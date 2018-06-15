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Появилась программа второго дня фестиваля болельщиков в Самаре

Появилась программа второго дня фестиваля болельщиков в Самаре

В Самаре объявлена программа на второй день фестиваля болельщиков, который продлится на площади Куйбышева до окончания ЧМ-2018. В пятницу, 15 июня, там состоится трансляция трех матчей ЧМ-2018, а также запланирована музыкальная часть: выступят танцевальное шоу DNC, группы "Резонанс" и "Фернандос", инструментальное 
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Появились данные о новых погодных аномалиях в Самарской области

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Что принес очередной циклонический вихрь в Самарскую область

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Стали известны заработки фрилансеров в Самаре

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21 ноября 2017, 08:29
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