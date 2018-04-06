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«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 апреля 2018г 
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Водителя, сбежавшего с места аварии, ищут в Тольятти

Водителя, сбежавшего с места аварии, ищут в Тольятти

В Ставропольском районе Самарской области разыскивают водителя, который скрылся с места ДТП. Авария произошла в 8 утра 31 марта на улице Советской в селе Подстепки. Неизвестный водителт автомобиля сбил 43-летнего мужчину, а после этого сбежал. Пострадавшего госпитализировали с переломом бедра 
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В блогах: проект «В ожидании большого футбола» от областного УФСИН

В блогах: проект «В ожидании большого футбола» от областного УФСИН

Блогер Нина Дюкова поведала, что на днях в УФСИН России по Самарской области презентовали проект «В ожидании большого футбола» для несовершеннолетних условно осужденных. Мероприятие, организованное членами общественного совета при ведомстве совместно с отделом по контролю за исполнением наказаний, прошло 
27 марта 2018, 07:03
Две лжесоцработницы украли 30 тысяч рублей у пенсионерки в Самарской области

Две лжесоцработницы украли 30 тысяч рублей у пенсионерки в Самарской области

Полицейские Красноярского района области разыскивают двух мошенниц. Их жертвой стала 81-летняя жительница поселка Новосемйкино. Злоумышленницы пришли к пенсионерке под видом соцработниц. Когда женщина отвлеклась, они украли у нее 30 тысяч рублей.

Сейчас правоохранители устаавливают личности преступниц и их местонахождение.

Приметы подозреваемых: худощавого 

16 марта 2018, 04:09
Сбежавшего из тольяттинского приюта подростка нашли в Самаре

Сбежавшего из тольяттинского приюта подростка нашли в Самаре

Тольяттинская полиция нашла подростка, который сбежал из одного из социально-реабилитационных центров. О его исчезновении стало известно 6 февраля, когда к правоохранителям обратилась директор учреждения.

Ориентировки на мальчика были разосланы во все дежурные части. Полиция проверяла крупные торговые центры, компьютерные 
22 февраля 2018, 11:44
Злоумышленник травмировал мужчину в магазине на бульваре Ленина в Тольятти

Злоумышленник травмировал мужчину в магазине на бульваре Ленина в Тольятти

В Тольятти полицейские разыскивают подозреваемого в избиении мужчины. Инцидент произошел в магазине, расположенном по адресу: бульвар Ленина, 3. В областном управлении МВД предоставили видео с места преступления.

«20 февраля примерно в 16:55 злоумышленик нанес телесные повреждения мужчине, после чего скрылся», - 

21 февраля 2018, 03:53
15-летний подросток ограбил школьника в Тольятти

15-летний подросток ограбил школьника в Тольятти

В полицию Тольятти вместе с родителями обратился 17-летний парень. Он сообщил о том, что стал жертвой ограбления. Возле торгового центра на улице Победы к молодому человеку подошел подросток и потребовал отдать ему мобильный телефон. Потерпевший решил не связываться с преступником, 

19 февраля 2018, 07:48
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