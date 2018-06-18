Пресс-служба регионального главка рассказала историю о том, как участковый полицейский помог семье вернуть домой кошку. Животное покинуло свое жилище из-за нелепой случайности. Кошка, гуляя по карнизу, сорвалась вниз и убежала из двора.
После нескольких дней поисков хозяева обнаружили пушистую питомицу в подвале под первым этажом жилого дома. Они попытались выманить ее уговорами, но это ни к чему не привело. Вытащить животное можно было только при помощи хозяина подвала, но он не шел ни на какие уговоры.
Отчаявшиеся люди обратились за помощью к своему участковому полицейскому Сергею Щелчкову. Он уговорил владельца погреба открыть его, заверив, что лично возглавит «спасательную операцию». Свое обещание правоохранитель сдержал. Он же принял на себя удары когтей перепуганной кошки. Но представительнице младшего поколения семьи удалось «уговорить» свою питомицу. В итоге пушистая красавица оказалась в любящих руках.
«Огромное спасибо за помощь капитану полиции Щелчкову Сергею Николаевичу, – написала девушка в социальной сети. – Без него у нас бы не получилось вызволить нашу любимую кошку».
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