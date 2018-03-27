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Материалы по теме:

Двух серийных воров будут судить в Сызрани

Двух серийных воров будут судить в Сызрани

Двое жителей Сызрани пошли под суд по подозрению в серии крупных краж из гаражей. Ущерб, нанесенный в результате их преступной деятельности, оценивается более чем в 1 миллион рублей.

По версии правоохранитлей, злоумышленники действовали по заранее оговоренному плану. Роли каждого были тщательно 

27 марта 2018, 10:13
Житель Волжского района устроил в квартире теплицу для выращивания конопли

Житель Волжского района устроил в квартире теплицу для выращивания конопли

В Красноярском районном суде начались слушания до делу, заведенному на 27-летнего жителя поселка Мирный. Мужчина обвиняется в культивировании наркотиков.

Молодой человек был задержан в октябре прошлого года после того, как в его квартире прошел обыск. Правоохранители обнаружили у него массу свертков 

26 марта 2018, 07:41
Самарский гарнизонный военный суд ждет нового председателя

Самарский гарнизонный военный суд ждет нового председателя

26 марта Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит заявление Игоря Пака о рекомендации сделать его кандидатом на долж­ность председателя Самарского гарнизонно­го военного суда по конкурсу. Это место стало вакантным в ноябре 2017 года, после того, как прежний руководитель судебного подразделения Алексей 

26 марта 2018, 05:36
Торговца синтетическими наркотиками будут судить в Тольятти

Торговца синтетическими наркотиками будут судить в Тольятти

В Тольятти будут судить мужчину, который намеревался продать крупную партию наркотиков. При обыске в его квартире был обнаружен порошок и фасовочные пакеты. Экспертиза показала, что вещество является производным N-метилэфедрона массой 200 граммов.

На следствии подозреваемый признался, что он с 2016 года 

26 марта 2018, 03:12
10 суток ареста получил алиментщик из Самарской области

10 суток ареста получил алиментщик из Самарской области

Алиментщику из Кинель-Черкасского района может грозить до 1 года тюрьмы. Он задолжал 45 тысяч рублей, предназначеных для содержания и воспитания сына.

Судебные приставы несколько раз приходили к мужчине домой, но там его не заставали. Потом выяснилось, что должник неофициально трудится на 

16 марта 2018, 01:01
Мужчина пришел с ножом в куртке в суд в Безенчукском районе

Мужчина пришел с ножом в куртке в суд в Безенчукском районе

Жителю Безенчукского района области придется заплатить штраф за нарушение правил при походе в суд. На входе в здание мужчину остановил пристав, следящий за безопасностью. Он пояснил визитеру, что на заседание нельзя проносить взрывчатые вещества, огнестрельное оружие и колюще-режущие предметы. Мужчина 

15 марта 2018, 11:50
Коза выдала злостную алиментщицу из Самарской области

Коза выдала злостную алиментщицу из Самарской области

Судебным приставам пришлось буквально «на живца» отлавливать мать-алиментщицу из Большечерниговского района. Женщина задолжала 770 тысяч рублей, которые она должна была выплатить на содержание собственных детей. Сельчанку несколько раз привлекали к административной ответственности за уклонение от исполнения своих обязательств, однако это 

14 марта 2018, 02:25
68 штрафов за нарушения ПДД оплатил житель Тольятти

68 штрафов за нарушения ПДД оплатил житель Тольятти

Судебные приставы заставили жителя Тольятти оплатить 68 штрафов, которые ему выписали за нарушение ПДД. Мужчина накопил долг в 42 тысячи рублей и не торопился его гасить. Мужчину предупредили, что, если он и дальше не будет исполнять требования, прописанные в исполнительных 

14 марта 2018, 10:13
К 60 часам обязательных работ приговорили алиментщицу из Самарской области

К 60 часам обязательных работ приговорили алиментщицу из Самарской области

60 часов обязательных работ назначили нерадивой матери из Пестравского района области. 33-летнюю женщину обязали платить алименты на содержание собственного сына, однако никаких денег она не переводила. Также должница совершенно не участвовала в жизни ребенка, не дарила подарков, не покупала вещей 

12 марта 2018, 04:28
Мать-алиментщица из Жигулевска отправится на 4 месяца в колонию

Мать-алиментщица из Жигулевска отправится на 4 месяца в колонию

В Жигулевске осудили мать, которая не хотела платить алименты. Служители Фемиды обязали женщину перечислять половину доходов на содержание своих троих детей. Прошло два месяца, но она никаких денег не платила. Тогда управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области возбудило 

22 февраля 2018, 04:50
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