|
Названы дни начала настоящей весны в Самаре
|
14 марта 2018, 02:27
|
Рекорд 1907 года побил мартовский мороз в Самарской области
|
13 марта 2018, 03:25
|
Потепление к концу недели прогнозируют синоптики в Самарской области
В Самарской области к концу недели ожидается потепление, прогнозируют синоптики.
«К концу рабочей недели с приближением фронтальных разделов к границам Поволжья будет выпадать снег различной интенсивности, температурный фон заметно повысится», - сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».
|
13 марта 2018, 10:43
|
Ещё один циклонический вихрь подойдет к Самаре
По данным Росгидрометцентра, во второй декаде марта средняя температура воздуха ожидается на четыре градуса ниже средних многолетних значений. «В начале недели ещё один циклонический вихрь подойдёт в наш регион», - сообщили синоптики ФГБУ «Приволжское УГМС». По прогнозам на ближайшие …
|
12 марта 2018, 12:39
|
Синоптики прогнозируют усиление морозов в Самарской области
В Самарской области после небольшого снегопада ожидается усиление морозов. В первые дни марта в темное время суток ожидается понижение температуры воздуха до минус 30 градусов по Цельсию. Такой прогноз до 2 марта включительно опубликован на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». …
|
28 февраля 2018, 09:49
|
Синоптики рассказали о погоде в декабре
По последним прогнозам российских метеорологов, большая часть первого зимнего месяца на основной территории Российской Федерации выдастся довольно теплой. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на главу Гидрометцентра Романа Вильфанда.
|
30 ноября 2017, 04:22
|
Разгул стихии: Сильный шквалистый ветер в Самаре не утихнет до пятницы
|
6 июля 2017, 05:46
|
Накажут рублем: МЧС предложило штрафовать синоптиков за ошибочные прогнозы
Глава МЧС РФ Владимир Пучков предложил разработать механизм экономического воздействия для Росгидрометцентра за ошибочный и неоперативный метеопрогноз. По словам министра, неточные в своих предсказаниях синоптики должны нести именно экономическую ответственность за недочеты в работе.
|
5 июня 2017, 03:11