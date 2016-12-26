В обслуживании нуждаются 238 единиц авто разных марок.
В частности, на балансе ГУ МВД России по Самарской области значатся 7 моделей Toyota, 3 разновидности BMW, 2 - Audi, а также Mersedes, Renault, Ford, Fiat, Skoda и Chevrolet.
Тендер появился на портале госзакупок. Победителю торгов необходимо будет до 15 декабря 2017 года проводить ТО, гарантийный и текущий ремонт транспортных средств. Оплата будет произведена по итогам работ. Отдельно исполнителю будут компенсироваться расходы на детали автомобилей. Источник финансирования - федеральный бюджет.
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Новый год все пятеро обвиняемых в нападении на семью начальника отрадненской полиции проведут в СИЗО
Сегодня в Самарском областном суде двое фигурантов попробовали оспорить меру пресечения, но сделать это им не удалось. 23-летний уроженец Узбекистана Эрнст Ятсуненко заверяет: непосредственно в избиении начальника отрадненской полиции Дмитрия Вашуркина и убийстве его жены в поселке Смышляевка в декабре …
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26 декабря 2016, 07:18
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Многодетным семьям Самарской области подарят 10 лошадиных сил
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26 декабря 2016, 04:59
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81 млн рублей потратят "Самарские коммунальные системы" на водоснабжение жителей поселков Управленческий и Красная Глинка
Итоги соответствующего аукциона подведены на портале госзакупок.
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23 декабря 2016, 04:46
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Сегодня в самарском управлении МВД прощаются с подполковником Эдуардом Заком
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21 декабря 2016, 12:19
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В 2017 году в Россию запретят ввоз некоторых иномарок
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20 декабря 2016, 09:50
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В Самаре полиция провела операцию «Ураган», есть фото
На территории Красноглинского района Самары прошла операция «Ураган». В ней участвовали сотрудники уголовного розыска, УЭБиПК, управления организации охраны общественного порядка, ГИБДД. Всего было привлечено более 120 работников ОВД.
Полицейские провели обыски в 22 помещениях, в которых проживают фигуранты по …
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18 декабря 2016, 01:14
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В Волжском районном суде началось рассмотрение ходатайства об аресте подозреваемых в нападении на семью офицера полиции
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16 декабря 2016, 02:54
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Названы самые популярные в России иномарки в ноябре 2016 года
Специалисты агентства «Автостат Инфо» говорят, что десятку наиболее востребованных иномарок в России возглавляет KIA Rio. Ее продажи выросли на 36,5% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, составив 8367 экземпляров.
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14 декабря 2016, 10:44
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В Самаре из-за ДТП частично перекрыта Пензенская
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29 ноября 2016, 01:14
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Автоледи и ее пассажир пострадали в ДТП в Тольятти
В воскресенье, 27 ноября, в Центральном районе Тольятти произошло ДТП, в котором пострадали два человека. В 17:40 на Комсомольском шоссе столкнулись две иномарки – «Хонда Аккорд» и «Мицубиси Кольт».
«Хондой» управлял 44-летний водитель. По предварительной версии, он нарушил правила расположения автомобиля …
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28 ноября 2016, 04:45
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До 1 мая запретят остановку транспорта на двух главных улицах Самары
С пятницы, 25 ноября, на двух главных улицах Самары будут действовать новые дорожные знаки. На зимний период запретят остановку транспорта. Ограничения будут действовать до мая 2017 года, сообщило «Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области».
Речь о Ново-Садовой и …
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25 ноября 2016, 10:43
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221 миллион 279 тысяч рублей готова потратить мэрия Самары на закупку квартир
Делается это в рамках областной программы «Развитие жилищного строительства до 2020 года» и муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.
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23 ноября 2016, 03:21
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Самарская губдума заплатит за почетные знаки 1 млн рублей
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23 ноября 2016, 02:30
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Сквозной проезд по Кирова через Московское шоссе могут открыть до Нового года
Открытие сквозного проезда по проспекту Кирова от улицы Стара-Загоры до Ново-Садовой ожидается в конце декабря 2016 года, сообщает 63.ru. До этого планируется провести работы по переустройству инженерных коммуникаций, для чего на две с половиной недели перекроют дорогу-дублер Московского шоссе, …
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17 ноября 2016, 10:22
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У Самары отбирают транспорт
Самара может лишиться почти всех новых автобусов, троллейбусов и трамваев из-за конфликта поставщика транспорта - «Межрегиональной лизинговой компании» - с мэрией города. Согласно материалам с сайта областного арбитражного суда, фирма планирует вернуть себе 43 автобуса и по 20 низкопольных троллейбусов …
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8 ноября 2016, 05:29
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В Самаре из-за отсутствия заявок признан несостоявшимся конкурс на 58 млн рублей
Такое сообщение появилось на портале госзакупок. Электронный аукцион объявлялся по заказу гордепартамента хозяйства и экологии в середине октября. Подрядчику нужно было обновить в столице губернии дороги, тротуары, бордюры, благоустроить парковочные места, сменить колодезные люки. Конкретные адреса в документах тендера не были …
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7 ноября 2016, 11:28