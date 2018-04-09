В Самаре глава департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции администрации Самары Алексей Логунков покинул свой пост. Об этом в мэрии было объявлено в понедельник, 9 апреля, на еженедельном совещании под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Вместо Логункова департамент с приставкой «и.о.» возглавил замруководителя Николай Рудаков.
Алексей Логунков, выпускник Юридического института МВД РФ, более 20 лет служил в органах внутренних дел, почти десять лет, до переезда в Самару в декабре 2015 года, возглавлял отдел по борьбе с бандитизмом и организованной преступностью в управлении МВД по Мордовии. Причину ухода с поста главы департамента в самарской мэрии пока не называют.
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