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Материалы по теме:

В Самаре внук убил бабушку, засыпав ей в рот марганцовку

В Самаре внук убил бабушку, засыпав ей в рот марганцовку

Жестокое убийство произошло в ночь на 8 июня в Самаре. В одну из больниц доставили 85-летнюю женщину. У нее диагностировали тяжелое отравление. Медики сделали все для спасения пенсионерки, но попытки не принесли результатов. Пациентка скончалась.

Как выяснилось, в гибели 
9 июня 2018, 10:06
Житель Самарской области незаконно выловил 12 судаков

Житель Самарской области незаконно выловил 12 судаков

Житель Самарской области попал под уголовную статью за незаконный лов рыбы. Подозреваемого задержали сотрудники Росгвардии в районе Жигулевской ГЭС и вызвали на место полицейских. Прибывшие правоохранители изъяли 12 пойманных судаков и рыболовные снасти.

Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, 

4 июня 2018, 11:07
Двоих пропавших подростков нашли в Самаре

Двоих пропавших подростков нашли в Самаре

30 мая в Самаре нашли пропавших подростков. Двое детей, 10 и 15 лет, ушли 29 мая из дома на улице Рыльской, и никакой связи с ними не было.

Полицейские организовали поисковую операцию. Они обследовали заброшенные дома и чердаки, опросили знакомых, которые 

31 мая 2018, 09:30
В Самарской области полицейские закрыли нелегальный пункт приема металлолома

В Самарской области полицейские закрыли нелегальный пункт приема металлолома

В поселке Алексеевка Кинельского района Самарской области полицейские пресекли работу нелегального пункта металлоприема. Местный предприниматель открыл точку сбора металлолома, не оформив для этого никаких документов. Во время обыска оперативники изъяли 25 килограммов цветмета на сумму 10 тысяч рублей, а также 

28 мая 2018, 03:49
Спасатели защитили от озабоченной кошки семью из Сызрани

Спасатели защитили от озабоченной кошки семью из Сызрани

12 мая на курьезный вызов пришлось выезжать спасателям в Сызрани. У жителей одного из домов на лице 50 лет Октября «загуляла»  кошка. Животное требовало себе кавалера и постоянно мяукало. Ситуация обострилась в день, когда хозяйка пришла домой из гостей. От 
14 мая 2018, 09:22
Вручили награду полицейскому, который спас тонущего ребенка под Тольятти

Вручили награду полицейскому, который спас тонущего ребенка под Тольятти

В Министерстве внутренних дел России прошла церемония награждения офицеров, которые отличились во время службы. На мероприятии присутствовали стражи порядка из 16 регионов страны.

В числе приглашенных был и наш земляк, руководитель линейного отдела полиции Тольятти Айдын Камбаров. Он получил медаль «За 

17 апреля 2018, 11:35
Мать и двое детей застряли около кладбища в Сызрани

Мать и двое детей застряли около кладбища в Сызрани

Крайне неприятная история произошла с одной из семей в Сызрани. Мать и двое детей застряли на машине на «расплывшейся» грунтовой дороге около кладбища «Фомкины Сады». В течение часа женщина пыталась остановить кого-нибудь из проезжающих водителей, чтобы попросить о помощи. Однако 
16 апреля 2018, 09:44
Соседи спасли инвалида из горящего дома в Сызранском районе

Соседи спасли инвалида из горящего дома в Сызранском районе

29 марта пожар произошел в селе Старая Рачейка Сызранского района области. В четвертом часу дня на улице Октябрьской загорелся частный дом. Соседи знали, что в нем живет инвалид, и ему не выбраться самостоятельно. Люди не стали дожидаться пожарных и решили 
30 марта 2018, 09:30
Мужчина спас ребенка из горящей квартиры в Новокуйбышевске

Мужчина спас ребенка из горящей квартиры в Новокуйбышевске

Утром 27 марта в Новокуйбышевске произошел пожар. На улице Мира загорелась квартира в одноэтажном доме. Огонь охватил вещи на площади в 20 квадратных метров. На место выезжали сотрудники нескольких пожарных частей.

Происшествие не обошлось героического поступка. Еще до приезда пожарных житель 

28 марта 2018, 06:12
Бездомного жителя самарского двора затравили собаками

Бездомного жителя самарского двора затравили собаками

Блогер Антон Черепок пожаловался, что «похоронил дворового кота, которого задрали псы из соседской квартиры». «Я выкопал могилку на пустыре за домом, соседка принесла тряпочку и мы, завернув в это подобие савана животинку, предали тело земле. Итак, есть следующая проблема. 
14 июля 2017, 08:09
В Сызрани спасли котенка, плавающего на пенопласте в затопленном подвале

В Сызрани спасли котенка, плавающего на пенопласте в затопленном подвале

Спасатели Сызрани выручили из беды котенка, который из последних сил держался на куске пенопласта в затопленном подвале многоквартирного дома.
 
Как пишет КТВ ЛУЧ, инцидент случился 17 мая днем в доме № 16 на улице Володарского. За помощью в 
19 мая 2017, 07:22
Тольяттинский трансвестит «Мальвина» нарядил кошку в платье и мучил «танцем»

Тольяттинский трансвестит «Мальвина» нарядил кошку в платье и мучил «танцем»

Возмутительное видео выложил в соцсети «ВКонтакте» некий житель Тольятти, называющий себя Юля Ильина. Мужчина показал танец в лесу с котом. На ролике видно, как молодой человек, переодевшись в Мальвину, нарядил животное в розовое платье и связал ему лапы. После этого 

4 мая 2017, 04:34
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