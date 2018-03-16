К сотрудникам полиции поступила информация о том, что житель села Бобровка Кинельского района организовал в своем доме наркопритон. К 33-летнему мужчине регулярно ходили люди для того, чтобы употреблять запрещенные вещества.
Во время проведения проверки информация полностью подтвердилась. В результате осмотра в жилище были обнаружены шприцы со следами наркотиков. Кроме того, во время наблюдения за домом полицейские зафиксировали, что там побывали 6 разных людей. Некоторые из них были ранее неоднократно судимы.
За организацию притона на хозяина дома заведено уголовное дело. Ему грозит до 6 лет тюрьмы, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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