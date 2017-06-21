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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре появился памятник лидеру группы «Король и Шут» Михаилу Горшеневу

В Самаре появился памятник лидеру группы «Король и Шут» Михаилу Горшеневу

В самарском Загородном парке появилась скамья памяти Михаила «Горшка» Горшенева – лидера панк-группы «Король и Шут», ушедшего из жизни в 2013 году. Арт-объект создан на добровольные пожертвования фанатов музыканта. Он установлен неподалеку от колеса обозрения. На скамье расположена гитара с 
14 июня 2017, 08:00
Скоро самарцев пригласят в дом Эльдара Рязанова

Скоро самарцев пригласят в дом Эльдара Рязанова

Открытие в Самаре музея Эльдара Рязанова запланировано на 11 декабря 2017 года. Эта информация прозвучала на совещании в городской администрации. Музей будет расположен в доме №120 по улице Фрунзе, где Эльдар Александрович провел с семьей первые годы жизни. Самарцы смогут 
29 мая 2017, 09:34
Ученые выяснили, в каком возрасте человек забывает свое детство

Ученые выяснили, в каком возрасте человек забывает свое детство

Человек забывает эпизоды своего раннего детства в семилетнем возрасте. Ученые нашли объяснение данному процессу «стирания» воспоминаний.
По словам экспертов, в ранние годы информация воспринимается лучше всего, но при этом большинство моментов этого периода люди не помнят. Это обусловлено элементарным недостатком 

6 апреля 2017, 12:02
Ученые: активная половая жизнь улучшает женскую память

Ученые: активная половая жизнь улучшает женскую память

Регулярные сексуальные отношения способствуют укреплению женской памяти. Так утверждают канадские ученые после исследований с участием 78 женщин в возрасте до 30 лет.
Участницы должны были откровенно ответить на ряд вопросов о своей половой жизни. При дальнейшем анализе эксперты сопоставили полученные 

24 марта 2017, 09:52
ПАО «Кузнецов» вручен флаг Самары с лентой «Город трудовой и боевой славы»

ПАО «Кузнецов» вручен флаг Самары с лентой «Город трудовой и боевой славы»

13 сентября предприятие, входящее в "Объединенную двигателестроительную корпорацию", ПАО "Кузнецов" получило флаг Самары с лентой «Город трудовой и боевой славы». В торжественной обстановке представителям коллектива ее вручил губернатор  Самарской области Николай Меркушкин. 
Церемония вручения прошла  в рамках праздничных мероприятий, посвященных 

14 сентября 2016, 11:08
Йоан Молло принес

Йоан Молло принес "Крыльям Советов" награду ФИФА

Федерация отметила самарский клуб за самый быстрый трансфер. Напомним, Йоан Молло перешёл в КС на правах аренды из французского "Сент-Этьена". Сделка была проведена всего за 18 часов, после чего 26-летний полузащитник прибыл в Самару.
Первый матч за "крылышки" Молло провел 
14 октября 2015, 03:33
Самарские вертолетчицы стали трехкратными чемпионками мира

Самарские вертолетчицы стали трехкратными чемпионками мира

Летчики-инструкторы самарского филиала Центрального спортивного клуба армии ЦСК ВВС Людмила Косенкова и Елена Прокофьева стали трехкратными абсолютными чемпионками мира по вертолетному спорту.
 
Соревнования пятнадцатого по счету мирового форума спортсменов-вертолетчиков только что завершились в Польше. Об этом рассказал начальник ЦСК ВВС 
18 августа 2015, 04:34
Солнечный клоун Олег Попов посетит Россию впервые за четверть века

Солнечный клоун Олег Попов посетит Россию впервые за четверть века

Олег Попов снова в России. В Сочи ему будут вручать награду за достижения на цирковом поприще. Премия «Мастер» вручается впервые, организаторы намерены сделать ее ежегодной.

Олег Попов сейчас проживает в Германии. Он уехал из России в неспокойное время – 
29 июня 2015, 12:59
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