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На уборку городского кладбища позвали жителей Самары
В Самаре во вторник, 5 июня, мэрия города и областной Совет Ветеранов организуют генеральную уборку на кладбище «Городское», расположенном на улице Партизанской. Жителей Самары пригласили принять участие в благоустройстве воинских захоронений в рамках социально значимого проекта «Звезды Памяти», направленного на …
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5 июня 2018, 10:15
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Четверо подростков разгромили кладбище в Оренбургской области
25 апреля в полицию Кувандыкского городского округа поступил сигнал о чрезвычайном происшествии. Неизвестные злоумышленники устроили погром на кладбище в поселке Кашкук.
Прибывшие на место правоохранители насчитали 45 поваленных на землю памятников. Часть из них вандалы еще и разбили.
Спустя некоторое время по …
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26 апреля 2018, 04:26
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Мать и двое детей застряли около кладбища в Сызрани
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16 апреля 2018, 09:44
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Жители Рубежного написали петицию против строительства крематория
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27 марта 2018, 12:06
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Дошли до Верховного суда: о «квартирном споре» мэрии Тольятти и областных чиновников
Верховный суд отказался передавать для дальнейшего рассмотрения сразу две кассационных жалобы регионального министерства социально-демографической и семейной политики. Речь идет о спорах ведомства с мэрией Тольятти. В обоих случаях тольяттинские чиновники требовали возместить городской администрации убытки, понесенные в результате приобретения квартир …
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3 марта 2018, 10:08
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Мэрия Тольятти хочет отсудить у «дочки» 168 миллионов рублей
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25 декабря 2017, 08:08
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Мэрии Тольятти удалось через суд обязать АвтоВАЗ заплатить за землю
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25 декабря 2017, 03:39
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Чиновники из Самарской области судятся из-за квартир льготников
Кассационная инстанция арбитражного суда Поволжского округа поддержала решение нижестоящих инстанций и отклонила жалобу областного министерства социально-демографической политики и министерства управления финансами. Они пытались доказать, что мэрия Тольятти не вправе требовать от них компенсацию в 22 миллиона рублей. Согласного материалам дела, …
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28 ноября 2017, 10:02