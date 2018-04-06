Полиция разыскивает девочку-подростка из Новокуйбышевска. 13-летняя Екатерина Долгих ушла из дома еще 6 марта и до сих пор не вернулась.
Правоохранители продолжают работать с семьей девочки, а также опрашивают ее знакомых. Кроме того, они обследуют места возможного появления подростка.
Приметы девочки: на вид 17 лет, рост 170 см, славянской внешности, худощавого телосложения, лицо европейского типа овальное, лоб средний по высоте, брови дугообразные средние, волосы прямые темно-русые до плеч. Она была одета в темно-синюю куртку и черные полуботинки.
Всех, кому что-либо известно о Екатерине Долгих, просят обращаться по телефонам: 8(84635) 6–27–20 (отдел уголовного розыска ОМВД России по г. Новокуйбышевску), 02, 102 или 89371773739 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).
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