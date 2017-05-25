Александр Реймер может отправиться за решётку на 9 лет Бывший начальник полиции Самарской области и экс-глава ФСИН России Александр Реймер может отправиться за решётку на 9 лет. Именно столько запросил для него гособвинитель в ходе заседания Замоскворецкого суда Москвы. Прения сторон прошли накануне. Реймер обвиняется в махинациях с закупками …