Несколько недель назад в Самаре после реконструкции открыли четвертую очередь набережной. Работы шли почти год. Чиновники отчитались о том, что там уложили новую плитку, построили фонтан, хозяйственно-бытовой комплекс и многое другое. Однако не всем самарцам обновленная набережная пришлась по вкусу. Были жалобы на то, что ремонт проведен небрежно и, вообще, там нужно не убираться, а разбираться с участием прокуратуры.
С критикой в адрес набережной выступил и врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Особенно ему не понравился новый фонтан.
«Сделано плохо. И фонтан на мавзолей похож, не к месту, - пишет Азаров в Твиттере. - И качество оставляет желать лучшего. Нельзя так к знаковым местам (и не только) относиться. Надо исправлять в будущем. Все другие очереди набережной стоят уже 7-5 лет в отличном состоянии».
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