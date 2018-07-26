12
38
15
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
5 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

Глава СК России проконтролирует расследование дела о гибели мальчика в заброшенных гаражах под Самарой

Глава СК России проконтролирует расследование дела о гибели мальчика в заброшенных гаражах под Самарой

Глава Следственогго комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о гибели несовершеннолетнего в Самарской области. Речь идет о смерти 11-летнего мальчика, на которого обрушилась бетонная плита. Напомним, что трагедия произошла 23 июля в заброшенных гаражах бывшего 
26 июля 2018, 12:12
Братьев, которые вырастили 36 кустов конопли, будут судить в Чапаевске

Братьев, которые вырастили 36 кустов конопли, будут судить в Чапаевске

В Чапаевский городской суд направлено уголовное дело в отношении двух братьев. Их обвиняют в незаконном выращивании конопли. По версии следствия, фигуранты дела — родные братья 49 и 46 лет из Чапаевска посеяли коноплю на своем придомовом участке, чтобы затем получить 
26 июля 2018, 11:47
Появилось видео спецоперации по задержанию заместителя начальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова

Появилось видео спецоперации по задержанию заместителя начальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова

В Сети появилась видеозапись спецоперации ФСБ по задержанию высокопоставленного сотрудника Росгвардии - заместителя руководителя областного управления Росгвардии, начальника центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрия Сазонова. На записи запечатлен момент, когда на силовика надевают наручники и пересчитывают изъятые купюры.

В региональном управлении 
26 июля 2018, 08:05
Сожителя матери убитой в Самаре 7-летней девочки отпустили

Сожителя матери убитой в Самаре 7-летней девочки отпустили

Сейчас в уголовном деле об убийстве семилетней девочки в Самаре пока нет подозреваемых. По словам источника, сначала в расправе над ребенком подозревали 64-летнего сожителя ее матери, но во время расследования эта версия не подтвердилась, мужчину отпустили. Кстати, оказалось, что он 
24 июля 2018, 07:05
Прямой поезд начал курсировать в Абзахию из Самары

Прямой поезд начал курсировать в Абзахию из Самары

Летом, в традиционный сезон отпусков из Самары в Абхазию начал курсировать прямой поезд.

Состав Самара — Пенза - Сухум отправляется из областной столицы 11, 14, 16, 18, 19, 21, 24, 26, 28, 29 и 31 июля в 17:02 и прибывает в 

10 июля 2018, 11:21
Попавший под поезд юноша потерял руку под Самарой

Попавший под поезд юноша потерял руку под Самарой

В Самарской области молодой человек попал под поезд. Это случилось под Самарой в ночь на понедельник, 2 июля. Пострадавший – 20-летний юноша. По данным Куйбышевской транспортной прокуратуры, он получил травму на 1034 километре перегона Мыльная – Безенчук. По предварительным сведениям, 

2 июля 2018, 11:31
Грузовой поезд насмерть сбил женщину в Зубчаниновке

Грузовой поезд насмерть сбил женщину в Зубчаниновке

В Самаре недалеко от Зубчаниновки грузовым поездом насмерть сбило женщину. Трагедия произошла в воскресенье, 24 июня, около 23 часов. Женщина переходила пути по тропе в районе 1115-го километра железной дороги. По факту случившегося Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку. Личность погибшей 

25 июня 2018, 12:24
Женщине поездом отрезало стопу и кисть руки в Самарской области

Женщине поездом отрезало стопу и кисть руки в Самарской области

2 мая произошло очередное ЧП на железной дороге в Самарской области. В 13:58 на станции «Кротовка» поезд сбил 75-летнюю женщину.

Как сообщает Волга Ньюс, пострадавшая шла вдоль путей. Она попала в габариты проезжающего поезда и состав ее задел. 
3 мая 2018, 09:38
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх