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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре перекрыли часть Ново-Садовой: над бывшим котлованом метро обнаружилась горячая вода

В Самаре перекрыли часть Ново-Садовой: над бывшим котлованом метро обнаружилась горячая вода

В среду, 10 октября, в Самаре срочно перекрыли улицу Ново-Садовую на отрезке от Полевой до Первомайской. Как сообщили в региональном министерстве транспорта, над бывшим котлованом метрополитена обнаружена горячая вода. Принято решение о закрытии данного отрезка магистрали в направлении из города 
10 октября 2018, 01:14
В Самаре жильцы 152 квартир лишились возможности пользоваться унитазом

В Самаре жильцы 152 квартир лишились возможности пользоваться унитазом

С начала этого года в 152 квартирах в Самаре была отключена канализация. Эта мера применяется коммунальщиками по отношению к злостным неплательщикам. Долги жителей этих помещений составили 2,8 млн рублей. 
 
- Кстати, даже само уведомление о тампонировании – один из способов борьбы 
10 октября 2018, 12:18
В 63-м регионе запустят пилотный проект «Спорт - норма жизни»

В 63-м регионе запустят пилотный проект «Спорт - норма жизни»

В Самарской области стартует пилотный проект «Спорт - норма жизни», направленный на создание дополнительных условий для занятий спортом и подготовку спортивного резерва. Как все это будет реализовываться, накануне в Москве глава региона Дмитрий Азаров обсудил с российским министром спорта Павлом 
10 октября 2018, 11:05
В Самаре могут вернуть двустороннее движение на проспекте Карла Маркса

В Самаре могут вернуть двустороннее движение на проспекте Карла Маркса

В областной столице могут вернуть двустороннее движение транспорта на участке проспекта Карла Маркса от улицы Гагарина до Митирева. Об этом рассказали в городском департаменте транспорта. Напомним, что движение сделали односторонним этим летом и это вызвало возмущение у части водителей. Они 
10 октября 2018, 10:47
В Самаре инженер получил условный срок за гибель 17-летнего подростка на стройке

В Самаре инженер получил условный срок за гибель 17-летнего подростка на стройке

В Октябрьском суде областной столицы рассмотрели уголовное дело в отношении инженера по охране труда одного из ООО. Мужчина подозревался в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, из-за чего погиб человек.

По версии следствия, 27 ноября прошлого года где-то 
9 октября 2018, 04:19
В Сызрани высокопоставленный силовик стал фигурантом уголовного дела

В Сызрани высокопоставленный силовик стал фигурантом уголовного дела

Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета России завело уголовное дело на высокопоставленного стража порядка. Подозреваемым оказался начальник отдела уголовного розыска Сызранского линейного отдела полиции МВД России. Дело возбудили по статье «Превышение должностных полномочий».

По версии следствия, подозреваемый скрыл 
9 октября 2018, 02:21
Топ-менеджера Куйбышевской железной дороги отстранили от должности

Топ-менеджера Куйбышевской железной дороги отстранили от должности

В Самарской области от должности отстранили начальника Куйбышевской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения ТрансЭнерго филиала ОАО «РЖД». Этот человек проходит по делу о гибели двух рабочих. Трагедия произошла в мае 2018 года. Во время разбора здания на территории тяговой подстанции 
5 октября 2018, 05:22
В блогах: в Тольятти возбуждено дело

В блогах: в Тольятти возбуждено дело "в результате тяжелой и кропотливой работы"

В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщили, сегодня пайщики ЖСК "Татищев-2" побывали на личном приёме у руководителя управления Следственного комитета по Самарской области Валерия Самодайкина. "В результате тяжелой и кропотливой работы нам удалось добиться возбуждения уголовного дела против председателя ЖСК. 
2 октября 2018, 08:29
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