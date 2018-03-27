Немало хлопот доставил судебным приставам житель Кошкинского района области. Мужчина задолжал 540 тысяч рублей на содержание своего ребенка. Долгое время он не устраивался на работу, что не давало приставам взыскать с него законные алименты. Тогда ему назначили 100 часов обязательных работ, но к их выполнению должник так и не приступил. Его пришлось отправить под административный арест сроком на 15 суток.
Отбытое наказание не заставило мужчину начать решать проблемы. Вместо этого он попытался скрыться, но его нашли. Теперь он должен провести полгода на исправительных работах. Если и после этого алиментщик не возьмется за ум, то ему может грозить до 1 года тюрьмы, сообщает УФССП по Самарской области.
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