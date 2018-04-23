16 апреля в полицию Ставропольского района из одного из учебных заведений поступила информация о том, что на занятия перестала ходить одна из учениц. Пообщавшись с приемной матерью 15-летней девочки, правоохранители выяснили, что она не появлялась дома с 11 апреля. Также стало известно, что школьница уходит из квартиры не в первый раз.
Поисковая операция длилась всю ночь. Полицейские проверили все возможные места появления ребенка, а также отработали все ее последние телефонные звонки. Утром 17 апреля в результате проведённого комплекса разыскных мероприятий оперативники установили предполагаемое местонахождение пропавшей. Ее нашли в одной из тольяттинских квартир. Ничего противоправного в отношении беглянки не совершалось.
Девочку поместили в социально-реабилитационный центр. В отношении ее приемной матери было заведено административное дело за неисполнение родительских обязанностей, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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