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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 3 августа 2018г 
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Самый крутой арт: сборная России оценила самарские граффити в честь победы над Испанией

Сборная России по футболу оценила граффити, которыми увековечили ее победу над сборной Испании во время ЧМ.

«Возможно, самый крутой арт, посвященный национальной сборной России», - написано в "твиттере" команды.

Огромный мурал на стене дома №369 по улице Ново-Садовой 
3 августа 2018, 11:58
Болельщики пожаловались на плохую работу транспорта после матча «Крылья Советов» - ЦСКА

Болельщики пожаловались на плохую работу транспорта после матча «Крылья Советов» - ЦСКА

После матча первого  тура чемпионата России по футболу между «Крыльями Советов» и ЦСКА далеко не все остались довольны работой общественного транспорта.

«После ЧМ видно, что организация матча «Крылья» - ЦСКА на порядок ниже. Самая главная проблема - невозможно уехать, трамвай довозит 

1 августа 2018, 04:18
Молодежный состав «Крыльев Советов» проиграл ЦСКА

Молодежный состав «Крыльев Советов» проиграл ЦСКА

На стадионе «Металлург» завершился матч между молодёжными составами «Крыльев Советов» и ЦСКА. Для самарцев первый матч в сезоне начался с поражения со счетом 1:3. У москвичей забитыми голами отметились Олейников, Попов и Жиронкин. У волжан единственный ответный мяч с пенальти 

31 июля 2018, 02:19
«Крылья Советов» (Самара) – ЦСКА (Москва). Онлайн-трансляция матча первого тура чемпионата РФПЛ

«Крылья Советов» (Самара) – ЦСКА (Москва). Онлайн-трансляция матча первого тура чемпионата РФПЛ

31 июля клуб «Крылья Советов» проведет свой первый матч в новом сезоне чемпионата России по футболу. Так вышло, что серебряному призеру первенства ФНЛ придется держать экзамен перед серебряным призером прошедшего чемпионата РФПЛ – московским ЦСКА.

Вполне понятно, что фаворитом 
31 июля 2018, 09:53
Сайт trkterra.ru проведет онлайн-трансляцию футбольного матча «Крылья Советов» (Самара) – ЦСКА (Москва)

Сайт trkterra.ru проведет онлайн-трансляцию футбольного матча «Крылья Советов» (Самара) – ЦСКА (Москва)

31 июля футболисты клуба «Крылья Советов» откроют сезон выступлений в чемпионате российской Премьер-лиги. Первым соперником волжан станет серебряный призер прошедшего чемпионата страны – московский ЦСКА.

Игра будет проходить на стадионе «Самара Арена». В продажу были выпущены около 30 тысяч билетов, и 

30 июля 2018, 01:43
В Самаре пройдет заключительный этап Кубка России по пляжному футболу

В Самаре пройдет заключительный этап Кубка России по пляжному футболу

2 августа в Самаре начнется заключительный этап Кубка России по пляжному футболу. Площадкой для состязаний станет вторая очередь набережной. Футбольные баталии продлятся до 5 августа.

Стоит отметить, что самарская набережная считается одним из лучших мест для проведения подобных соревнований. 
24 июля 2018, 01:44
«Крылья Советов» заключили контракт с Максимом Канунниковым

«Крылья Советов» заключили контракт с Максимом Канунниковым

Ряды «Крыльев Советов» пополнились новичком. Клуб подписал контракт с форвардом Максимом Канунниковым. Ранее он выступал за казанский «Рубин» и «СКА-Хабаровск».

За «Рубин» Канунников провел первую половину минувшего футбольного сезона Премьер-лиги. После расторжения контракта футболист перешел в хабаровский клуб, где 
18 июля 2018, 02:32
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