10
48
52
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 6 августа 2018г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
7 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

33 человека утонули на пляжах Самарской области

33 человека утонули на пляжах Самарской области

За этот пляжный сезон в Самарской области уже утонуло практически столько же людей, сколько в целом за весь прошлый год. Обстоятельства гибели людей схожи: купание после распития алкоголя на необорудованном пляже. 
 
В течение этого пляжного сезона в водоемах Самарской области 
7 августа 2018, 10:45
Бывшего прокурора Кировского района Самары отправили в Костромскую область

Бывшего прокурора Кировского района Самары отправили в Костромскую область

Прокурор Кировского района Самары Денис Авдеев переведен на новое место работы. Свою карьеру в надзорной службе он продолжит на посту заместителя прокурора Костромской области. О том, кто станет преемником Авдеева в Самаре, пока информации нет.

Денис Авддев работает в системе прокуратуры 

7 августа 2018, 10:34
Огромную партию «левых» сигарет изъяли полицейские в Сызрани

Огромную партию «левых» сигарет изъяли полицейские в Сызрани

На днях сотрудники полиции нагрянули с проверкой в один из торговых центров Сызрани. Объектом их интереса стал магазин, которым владеет местная семейная пара. Там оперативники обнаружили огромную партию немаркированных сигарет. Всего 8 946 пачек на сумму более миллиона рублей.

Сейчас силовики 

7 августа 2018, 09:31
Любителям животных ограничили аппетиты: в Тольятти запретили держать в квартире больше двух собак или кошек

Любителям животных ограничили аппетиты: в Тольятти запретили держать в квартире больше двух собак или кошек

Городские власти Тольятти озаботились проблемой содержания в многоэтажках домашних животных. Городская дума утвердила свод правил по благоустройству, одна из его глав касается домашних питомцев. Будут или нет соблюдать его тольяттинцы - это вопрос, но им точно придется смириться с перспективой 
7 августа 2018, 08:59
Растут долги за тепло в Самарской области

Растут долги за тепло в Самарской области

В Самарской области за год почти на 11 процентов выросли долги компаний за тепло, информирует «Т Плюс». По состоянию на 1 июня общая задолженность предприятий региона за ресурс, произведенный ТЭЦ, ГРЭС и котельными холдинга, превысила 9,2 миллиарда рублей. Лидером антирейтинга 

2 июля 2018, 09:00
Жара до +33 придет в выходные в Самару

Жара до +33 придет в выходные в Самару

В Самаре в выходные прогнозируют жару до +33 градусов. Температура воздуха в третьей декаде июня ожидается на два градуса выше, чем в среднем. Прогноз погоды на ближайшие дни опубликовало «Приволжское УГМС»:

Пятница, 22 июня: малооблачно, без осадков, самая низкая температура ночью 

21 июня 2018, 01:15
Как ныряющий со Скандинавии циклон изменит погоду в Самаре

Как ныряющий со Скандинавии циклон изменит погоду в Самаре

В Самарской области МЧС предупредило жителей о возможном ухудшении погодных условий - до 19 часов 5 июня. «Днем местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, днем 8-13 метров в секунду, местами порывы до 17-22 метров в секунду», - указано в 
5 июня 2018, 10:44
13 квитанция за тепло придет самарцам

13 квитанция за тепло придет самарцам

В связи с затяжной зимой и продлённым в этом году отопительным сезоном, жителей Самарской области ждет так называемая «13-я квитанция». Общая сумма доначисленных средств за тепло и горячую воду этой весной составляет порядка 200 миллионов рублей. По оценке компании «Т-плюс», 

17 мая 2018, 09:58
Минусовая температура во второй части апреля ожидается в Самаре

Минусовая температура во второй части апреля ожидается в Самаре

В Самарской области на следующей неделе ожидается похолодание и минусовая температура. По прогнозам синоптиков, ниже 0 столбик термометра опустится в понедельник: в темное время суток ожидается до минус двух градусов, а в ночь на среду, 25 апреля, до минус четырех, 
19 апреля 2018, 04:03
Куда жаловаться на холод в квартире?

Куда жаловаться на холод в квартире?

Мэрия Самары опубликовала телефоны «горячей линии» по вопросам подключения отопления. Напомним, официальный старт отопительного сезона в столице 63-го региона был объявлен 30 сентября.

   
Структурные подразделения администрации районов                                 Телефоны "горячей линии" Часы работы
Железнодорожный район    
Отдел по ЖКХ и благоустройству Администрации района 339-01-53                               с 
9 октября 2017, 09:08
Потеплело: В Самаре полным ходом идет подключение отопления

Потеплело: В Самаре полным ходом идет подключение отопления

Эксперты отмечают, что темпы существенно выше, чем были в прошлом году. Технологически на подачу тепла во весь жилой фонд столицы губернии требуется около двух недель. За минувшее лето объемы перекладок тепловых сетей в областной столице составили рекордные 34 километра. Для 

5 октября 2017, 06:10
В Самаре тепло дали почти в 40% жилых домов

В Самаре тепло дали почти в 40% жилых домов

В Самаре продолжается поэтапное включение отопления, сообщает мэрия. По состоянию на вечер воскресенья, 1 октября, тепло уже получили 82% больниц и поликлиник, 66% вузов, школ и детсадов, 65% учреждений опеки, 37% жилых домов, 32% учреждений культуры, 36% спортобъектов. Напомним, мэрия 

2 октября 2017, 12:02
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх