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«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Бездомная собака искусала 8-летнюю девочку в Димитровграде

Бездомная собака искусала 8-летнюю девочку в Димитровграде

21 апреля в Димитровграде произошло ЧП. В субботу бездомная собака напала на 8-летнюю девочку и покусала ее. Все случилось во дворе дома №18 по улице Западной.

Сразу после инцидента родители отвезли малышку в больницу, где ей оказали всю необходимую 
23 апреля 2018, 08:40
6-летний ребенок пострадал в смертельном ДТП под Сызранью

6-летний ребенок пострадал в смертельном ДТП под Сызранью

Появились подробности смертельного ДТП, которое произошло 21 апреля в Самарской области. Сообщалось, что 30-летний водитель на автомобиле Nissan Almera ехал по трассе от Ульяновска в сторону Сызрани. На одном из участков мужчина превысил скорость и не справился с управлением. Иномарка 
23 апреля 2018, 11:59
Фото: обновленную Lada Granta засняли на улицах Тольятти

Фото: обновленную Lada Granta засняли на улицах Тольятти

Тольяттинские фотошпионы в очередной раз засняли на дорогах города рестайлинговую версию автомобиля Lada Granta. Сейчас новинку видно со всех ракурсов. Несмотря на плотный слой камуфляжной ленты, заметно, что в дизайне Granta 
23 апреля 2018, 10:28
Из-за паводка подтопило кооператив «Вишенка» на полуострове Копылово

Из-за паводка подтопило кооператив «Вишенка» на полуострове Копылово

20 апреля паводковые воды подтопили кооператив Вишенка на полуострове Копылово. Об этом сообщил директор Центра гражданской защиты Автограда Андрей Дербенев. По его информации, на 12:00 отметка нижнего бьефа составила 34,60 метра.

К дачникам убедительно обращаются временно воздержаться от посещения своих участков.

«При 

20 апреля 2018, 02:31
Фото в блогах: горожане убрались на набережной в Тольятти

Фото в блогах: горожане убрались на набережной в Тольятти

В паблике «Тольятти» соцсети "ВК" поведали про необычных горожан, которые - цитата - "собрались с друзьями и убрали практически всю набережную 
20 апреля 2018, 01:09
Серийного автоугонщика будут судить в Тольятти

Серийного автоугонщика будут судить в Тольятти

В конце 2016 года в полицию обратился житель Тольятти, рассказавший, что с парковки одного из спортивных центров был угнан его автомобиль «Лада Гранта». Ущерб потерпевший оценил в 250 тысяч рублей.

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в районе места преступления. 

20 апреля 2018, 11:49
Подростков сняли с дрейфующей льдины у Самары

Подростков сняли с дрейфующей льдины у Самары

17 апреля специалистам Поисково-спасательной службы области пришлось выдвигаться на выручку нерадивым подросткам. Сигнал поступил от очевидцев, которые заметили детей на льдине, проплывающей мимо первой очереди набережной. Пострадавших  подняли на борт катера и доставили на спасательную станцию, где их передали сотрудникам 

18 апреля 2018, 10:29
Вручили награду полицейскому, который спас тонущего ребенка под Тольятти

Вручили награду полицейскому, который спас тонущего ребенка под Тольятти

В Министерстве внутренних дел России прошла церемония награждения офицеров, которые отличились во время службы. На мероприятии присутствовали стражи порядка из 16 регионов страны.

В числе приглашенных был и наш земляк, руководитель линейного отдела полиции Тольятти Айдын Камбаров. Он получил медаль «За 

17 апреля 2018, 11:35
Трое пьяных друзей заблудились на Волге под Тольятти

Трое пьяных друзей заблудились на Волге под Тольятти

Утром 7 апреля к тольяттинским спасателям поступил сигнал о помощи. Сообщалось, что на Волге под лед провалился человек. Найти точное место, из которого поступил звонок, оказалось непросто, так как собеседники спасателей находились в не совсем вменяемом состоянии.

На поиски отправились экипажи 

9 апреля 2018, 03:46
15-летний подросток ушел из дома и пропал в Самаре

15-летний подросток ушел из дома и пропал в Самаре

В Самаре полицейские разыскивают пропавшего подростка. 15-летний Даниил ушел из дома в понедельник, 2 апреля, и пропал. До настоящего времени не вернулся. Поиски парня проводят сотрудники отдела полиции №7 У МВД России по Самаре (Куйбышевский район).  Рост пропавшего парня 175 
4 апреля 2018, 02:50
Двоих потерявшихся рыбаков спасли под Новокуйбышевском

Двоих потерявшихся рыбаков спасли под Новокуйбышевском

Спасательная операция развернулась под Новокуйбышевском. Двое рыбаков отправились в район слияния рек Волга и Сухая Самарка. Из-за темноты и метели мужчины сбились с дороги и не смогли самостоятельно вернуться домой. В итоге они вызвали на помощь специалистов.

На выручку любителям подледного 

19 марта 2018, 10:14
Две пропавшие женщины из Самары попались на сбыте наркотиков в Оренбургской области

Две пропавшие женщины из Самары попались на сбыте наркотиков в Оренбургской области

Пропавшие женщины 36 и 26 лет, которых искали в Самаре с 9 марта найдены. Ранее сообщалось, что они ушли из квартиры в Красноглинском районе города и больше их не видели.

Оказалось, что женщины уехали на такси в Оренбургскую область. Там их 

15 марта 2018, 08:41
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