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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 декабря 2016г 
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Новый год все пятеро обвиняемых в нападении на семью начальника отрадненской полиции проведут в СИЗО

Новый год все пятеро обвиняемых в нападении на семью начальника отрадненской полиции проведут в СИЗО

Сегодня в Самарском областном суде двое фигурантов попробовали оспорить меру пресечения, но сделать это им не удалось. 23-летний уроженец Узбекистана Эрнст Ятсуненко заверяет: непосредственно в избиении начальника отрадненской полиции Дмитрия Вашуркина и убийстве его жены в поселке Смышляевка в декабре 

26 декабря 2016, 07:18
Многодетным семьям Самарской области подарят 10 лошадиных сил

Многодетным семьям Самарской области подарят 10 лошадиных сил

Депутаты хотят разрешить им "бесплатно" пользоваться более мощным и вместительным транспортом.
Сейчас от уплаты транспортного налога освобождается один из родителей в многодетной семье. Льгота распространяется на легковые автомобили с двигателем мощностью до 100 лошадиных сил и на автобусы до 150 

26 декабря 2016, 04:59
81 млн рублей потратят

81 млн рублей потратят "Самарские коммунальные системы" на водоснабжение жителей поселков Управленческий и Красная Глинка

Итоги соответствующего аукциона подведены на портале госзакупок.
Победителем объявлено ООО "Евроботен" - это единственная компания, которая подала заявку на конкурс. Теперь ей в 2017 году предстоит провести капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей, сооружений, устройств и электроустановок, а также выполнить 

23 декабря 2016, 04:46
Сегодня в самарском управлении МВД прощаются с подполковником Эдуардом Заком

Сегодня в самарском управлении МВД прощаются с подполковником Эдуардом Заком

Сегодня в самарском управлении МВД прощаются с Эдуардом Заком - начальником отдела собственной безопасности полиции Тольятти. Подполковник погиб в ДТП на трассе М5 «Урал» в Ульяновской области в понедельник. На своем автомобиле «Шевроле Нива» он вылетел на встречку и врезался 

21 декабря 2016, 12:19
В 2017 году в Россию запретят ввоз некоторых иномарок

В 2017 году в Россию запретят ввоз некоторых иномарок

С начала 2017 года в России будут действовать расширенные требования к иностранным автомобилям. Многие из этих транспортных средств окажутся под запретом на наших дорогах.
Основное новое требование для зарубежных авто в России – оснащение системой безопасности «Эра-ГЛОНАСС». По новым нормам, 

20 декабря 2016, 09:50
В Самаре полиция провела операцию «Ураган», есть фото

В Самаре полиция провела операцию «Ураган», есть фото

На территории Красноглинского района Самары прошла операция «Ураган». В ней участвовали сотрудники уголовного розыска, УЭБиПК, управления организации охраны общественного порядка, ГИБДД. Всего было привлечено более 120 работников ОВД.

Полицейские провели обыски в 22 помещениях, в которых проживают фигуранты по 
18 декабря 2016, 01:14
В Волжском районном суде началось рассмотрение ходатайства об аресте подозреваемых в нападении на семью офицера полиции

В Волжском районном суде началось рассмотрение ходатайства об аресте подозреваемых в нападении на семью офицера полиции

Сейчас одновременно три судьи рассматривают просьбы следствия об аресте пяти подозреваемых. Силовики настаивают на заключении под стражу на два месяца 4 мужчин и одной женщины. По версии следствия, они выбрали жертв еще в магазине, проследили за ними до дома, позвали 

16 декабря 2016, 02:54
Названы самые популярные в России иномарки в ноябре 2016 года

Названы самые популярные в России иномарки в ноябре 2016 года

Специалисты агентства «Автостат Инфо» говорят, что десятку наиболее востребованных иномарок в России возглавляет KIA Rio. Ее продажи выросли на 36,5% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, составив 8367 экземпляров.
На втором месте рейтинга оказалась Hyundai Solaris. Всего было продано 7322 

14 декабря 2016, 10:44
В Самаре из-за ДТП частично перекрыта Пензенская

В Самаре из-за ДТП частично перекрыта Пензенская

Во вторник, 29 ноября, очевидцы сообщили о ДТП на улице Пензенская. В социальных сетях появилось фото с места аварии. Судя по снимку, столкнулись иномарки. Частично перекрыта проезжая часть и трамвайные пути. В комментарии к фото, сообщается, что авария произошла на 
29 ноября 2016, 01:14
Автоледи и ее пассажир пострадали в ДТП в Тольятти

Автоледи и ее пассажир пострадали в ДТП в Тольятти

В воскресенье, 27 ноября, в Центральном районе Тольятти произошло ДТП, в котором пострадали два человека. В 17:40 на Комсомольском шоссе столкнулись две иномарки – «Хонда Аккорд» и «Мицубиси Кольт».

«Хондой» управлял 44-летний водитель. По предварительной версии, он нарушил правила расположения автомобиля 

28 ноября 2016, 04:45
До 1 мая запретят остановку транспорта на двух главных улицах Самары

До 1 мая запретят остановку транспорта на двух главных улицах Самары

С пятницы, 25 ноября, на двух главных улицах Самары будут действовать новые дорожные знаки. На зимний период запретят остановку транспорта. Ограничения будут действовать до мая 2017 года, сообщило «Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области». 

Речь о Ново-Садовой и 

25 ноября 2016, 10:43
221 миллион 279 тысяч рублей готова потратить мэрия Самары на закупку квартир

221 миллион 279 тысяч рублей готова потратить мэрия Самары на закупку квартир

Делается это в рамках областной программы «Развитие жилищного строительства до 2020 года» и муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.
Как говорится в сопроводительной документации, всего предполагается приобрести 218 одно-, двух- и 

23 ноября 2016, 03:21
Самарская губдума заплатит за почетные знаки 1 млн рублей

Самарская губдума заплатит за почетные знаки 1 млн рублей

Самарская губдума объявила тендер на изготовление геральдической и сувенирной продукции на общую сумму 1 млн рублей. Согласно техзаданию на портале госзакупок, депутаты намерены приобрести 21 почетный знак «За заслуги в законотворчестве» по цене 18,5 тысячи рублей за штуку, 62 знака 

23 ноября 2016, 02:30
Сквозной проезд по Кирова через Московское шоссе могут открыть до Нового года

Сквозной проезд по Кирова через Московское шоссе могут открыть до Нового года

Открытие сквозного проезда по проспекту Кирова от улицы Стара-Загоры до Ново-Садовой ожидается в конце декабря 2016 года, сообщает 63.ru. До этого планируется провести работы по переустройству инженерных коммуникаций, для чего на две с половиной недели перекроют дорогу-дублер Московского шоссе, 
17 ноября 2016, 10:22
У Самары отбирают транспорт

У Самары отбирают транспорт

Самара может лишиться почти всех новых автобусов, троллейбусов и трамваев из-за конфликта поставщика транспорта - «Межрегиональной лизинговой компании» - с мэрией города. Согласно материалам с сайта областного арбитражного суда, фирма планирует вернуть себе 43 автобуса и по 20 низкопольных троллейбусов 

8 ноября 2016, 05:29
В Самаре из-за отсутствия заявок признан несостоявшимся конкурс на 58 млн рублей

В Самаре из-за отсутствия заявок признан несостоявшимся конкурс на 58 млн рублей

Такое сообщение появилось на портале госзакупок. Электронный аукцион объявлялся по заказу гордепартамента хозяйства и экологии в середине октября. Подрядчику нужно было обновить в столице губернии дороги, тротуары, бордюры, благоустроить парковочные места, сменить колодезные люки. Конкретные адреса в документах тендера не были 

7 ноября 2016, 11:28
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