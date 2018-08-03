Жена новичка «Крыльев Советов» Максима Канунникова Екатерина не на шутку обидела фанатов клуба. 31 июля девушка пришла поддержать супруга на стадион «Самара Арена», где волжане встречались с московским ЦСКА. Она сфотографировалась на фоне поля и выложила селфи в своем "инстаграме". Карточку она снабдила подписью, которая пришлась по вкусу далеко не всем.
«Сегодня первый матч за новую команду. Казань, спасибо за 4 года. Теперь поиграем в Самаре. Надеюсь, недолго», - пишет Екатерина.
Последние слова вызвали резко негативную реакцию со стороны фанатов. Спустя какое-то время супруга форварда попыталась объяснить, что никого не хотела оскорблять, но подобное объяснение болельщиков «КС» не устроило. Вскоре возможность комментирования поста пропала.
Напомним, Максим Канунников пришел в «Крылья» перед стартом нового сезона. С ним был заключен годовой контракт. Цвета клуба он защищает под номером 99.
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