Нигде покоя нет: в Самаре таксист обокрал уснувшую пассажирку Автомобилист умудрился снять со спящей женщины цепочку и вытащить из ее сумки кошелек с деньгами. Однако «спалился» горе-воришка на ломбарде. Именно туда он понес свою «добычу» и оставил там свои реальные ФИО и домашний адрес. Мужчина был задержан полицейскими по месту …