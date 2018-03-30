Тольяттинские полицейские разыскивают мошенника. Он «работает» в местных салонах связи, действуя по одной и той же схеме. Злоумышленник приходит в торговые точки, держа в руках буклет, к которому прикреплен муляж мобильного телефона. Он подходит к консультантам под видом того, что хочет купить смартфон, и задает им вопросы. Когда продавец отвлекается, он незаметно подменяет настоящий аппарат на поддельный. После этого мужчина быстро покидает место преступления.
Приметы подозреваемого: на вид 35-40, рост 180-185, среднего телосложения. Обычно мужчина одет в черную шапку, черную куртку, черные штаны и черные кроссовки. При себе может иметь рюкзак синего цвета с белым логотипом в виде буквы «H».
Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого, сообщить по телефонам: 8 (927) 8995253 или (8482) 93-49-02, 22-98-02, 22-99-66, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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