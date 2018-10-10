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В Самаре перекрыли часть Ново-Садовой: над бывшим котлованом метро обнаружилась горячая вода
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10 октября 2018, 01:14
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В Самаре жильцы 152 квартир лишились возможности пользоваться унитазом
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10 октября 2018, 12:18
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В 63-м регионе запустят пилотный проект «Спорт - норма жизни»
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10 октября 2018, 11:05
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В Самаре могут вернуть двустороннее движение на проспекте Карла Маркса
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10 октября 2018, 10:47
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В Самаре инженер получил условный срок за гибель 17-летнего подростка на стройке
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9 октября 2018, 04:19
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В Сызрани высокопоставленный силовик стал фигурантом уголовного дела
Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета России завело уголовное дело на высокопоставленного стража порядка. Подозреваемым оказался начальник отдела уголовного розыска Сызранского линейного отдела полиции МВД России. Дело возбудили по статье «Превышение должностных полномочий».
По версии следствия, подозреваемый скрыл …
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9 октября 2018, 02:21
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Топ-менеджера Куйбышевской железной дороги отстранили от должности
В Самарской области от должности отстранили начальника Куйбышевской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения ТрансЭнерго филиала ОАО «РЖД». Этот человек проходит по делу о гибели двух рабочих. Трагедия произошла в мае 2018 года. Во время разбора здания на территории тяговой подстанции …
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5 октября 2018, 05:22
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В блогах: в Тольятти возбуждено дело "в результате тяжелой и кропотливой работы"
В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщили, сегодня пайщики ЖСК "Татищев-2" побывали на личном приёме у руководителя управления Следственного комитета по Самарской области Валерия Самодайкина. "В результате тяжелой и кропотливой работы нам удалось добиться возбуждения уголовного дела против председателя ЖСК. …
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2 октября 2018, 08:29