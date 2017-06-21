Во вторник, 20 июня, в Самаре был посмертно награжден житель города, самарский авиатор Александр Зайцев, погибший при крушении самолета в Хабаровском крае.
Трагедия произошла в июле 2015 года. У военного самолета Ту-95 МС «Медведь» во время патрулирования отказали три двигателя. Пятеро военнослужащих, находившихся на борту, успели эвакуироваться. Бортинженер майор дальней авиации Александр Зайцев и командир, уроженец Набережных Челнов, Антон Батечко до последнего пытались запустить двигатели, но им не хватило высоты.
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Александр Зайцев посмертно награжден орденом Мужества.
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