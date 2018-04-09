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Материалы по теме:

Незаконные гаражи и автостоянку уберут из Советского района Самары

Незаконные гаражи и автостоянку уберут из Советского района Самары

В Самаре из Советского района уберут незаконные гаражи, а также незаконную стоянку на улице Партизанской. Об этом сообщил глава администрации Советского района Вадим Бородин в ходе встречи местных жителей и главы Самары Елены Лапушкиной.

«Весной планируется демонтировать и вывезти 25 объектов 

29 марта 2018, 10:47
Инвестора для развития Безымянки ищут в Самаре

Инвестора для развития Безымянки ищут в Самаре

Мэрия Самары объявила аукцион по определению подрядчика, который займется развитием застроенной территории в Промышленном районе – на Безымянке, в границах улиц Вольской, Краснодонской и переулка Юрия Павлова. Сейчас там в основном двухэтажные жилые дома барачного типа, построенные в послевоенные годы.

Развитие 

26 марта 2018, 05:27
Фасады 200 домов отремонтируют к 20 мая в историческом центре Самары

Фасады 200 домов отремонтируют к 20 мая в историческом центре Самары

В Самаре до 20 мая планируют отремонтировать фасады двухсот домов, расположенных в историческом центре города, сообщил глава администрации Ленинского района Дмитрий Титов, передает пресс-служба мэрии. По словам чиновника, ремонты фасадов проводятся в рамках программы Фонда капитального ремонта, за счет средств 

6 марта 2018, 10:39
Дело о «елочном сговоре» завело УФАС на чиновников Самары

Дело о «елочном сговоре» завело УФАС на чиновников Самары

Управление ФАС по Самарской области заподозрило мэрию Самары, городской департамент управления имуществом и муниципальное предприятие «Ярмарки Самары» в нарушении Закона о защите конкуренции.

Поводом для возбуждения дела послужило заявление фирмы «Мираж». Бизнесмены пожаловались, что МП заключает договоры на размещение нестационарных торговых 

1 марта 2018, 09:32
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