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Приз за белых ходоков: участвуй в новом конкурсе по «Игре престолов» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!
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4 июля 2017, 01:30
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Карпова Алина стала победительницей видеоконкурса «Каникулы на ТЕРРЕ»
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1 июля 2017, 10:04
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Поздравляем победителя июньского конкурса программы «Дачный мир»!
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28 июня 2017, 12:02
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DJ List устроил настоящее онлайн-шоу в эфире DFM-Самара!
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26 июня 2017, 04:45
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Выбери лето! Голосуем за участников конкурса «Каникулы на ТЕРРЕ»!
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22 июня 2017, 04:13
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После гибели Владимира Сафронова в Советском районе назначили нового руководителя
Обязанности главы администрации Советского района Самары, после гибели Владимира Сафронова, временно исполняет его заместитель Сергей Карсунцев, сообщили в городской думе.
Нового руководителя выберут по результатам конкурса. Когда его проведут, скорее всего объявят в июле.
Напомним, Владимир Сафронов трагически …
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21 июня 2017, 03:34
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«ТЕРРА» поздравляет с Днем радио!
Свой профессиональный праздник сегодня отмечают работники всех отраслей связи. В этот день 7 мая 1895 года русский физик Александр Попов провел первый сеанс радиосвязи. Для телерадиокомпании "ТЕРРА" это особенный день. В состав крупнейшего медиахолдинга губернии сегодня входят две популярные радиостанции …
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7 мая 2017, 12:50
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Выпускница школы радиоведущих «ТЕРРЫ» стала диджеем DFM
Новым диджеем радиостанции DFM в Самаре стала Женя Гуляева. В течение двух месяцев девушка изучала все тонкости работы в прямом эфире, технику речи, психологию общения, основы построения радиошоу, техническую базу радиостанций. Курсы радиоведущих организованы телерадиокомпанией «ТЕРРА» - крупнейшим региональным холдингом …
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10 января 2017, 03:45
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«ТЕРРА» подвела итоги конкурса «Мисс бикини 2016»
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1 сентября 2016, 02:31
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«МИСС БИКИНИ - 2016»: проголосуй за лучшее фото прямо сейчас!
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20 августа 2016, 05:13
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«МИСС БИКИНИ 2016»: Покажи свою фотку в бикини всем!
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13 августа 2016, 06:35
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«ТЕРРА» поздравляет с Днем радио!
Свой профессиональный праздник сегодня отмечают работников всех отраслей связи. В этот день 7 мая 1895 года русский физик Александр Попов провел первый сеанс радиосвязи. Для телерадиокомпании "ТЕРРА" это особенный день. В состав крупнейшего медиахолдинга губернии сегодня входят две популярные радиостанции …
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7 мая 2016, 01:05
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ОТЖИМАЙСЯ ДО ПОБЕДНОГО вместе с телерадиокомпанией "ТЕРРА" и радиостанцией DFM
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5 мая 2016, 03:24
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Самарцы выбрали "Мисс Бикини"
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13 марта 2013, 03:06