославле игру организовали на стадионе «Урожай» в поселке Караваево Костромской области. Счет в первой половине встречи открыли самарцы. Мяч в ворота «Шинника» на 13-й минуте отправил Срджан Мияйлович. Но до конца первого тайма ярославцы смогли забить ответный гол.
После перерыва «КС» снова вышли вперед – с передачи Сергея Самодина забил Сергей Корниленко. Но за восемь минут до финала встречи, «Шинник» снова сравнял счет.
Победить «Крыльям» удалось благодаря дублю Корниленко, который забил за 4 минуты до окончания матча. В итоге «Шинник» проиграл самарцам со счетом 2:3.
В воскресенье, 13 августа, «Крылья Советов» в Самаре сыграют с петербургским «Динамо».
|
«Крылья Советов» поедут играть в Сызрань
|
8 августа 2017, 07:02
|
«С победами придет уверенность»: Андрей Тихонов о матче «КС» - «Волгарь»
|
7 августа 2017, 05:55
|
Тихонова-младшего из «Крыльев Советов» позвали в сборную
|
4 августа 2017, 07:01
|
Кто будет защищать ворота «Крыльев Советов»?
По информации источников телерадиокомпании «ТЕРРА», основной вратарь самарских «Крыльев Советов» Георги Лория закончил реабилитацию в немецкой клинике и в субботу прибудет в Самару.
Напомним, в Германии голкиперу грузинской национальной сборной сделали операцию на локтевом суставе, игрок фактически пропустил всю предсезонную подготовку …
|
3 августа 2017, 04:17