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Исчезнут навсегда: Ученые назвали места, которые полностью пропадут с лица Земли
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10 июля 2017, 12:10
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Разгул стихии: Сильный шквалистый ветер в Самаре не утихнет до пятницы
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6 июля 2017, 05:46
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К какой погоде готовиться россиянам во второй половине лета?
Во второй половине лета в центральной части России будут нередкими смерчи, ливни и грозы. Об этом заявили сотрудники МЧС и Гидрометцентра.
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6 июля 2017, 09:21
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Жара близко: на юге Самарской области прогнозируют до +32 градусов
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5 июля 2017, 10:02
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К пятнице в Самаре станет прохладнее
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4 июля 2017, 09:40
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Минэкономразвития может пересмотреть в августе прогноз по курсу рубля
Министерство экономического развития может в августе пересмотреть прогноз по курсу национальной валюты в сторону укрепления. Это произойдет в том случае, если цены на нефть останутся на относительно высоком уровне и сохранится сегодняшняя тенденция по евро. Это мнение главы Минэкономразвития Максим …
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30 июня 2017, 05:28
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Готовим зонты: самарские синоптики о погоде в выходные
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30 июня 2017, 09:39
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Дожди прочь: в Самаре летом постепенно потеплеет
Самарские синоптики прогнозируют улучшение погоды в регионе.
«Циклон, который оказывал влияние на погоду Самарской области в прошедшие дни, будет перемещаться за Урал. Осадков станет меньше, кратковременные дожди с грозами пройдут лишь местами, в основном, в дневные и вечерние часы. Температура воздуха …
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19 июня 2017, 09:13
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Климатологи подтвердили дождливое будущее Земли
Коллектив ученых американского космического агентства NASA заявил о грядущем увеличении осадков на нашей планете. Эксперты составили свой прогноз после анализа движения тропических облаков. Именно их перемещение провоцирует рост осадков, сообщает портал Nature Communications.
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13 июня 2017, 02:04
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Когда в Самаре наступит жара?
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25 апреля 2017, 09:13
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Российские ученые разгадали тайну реакции организма на жару
Российские ученые раскрыли тайну реакции человеческого организма на жару, изучив структуру и особенности работы белка TRPV1 в нервных клетках, который является основным терморегулятором. Об этом рассказывается на страницах журнала Scientific Reports.
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12 сентября 2016, 01:52
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Из Самарской области уходит аномальная жара
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26 августа 2016, 05:15