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Материалы по теме:

Пассажирский автобус загорелся на ходу в Сызрани

Пассажирский автобус загорелся на ходу в Сызрани

7 марта в Сызрани произошло ЧП с участием общественного транспорта. В 13:00 на пересечении улиц Свердлова и Победы прямо на ходу загорелся автобус ПАЗ. Машина шла с ремонта, поэтому пассажиров внутри салона не было. Огонь не распространился дальше моторного отсека, 
7 марта 2018, 02:49
Циклонический вихрь 8 марта приблизится к Самаре

Циклонический вихрь 8 марта приблизится к Самаре

К Самаре 8 марта приблизятся фронтальные разделы очередного циклонического вихря с Чёрного моря. Вновь пройдут снегопады, прошумят метели, температура воздуха повысится, прогнозируют синоптики ФГБУ "Приволжское УГМС". В праздничный четверг, днем ожидается 5 – 10 градусов мороза. Ночью ожидается понижение 
7 марта 2018, 12:30
Пассажирский автобус въехал в остановку в Самаре

Пассажирский автобус въехал в остановку в Самаре

5 марта в Самаре произошло очередное ДТП с участием общественного транспорта. Около 23:00 на пересечении улиц Матросова и Вольской столкнулись иномарка и автобус ЛИАЗ, сообщает паблик «ДТП Самара». Судя по всему, водитель автобуса пытался избежать аварии, однако уклониться от 
6 марта 2018, 08:58
До конца понедельника продлится снегопад в Самаре

До конца понедельника продлится снегопад в Самаре

Снегопад, обрушившийся на Самарскую область в воскресенье, 4 марта, продлится и в ближайшие сутки. Именно такой прогноз дают специалисты Приволжского УГМС. Синоптики обещают облачную погоду, небольшой и умеренный снег в большинстве районов. Местами возможны небольшие метели. Температура воздуха днем 
5 марта 2018, 09:17
Около 300 машин расчищали ночью от снега улицы Самары

Около 300 машин расчищали ночью от снега улицы Самары

В воскресенье, 4 марта, в Самару пришел сильнейший снегопад. По прогнозам синоптиков, осадки ожидаются до вечера 5 марта. В связи с этим была усилена работа коммунальных служб. Только днем в воскресенье улицы города убирали 102 машины и 114 рабочих. В 

5 марта 2018, 08:28
20-градусные морозы пообещали самарские синоптики на женский праздник

20-градусные морозы пообещали самарские синоптики на женский праздник

Как информирует приволжский гидрометцентр, в ближайшие пару дней регион окажется под влиянием фронтальных разделов активного Средиземноморского циклона, который сейчас перемещается через Молдавию и Украину в центральные районы Европейской части РФ. Ожидаются снегопады, метели при усилении ветра и повышение температуры 
4 марта 2018, 04:43
Весенний мороз в Самарской области побил рекорд 1954 года

Весенний мороз в Самарской области побил рекорд 1954 года

В Самарской области 2 марта мороз побил рекорд 1954 года. Предельно низкие для начала весны температуры были зарегистрированы в поселке Авангард – минус 31,3 градуса по Цельсию. Это на одну десятую градуса ниже, чем было 64 года назад, когда был 
2 марта 2018, 05:05
Пассажирский автобус расстреляли из пневматики в Сызрани

Пассажирский автобус расстреляли из пневматики в Сызрани

Днем 16 февраля в Сызрани произошло ЧП с участием общественного транспорта. На проспекте Королева неизвестный злоумышленник расстрелял из пневматической винтовки автобус ПАЗ, ехавший по 28-му маршруту. У машины оказались пробиты два стекла. К счастью, никто из пассажиров не пострадал, сообщает 
16 февраля 2018, 10:32
В выходные в Самарской области похолодает до минус 27 градусов

В выходные в Самарской области похолодает до минус 27 градусов

В выходные в Самарской области ожидается похолодание. В ночь на субботу, 27 января, температура воздуха понизится до минус 27 градусов по Цельсию, прогнозируют синоптики.

«К концу недели ожидается восстановление отрога Сибирского антициклона, осадки постепенно прекратятся, температура воздуха понизится», - 
26 января 2018, 12:31
В Самарской области после снегопадов похолодает

В Самарской области после снегопадов похолодает

В Самарской области после снегопадов похолодает, прогнозируют синоптики. В ночь на пятницу, 26 января, столбик термометра приблизится к отметке «минус 20 градусов». Днем ожидается до 15 градусов мороза. В целом в последней декаде января средняя температура ожидается на два градуса 

23 января 2018, 12:03
На Ильинском мосту в Сызрани «маршрутка» столкнулась с кроссовером Hyundai

На Ильинском мосту в Сызрани «маршрутка» столкнулась с кроссовером Hyundai

В понедельник, 22 января, произошла авария на Ильинском мосту в Сызрани.

В девятом часу утра здесь столкнулись пассажирский автобус Citrioen, который следовал на 65 маршруту, и кроссовер Hyundai. Оба транспортных средства ехали со стороны центра города по направлению к 
22 января 2018, 02:36
В выходные в Самарской области ожидается до 24 градусов мороза

В выходные в Самарской области ожидается до 24 градусов мороза

На старый Новый год, который отмечается с 13 на 14 января, в Самарской области ударит мороз. Столбик термометра, по прогнозам синоптиков, опустится до 24 градусов ниже нуля. Это ночью, но днем будет не намного теплее – около 20 градусов мороза. 

12 января 2018, 11:11
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