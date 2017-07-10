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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Приз за белых ходоков: участвуй в новом конкурсе по «Игре престолов» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!

Приз за белых ходоков: участвуй в новом конкурсе по «Игре престолов» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!

Победителем конкурса «По следам белых ходоков», посвященного второму сезону сериала «Игра престолов» на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ», стал Михаил Иванов. Он получил подарочный сертификат в Дом новой культуры ART&FACT на 1500 рублей.
 
Напомним, каждое воскресенье июля на канале 
4 июля 2017, 01:30
Карпова Алина стала победительницей видеоконкурса «Каникулы на ТЕРРЕ»

Карпова Алина стала победительницей видеоконкурса «Каникулы на ТЕРРЕ»

Сегодня, 1 июля, в день рождения “Русского Радио”, мы с радостью представляем вам юного победителя видеоконкурса “Каникулы на ТЕРРЕ”, в котором ребята читали стихи о лете. Главный приз - сертификат на проживание всей семьей на 2 дня в домике на 
1 июля 2017, 10:04
Поздравляем победителя июньского конкурса программы «Дачный мир»!

Поздравляем победителя июньского конкурса программы «Дачный мир»!

Программа «Дачный мир» подвела итоги июньского конкурса  «Лютики-цветочки у меня в садочке»! В течение месяца телезрители присылали нам фотографии цветов на своей даче. Главный приз - подарочный сертификат на 15 сеансов в соляную пещеру выиграла Наташа Гриднева. Девушка активно занимается 

28 июня 2017, 12:02
DJ List устроил настоящее онлайн-шоу в эфире DFM-Самара!

DJ List устроил настоящее онлайн-шоу в эфире DFM-Самара!

В субботу, 24 мая, гостем программы «Счастливый час» на радио DFM в Самаре стал популярный электронный музыкант DJ List. По словам ди-джея Жени Гуляевой, артист немного задержался, но как только он появился в студии – атмосфера преобразилась!  DJ List оказался 
26 июня 2017, 04:45
Выбери лето! Голосуем за участников конкурса «Каникулы на ТЕРРЕ»!

Выбери лето! Голосуем за участников конкурса «Каникулы на ТЕРРЕ»!

Выбери лето! С сегодняшнего дня стартует голосование за юных участников видеоконкурса «Каникулы на ТЕРРЕ» - ребята читают стихи о лете! Профессиональные ролики 12 участников, которые были записаны и смонтированы на студии телеканала, мы покажем в эфире «ТЕРРА – РЕН ТВ» 
22 июня 2017, 04:13
После гибели Владимира Сафронова в Советском районе назначили нового руководителя

После гибели Владимира Сафронова в Советском районе назначили нового руководителя

Обязанности главы администрации Советского района Самары, после гибели Владимира Сафронова, временно исполняет его заместитель Сергей Карсунцев, сообщили в городской думе.

Нового руководителя выберут по результатам конкурса. Когда его проведут, скорее всего объявят в июле.

Напомним, Владимир Сафронов трагически 
21 июня 2017, 03:34
«ТЕРРА» поздравляет с Днем радио!

«ТЕРРА» поздравляет с Днем радио!

Свой профессиональный праздник сегодня отмечают работники всех отраслей связи.  В этот день 7 мая 1895 года русский физик Александр Попов провел первый сеанс радиосвязи. Для телерадиокомпании "ТЕРРА" это особенный день. В состав крупнейшего медиахолдинга губернии сегодня входят две популярные радиостанции 
7 мая 2017, 12:50
Выпускница школы радиоведущих «ТЕРРЫ» стала диджеем DFM

Выпускница школы радиоведущих «ТЕРРЫ» стала диджеем DFM

Новым диджеем радиостанции DFM в Самаре стала Женя Гуляева. В течение двух месяцев девушка изучала все тонкости работы в прямом эфире, технику речи, психологию общения, основы построения радиошоу, техническую базу радиостанций. Курсы радиоведущих организованы телерадиокомпанией «ТЕРРА» - крупнейшим региональным холдингом 

10 января 2017, 03:45
«ТЕРРА» подвела итоги конкурса «Мисс бикини 2016»

«ТЕРРА» подвела итоги конкурса «Мисс бикини 2016»

Мы подвели итоги конкурса «Мисс бикини 2016». Борьба за первое место была действительно серьезная, но, к сожалению, не всегда честная. Во время интернет-голосания некоторые участницы, вышедшие в финал, были замечены в накрутке голосов.
 
Согласно пункту 3.4 (из опубликованных на 

1 сентября 2016, 02:31
«МИСС БИКИНИ - 2016»: проголосуй за лучшее фото прямо сейчас!

«МИСС БИКИНИ - 2016»: проголосуй за лучшее фото прямо сейчас!

Радиостанция «DFM в Самаре» представляет конкурс «МИСС БИКИНИ - 2016». Мы получили массу фотографий от красавиц в купальниках! Голосование стартует сегодня, 20 августа!
 
Фотографии всех участниц смотри по ссылке.

Проголосовать можно здесь.
20 августа 2016, 05:13
«МИСС БИКИНИ 2016»: Покажи свою фотку в бикини всем!

«МИСС БИКИНИ 2016»: Покажи свою фотку в бикини всем!

«МИСС БИКИНИ 2016»: голосование стартует 20 августа!

Радиостанция «DFM в Самаре» представляет: конкурс «МИСС БИКИНИ 2016». Покажи свою фотку в бикини всем! Регистрируйся на нашем сайте и отправляй заявку прямо сейчас! Нужно успеть до 20 августа – в этот 
13 августа 2016, 06:35
«ТЕРРА» поздравляет с Днем радио!

«ТЕРРА» поздравляет с Днем радио!

Свой профессиональный праздник сегодня отмечают работников всех отраслей связи.  В этот день 7 мая 1895 года русский физик Александр Попов провел первый сеанс радиосвязи. Для телерадиокомпании "ТЕРРА" это особенный день. В состав крупнейшего медиахолдинга губернии сегодня входят две популярные радиостанции 
7 мая 2016, 01:05
ОТЖИМАЙСЯ ДО ПОБЕДНОГО вместе с телерадиокомпанией

ОТЖИМАЙСЯ ДО ПОБЕДНОГО вместе с телерадиокомпанией "ТЕРРА" и радиостанцией DFM

А ты участвуешь в акции #РЕКОРДПОБЕДЫ? Сотрудники "ТЕРРЫ" уже разминаются. Присоединяйся!

Хочешь выиграть уикенд в загородном доме на компанию из 10 человек? Не ленись, бери в руки телефон и #отжимайсядопобедного. Автору самого интересного (крутого, яркого, брутального и т.д.) видео 
5 мая 2016, 03:24
Самарцы выбрали

Самарцы выбрали "Мисс Бикини"

Самара выбрала самую обаятельную и привлекательную. Телерадиокомпания "ТЕРРА" и радиостанция DFM подвели итоги конкурса "Мисс Бикини". На сайт trkterra.ru поступило около 100 знойных фотографий девушек в купальниках. Самой младшей участнице - 18, а старшей - 50 лет. Кто из самарчанок 

13 марта 2013, 03:06
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