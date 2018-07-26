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Глава СК России проконтролирует расследование дела о гибели мальчика в заброшенных гаражах под Самарой
Глава Следственогго комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о гибели несовершеннолетнего в Самарской области. Речь идет о смерти 11-летнего мальчика, на которого обрушилась бетонная плита. Напомним, что трагедия произошла 23 июля в заброшенных гаражах бывшего …
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26 июля 2018, 12:12
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Братьев, которые вырастили 36 кустов конопли, будут судить в Чапаевске
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26 июля 2018, 11:47
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Появилось видео спецоперации по задержанию заместителя начальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова
В Сети появилась видеозапись спецоперации ФСБ по задержанию высокопоставленного сотрудника Росгвардии - заместителя руководителя областного управления Росгвардии, начальника центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрия Сазонова. На записи запечатлен момент, когда на силовика надевают наручники и пересчитывают изъятые купюры.
В региональном управлении …
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26 июля 2018, 08:05
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Сожителя матери убитой в Самаре 7-летней девочки отпустили
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24 июля 2018, 07:05
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Прямой поезд начал курсировать в Абзахию из Самары
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10 июля 2018, 11:21
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Попавший под поезд юноша потерял руку под Самарой
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2 июля 2018, 11:31
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Грузовой поезд насмерть сбил женщину в Зубчаниновке
В Самаре недалеко от Зубчаниновки грузовым поездом насмерть сбило женщину. Трагедия произошла в воскресенье, 24 июня, около 23 часов. Женщина переходила пути по тропе в районе 1115-го километра железной дороги. По факту случившегося Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку. Личность погибшей …
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25 июня 2018, 12:24
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Женщине поездом отрезало стопу и кисть руки в Самарской области
2 мая произошло очередное ЧП на железной дороге в Самарской области. В 13:58 на станции «Кротовка» поезд сбил 75-летнюю женщину.
Как сообщает Волга Ньюс, пострадавшая шла вдоль путей. Она попала в габариты проезжающего поезда и состав ее задел. …
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3 мая 2018, 09:38