Ученые выяснили, в каком возрасте человек забывает свое детство Человек забывает эпизоды своего раннего детства в семилетнем возрасте. Ученые нашли объяснение данному процессу «стирания» воспоминаний.

По словам экспертов, в ранние годы информация воспринимается лучше всего, но при этом большинство моментов этого периода люди не помнят. Это обусловлено элементарным недостатком …