Незаконные гаражи и автостоянку уберут из Советского района Самары В Самаре из Советского района уберут незаконные гаражи, а также незаконную стоянку на улице Партизанской. Об этом сообщил глава администрации Советского района Вадим Бородин в ходе встречи местных жителей и главы Самары Елены Лапушкиной. «Весной планируется демонтировать и вывезти 25 объектов …