В Самаре вступил в законную силу приговор в отношении адвоката Рамиза Мамедова. Он был арестован сотрудниками ФСБ в марте прошлого года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Оперативники установили, что Мамедов предложил супруге осужденного, который просил о смягчении приговора, за взятку в размере свыше полутора миллионов рублей обеспечить вынесение нужного решения. Реальной возможности повлиять на судью у него не было. Адвоката силовики задержали с поличным при получении денег. 17 февраля Железнодорожный районный суд Самары признал Мамедова виновным и приговорил к наказанию в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Накануне Самарский областной суд отклонил поданную им апелляцию.
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На трассе М-5 в Самарской области снесли незаконное кафе
С требованием убрать заведение, построенное на самовольно занятом участке площадью 155 кв. м, обратилась к служителям Фемиды сызранская администрация. По данным пресс-службы УФССП РФ по Самарской области, в отношении хозяйки было возбуждено исполнительное производство.
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24 мая 2017, 12:24
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За отключение воды в 700 жилых домах в Самаре ответит работник «Самаратрансстрой»
На скамье подсудимых оказался начальник участка компании «Самаратрансстрой» Малюков. Мужчину обвиняют в самоуправстве, которое стало причиной крупной коммунальной аварии в пос.Мехзавод в марте этого года.Тогда без холодной воды остались 673 жилых дома и 11 социальных учреждений. Инженерные сети повредили ковшом экскаватора …
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23 мая 2017, 07:38
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Налоговая служба требует более 18 миллионов рублей с компании "Самара-Авто"
Продолжается судебный спор компании «Самара-Авто» и инспекции Федеральной налоговой службы по Кировскому району Самары. Фискальное ведомство обжаловало в арбитражном суде Приволжского округа в Казани решение нижестоящих арбитражных судов. Как уже сообщала ТЕРРА, предприниматели просили областной арбитраж признать недействительным решение ФНС …
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23 мая 2017, 03:29
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Александр Реймер может отправиться за решётку на 9 лет
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23 мая 2017, 11:47
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Фиктивные кредиты: менеджер банка в Самарской области похитила 1,5 млн рублей
Перед служителями Фемиды предстанет менеджер банка. Женщину обвиняют в мошенничестве.
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17 мая 2017, 10:25
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В Самаре обезвредили шайку, похищавшую деньги со счетов с помощью СМС
В Самаре завершено расследование уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере», в отношении 6-ти жителей области. Мужчины обвиняются в совершении 58-ми эпизодов хищения денег с банковских карт и счетов.
Как сообщает областной Главк полиции, злоумышленники рассылали СМС-сообщения о якобы …
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16 мая 2017, 07:15
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Самарского адвоката и экс-полицейского будут судить за мошенничество на 3 млн рублей
Следственный комитет региона завершил расследование уголовного дела в отношении адвоката и экс-полицейского, которых обвиняют в мошенничестве на 3 миллиона рублей. По версии следствия, Александр Силуянов из коллегии "Пульс Времени" и бывший инспектор Управления МВД по Самаре Андрей Попов требовали эти …
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14 апреля 2017, 05:15
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В Тольятти Кадырова обвинили в мошенничестве на 50 млн рублей
В Тольятти направлено в суд уголовное дело в отношении гендиректора фирмы «Автозаводстрой» Игоря Кадырова. Его обвиняют в мошенничестве «в особо крупном размере» и «злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия». По версии силовиков, в 2015 году Кадыров по предварительному сговору с неустановленными …
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14 апреля 2017, 12:57