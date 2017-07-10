Мы подвели итоги конкурса «Мисс бикини 2016». Борьба за первое место была действительно серьезная, но, к сожалению, не всегда честная. Во время интернет-голосания некоторые участницы, вышедшие в финал, были замечены в накрутке голосов.



Согласно пункту 3.4 (из опубликованных на …