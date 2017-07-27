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Приедут в Самару туристы и увидят на Ленинградской это...
Блогер Анна Носова обращает внимание "на ржавый, всеми забытый памятный знак Революции 1917 года, который висит на стене дома 56 по Ленинградской". "Эта металлическая конструкция своей дряхлостью изгаживает общий вид улицы. Раз уж в этом году исполняется 100 лет …
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26 июля 2017, 08:19
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Фото в блогах: Мехзавод «утонул»
Блогер missis_ykcyc пожаловалась, что Мехзавод утонул в зелени. "В этом году лето выдалось влажным и прохладным. Самое то для растительности. В поселке "зелепуха" прёт так, что заросло буквально всё: детские площадки, школьные стадионы, дворы на периферии, куда дворники заходят …
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25 июля 2017, 09:06
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Купаться или прятаться: какая погода будет в Самаре в выходные?
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25 июля 2017, 09:57
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Чапаевск превращается в город разрушенных памятников
Блогер psergeev77 рассказал, что Чапаевск может остаться без Чапаева. Знаменитый памятник комдиву, расположенный в одном из скверов неподалёку от центральной площади города, превращается в груду камней. Местные активисты уже потребовали включить монумент в реестр объектов культурного наследия и отреставрировать. …
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25 июля 2017, 08:38
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Стивен Хокинг прогнозирует появление кислотных дождей и кипящих океанов на Земле
Известный английский ученый считает, что решение президента США Дональда Трампа о выводе страны из Парижского соглашения по климату в будущем может привести к глобальной экологической катастрофе. Об этом сообщает The Spokesman-Review.
Согласно прогнозам Хокинга, через какое-то время климат Земли может стать …
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24 июля 2017, 06:10
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В блогах: на Алма-Атинской начали портить свежеуложенный асфальт
Блогер stanislavsky063 задается вопросом, почему в Самаре водители не уважают труд дорожников? Автор посмотрел, как ремонтируют Алма-Атинку. «Несмотря на то, что там установлены знаки «кирпич» и «дорожные работы», некоторые несознательные граждане летят по отремонтированной дороге. И даже рабочие им …
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21 июля 2017, 09:04
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Какая погода ждет самарцев в выходные?
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21 июля 2017, 01:16
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Ветер выкорчевывал деревья: По региону вновь пронесся ураган с ливнем и крупным градом
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21 июля 2017, 12:37
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Самарцам измерили уровень счастья
Самарская область по итогам июня заняла 15-е место в рейтинге самых счастливых регионов России, говорится в отчете «Медиалогии». Специалисты портала проранжировали субъекты по упоминаемости в соцмедиа в контексте удовлетворенности жизнью. Анализировались сообщения в Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассниках, Instagram, LiveJournal, …
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14 июля 2017, 08:35
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Все дело в IQ: Ученые доказали, что умные люди чаще бывают счастливы
Способность тех или иных людей испытывать состояние счастья находится в прямой зависимости от уровня их интеллекта. Такое умозаключение сделали специалисты Лондонского университетского колледжа в результате продолжительных исследований.
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2 июня 2017, 09:17
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ВЦИОМ: число счастливых россиян достигло максимума за четверть века
Проведенный сотрудниками Всероссийского центра изучения общественного мнения опрос выявил, что доля россиян, ощущающих себя счастливыми, достигла 85%. По словам социологов, этот показатель считается максимальным за все время аналогичных исследований с 1990 года, информирует РИА «Новости».
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26 апреля 2017, 11:16
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Российские ученые узнали, в чем причина дефицита счастья
Специалисты Томского Политехнического Университета выдвинули гипотезу, что нехватка счастья вызвана дисбалансом двух базовых типов эмоционального поведения человека. Чтобы чувствовать себя вполне счастливым, по мнению специалистов, нужно найти гармонию во взаимодействии поисково-вознаграждающей и стресс-избегающей поведенческими моделями.
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20 марта 2017, 05:33