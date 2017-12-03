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Годовалая девочка в Тольятти отравилась канцелярским клеем
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28 ноября 2017, 05:44
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Причину отравления 5 жителей Самары назовет СК
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27 ноября 2017, 05:42
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Почему не стоит есть собак и медведей, объяснили в Роспотребнадзоре
Специалисты Роспотребнадзора предупредили россиян об опасности употребления в пищу мяса собак, барсуков и медведей. Напомнить об этом ведомство решило в связи с недавним трагикомическим случаем в Томской области, где 16 человек съели копченое мясо медведя и заболели трихинеллезом. Установлено, что …
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26 октября 2017, 09:02
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В Самаре семья с двумя детьми отравилась грибами
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20 сентября 2017, 07:03