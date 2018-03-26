День весеннего равноденствия наступил в Самаре Время, когда Солнце пересекает экватор из южного полушария в северное. В этот момент день равен ночи. Сразу после световой день начинает увеличиваться. На Руси весеннее равноденствие считалось большим праздником. Наши предки верили, что в этот день грань между миром людей …