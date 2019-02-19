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Самарский суд рассмотрит дело о взрыве газового баллона на Димитрова
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19 февраля 2019, 09:41
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В Самарской области будут судить банду киднепперов
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18 февраля 2019, 08:09
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В Самаре будут судить 25-летнего продавца героина из Уфы
В Кировском районном суде Самары рассмотрят дело уроженца Уфы. 25-летнего парня подозревают в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. По версии следствия, в сентябре прошлого года молодой человек купил у неизвестного героин, который расфасовал для дальнейшей перепродажи. Парень сбыл запрещенное …
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18 февраля 2019, 03:58
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Жительница Сызрани «сдала» полиции свекра, который сушил коноплю на чердаке
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18 февраля 2019, 01:10
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Нигде покоя нет: в Самаре таксист обокрал уснувшую пассажирку
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17 февраля 2019, 04:06
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В Тольятти двое парней попались на краже редуктора с мостового крана
В Автозаводский районный суд Тольятти передали для рассмотрения дело в отношении двух парней, которые попались на грабеже. По версии следствия, в начале августа прошлого года они приехали на автомобиле на охраняемую территорию Вагонного ремонтного депо Тольятти. Подозреваемые демонтировали механический редуктор …
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14 февраля 2019, 12:14
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В Самаре ищут жертв опытного карманника
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13 февраля 2019, 10:28
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В Самаре похитителя крышек с канализационных люков отправили на исправительные работы
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11 февраля 2019, 01:40
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Видео: житель Отрадного утащил из супермаркета целую корзину колбасы
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8 февраля 2019, 03:49
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В Отрадном 71-летняя бабушка убила непутевого сына алкоголика
Прокуратура города Отрадный Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 71-летней местной жительницы. Пенсионерку обвиняют в совершении преступления по статье "Убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи …
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20 октября 2018, 02:24
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Тройное ДТП устроил водитель «Лады» в Отрадном
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1 октября 2018, 01:58
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В Отрадном лопатой отрубили голову щенку на глазах у 7-летнего ребенка
Про шокирующий случай рассказала в соцсети Одноклассники жительница Самарской области Ирина Гребнева Маширова. В Отрадном на глазах у 7-летнего ребенка забили лопатой щенка.
«ОТРАДНЫЙ!!! Максимальный репост!!! Страна должна знать своих ХЕРОЕВ! (орфография автора – ТЕРРА). Хочу вам рассказать …
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6 июня 2018, 08:33
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