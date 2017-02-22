Мэрия Самары не стала присоединять муниципальное казенное учреждение «Поисково-спасательный отряд Самары» к городскому "Центру обеспечения мероприятий гражданской защиты", как это было решено в октябре 2016 года. Горадминистрация сообщает, к Центру присоединят только два МКУ - «Единую дежурно-диспетчерскую службу» и «Курсы гражданской обороны». ПСО же останется самостоятельным подразделением. Чиновники аргументировали инициативу слияния оптимизацией системы муниципальных учреждений, повышением эффективности их работы и сокращением расходов на содержание. Реорганизацию собирались закончить к 31 января этого года. Теперь она перенесена на 3 марта.