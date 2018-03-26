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Упавшая с крыши ледяная глыба раздавила легковой автомобиль в Тольятти
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25 марта 2018, 10:13
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Появился предварительный прогноз погодных аномалий на лето
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23 марта 2018, 12:40
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В блогах: из-за погоды природа в Самарской области стала монохромной
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21 марта 2018, 04:07
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Рекорд холода 21 марта снова побит в Самарской области
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21 марта 2018, 02:48
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Как приблизить приход весны, расскажут на празднике «Жаворонки» в Самарском зоопарке
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20 марта 2018, 11:59
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День весеннего равноденствия наступил в Самаре
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20 марта 2018, 11:11
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Каким будет долгожданное потепление в Самарской области
Когда наступит долгожданное потепление, интересует всех жителей Самары. Синоптики опубликовали прогноз на ближайшее время. Ожидается, что скоро действительно станет относительно теплее.
«В предстоящие дни рабочей недели нас ожидает переменчивый характер погоды. Перемещаясь в южных и средних широтах, волновые циклоны …
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20 марта 2018, 10:31
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Названы дни начала настоящей весны в Самаре
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14 марта 2018, 02:27
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В Самаре началась четырехдневная оттепель
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8 ноября 2016, 02:30
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Катки в Самаре возобновят работу
Городские катки возобновили свою работу после перерыва, связанного с потеплением. На площадках сейчас идут восстановительные работы. Первым открыл свои двери для посетителей каток на стадионе "Локомотив". В выходные заработают ледовые площадки в парках Дружбы, Победы и Гагарина. Восстановление катка на …
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16 января 2014, 10:53