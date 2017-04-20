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В Тольятти пассажирский автобус улетел в кювет
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20 апреля 2017, 10:46
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Мам вынуждают платить за выдачу детей в тольяттинском роддоме
В группе "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте" пожаловались на неизвестных личностей, которые организовали "мутный" бизнес в роддоме местного Медгородка. Ушлые дельцы здесь делают деньги на процедуре выдачи детей в зале выписки. Хочешь получить своего ребенка в торжественной обстановке и заснять …
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20 апреля 2017, 05:42
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Подальше от деревьев: В Тольятти объявлено штормовое предупреждение
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19 апреля 2017, 10:55
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Экстренное сообщение о бомбе в здании налоговой в Тольятти
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19 апреля 2017, 04:09
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В Самаре трамвай сошел с рельсов и застрял в луже
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19 апреля 2017, 11:44
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В Самаре лихач протаранил 6 припаркованных машин и скрылся
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17 апреля 2017, 02:17
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Психологи рассказали, как выбрать идеальное фото для сайта знакомств
Ученые выяснили, как выбрать идеальный снимок для профиля на сайте знакомств. Оказывается, это лучше доверить совершенно незнакомому человеку. В итоге, говорят психологи, ваша привлекательность в глазах других вырастет в разы.
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14 апреля 2017, 09:45
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В блогах: в Самаре разбирают федеральный памятник архитектуры «Фабрика-кухня»
Здание Фабрики-кухни в Самаре начали разбирать. Фотографии появились в социальной сети.
«В настоящий момент идёт разбор конструкций Фабрики-кухни - памятника архитектуры федерального значения 1930-1932 гг. постройки, арх. Е.Н. Максимова. Частично разобрана кровля «серпа», а также переходы-галереи из «молота», - …
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13 апреля 2017, 12:55
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В Тольятти девочка случайно ранила себя из травматического пистолета отца
Двое тольяттинских полицейских оказали срочную помощь девочке, получившей ранение в голову. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел 3 апреля. Сотрудники ГИБДД капитан полиции Анатолий Голубев и лейтенант полиции Михаил Шорин находились на маршруте патрулирования, когда к ним подъехал автомобиль Lada …
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4 апреля 2017, 04:55
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В Самару на ЧМ-2018 приедут 11,5 тысячи силовиков
Для обеспечения безопасности во время ЧМ-2018 в Самару из других регионов приедут 10 тысяч полицейских и 1500 бойцов Росгвардии. Полицейских разместят в общежитиях самарских университетов, «гвардейцам» предоставят комнаты в общежитиях ссузов. Об этом сообщили на совещании, посвященном проведению ЧМ-2018.
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3 марта 2017, 01:41
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В Самаре парень показывал опасные трюки на балконе 11-го этажа
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1 марта 2017, 01:09
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В Самаре собственника принудительно вселили в квартиру
Имущественные споры иногда приводят к нестандартным ситуациям. В Самаре произошло первое в этом году принудительное вселение собственника в квартиру. К такой процедуре приставы прибегают, когда в переговорах за право обладания жилплощадью не удается договориться мирным путем. Тогда в процесс включаются …
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10 февраля 2017, 04:09