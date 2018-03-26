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Появился предварительный прогноз погодных аномалий на лето

Появился предварительный прогноз погодных аномалий на лето

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В блогах: из-за погоды природа в Самарской области стала монохромной

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Рекорд холода 21 марта снова побит в Самарской области

Рекорд холода 21 марта снова побит в Самарской области

В Самарской области 21 марта 2018 года побит рекорд холода. Абсолютный температурный минимум перекрыт в селе Кинель-Черкассы. Синоптики зафиксировали там 25,1 градуса мороза. Предыдущий рекорд там регистрировали 42 года назад – минус 21,8 градуса по Цельсию, указано на сайте
21 марта 2018, 02:48
Как приблизить приход весны, расскажут на празднике «Жаворонки» в Самарском зоопарке

Как приблизить приход весны, расскажут на празднике «Жаворонки» в Самарском зоопарке

В Самаре в четверг, 22 марта, отметят праздник «Жаворонки». Это старинный славянский праздник, который решил поддержать Самарский зоопарк. В старину считалось, что в этот день возвращаются на родину жаворонки – первые вестники весны.

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20 марта 2018, 11:59
День весеннего равноденствия наступил в Самаре

День весеннего равноденствия наступил в Самаре

Время, когда  Солнце пересекает экватор из южного полушария в северное. В этот момент   день равен ночи. Сразу после световой день начинает увеличиваться. На Руси  весеннее равноденствие считалось  большим праздником. Наши  предки верили, что в этот день грань  между миром людей 

20 марта 2018, 11:11
Каким будет долгожданное потепление в Самарской области

Каким будет долгожданное потепление в Самарской области

Когда наступит долгожданное потепление, интересует всех жителей Самары. Синоптики опубликовали прогноз на ближайшее время. Ожидается, что скоро действительно станет относительно теплее. 

«В предстоящие дни рабочей недели нас ожидает переменчивый характер погоды. Перемещаясь в южных и средних широтах, волновые циклоны 
20 марта 2018, 10:31
Названы дни начала настоящей весны в Самаре

Названы дни начала настоящей весны в Самаре

К концу недели на территории Самарской области потеплеет. Установление плюсовых температур произойдет только с 27 марта по 4 апреля, прогнозируют синоптики.

«Уже в пятницу пойдет небольшой умеренный снег, температура в ночные часы будет в пределах -5, -10, а днем 
14 марта 2018, 02:27
В Самаре началась четырехдневная оттепель

В Самаре началась четырехдневная оттепель

В ночь на вторник и весь последующий день столбик термометра держался на уровне плюсовой температуры. Моросящий дождь растопил почти весь выпавший снег.
Из-за тумана со сбоями работал местный аэропорт Курумоч. Он не мог принимать самолеты. В обед вылета в Самару 

8 ноября 2016, 02:30
Катки в Самаре возобновят работу

Катки в Самаре возобновят работу

Городские катки возобновили свою работу после перерыва, связанного с потеплением. На площадках сейчас идут восстановительные работы. Первым открыл свои двери для посетителей каток на стадионе "Локомотив". В выходные заработают ледовые площадки в парках Дружбы, Победы и Гагарина. Восстановление катка на 

16 января 2014, 10:53
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