В ночь на 2 марта в полицию поступило сообщение о ЧП в Исаклинском районе области. На 1159-м километре трассы М-5 сломался автобус с 17 пассажирами на борту. Люди внутри неисправной машины замерзали.
На место происшествия оперативно прибыли капитан полиции Алексей Иванов и лейтенант полиции Сергей Ульянов. Они выяснили, что автобус перевозил пассажиров из одной из соседних республик. Люди не рассчитывали на сильный мороз и ехали в легкой одежде. Когда транспортное средство сломалось, температура воздуха в салоне резко упала.
Первым делом правоохранители отогрели пассажиров в патрульной машине. После этого автобус на эвакуаторе отбуксировали к автосервису, а путников разместили в гостинице.
В дальнейшем, после ремонта автобуса, пассажиры благополучно были доставлены до пункта назначения, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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