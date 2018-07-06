Мать и двое детей застряли около кладбища в Сызрани Крайне неприятная история произошла с одной из семей в Сызрани. Мать и двое детей застряли на машине на «расплывшейся» грунтовой дороге около кладбища «Фомкины Сады». В течение часа женщина пыталась остановить кого-нибудь из проезжающих водителей, чтобы попросить о помощи. Однако …