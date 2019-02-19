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Материалы по теме:

Самарский суд рассмотрит дело о взрыве газового баллона на Димитрова

Самарский суд рассмотрит дело о взрыве газового баллона на Димитрова

В суд Промышленного района Самары передано уголовное дело о взрыве газового баллона на улице Димитрова. Напомним, что год назад, 5 февраля 2018 года, в доме № 110 по улице Георгия Димитрова произошел хлопок бытового газа, ожоги третьей степени получили двое 
19 февраля 2019, 09:41
В Самарской области будут судить банду киднепперов

В Самарской области будут судить банду киднепперов

В Приволжский окружной военный суд для рассмотрения будет направлено уголовное дело в отношении семи человек. Их обвиняют в похищении несовершеннолетнего и попытках киднеппинга. По версии следствия, с марта 2015 по декабрь 2017 года 34-летний заключенный, который находился в колонии, создал 
18 февраля 2019, 08:09
В Самаре будут судить 25-летнего продавца героина из Уфы

В Самаре будут судить 25-летнего продавца героина из Уфы

В Кировском районном суде Самары рассмотрят дело уроженца Уфы. 25-летнего парня подозревают в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. По версии следствия, в сентябре прошлого года молодой человек купил у неизвестного героин, который расфасовал для дальнейшей перепродажи. Парень сбыл запрещенное 
18 февраля 2019, 03:58
Жительница Сызрани «сдала» полиции свекра, который сушил коноплю на чердаке

Жительница Сызрани «сдала» полиции свекра, который сушил коноплю на чердаке

Необычная криминальная история произошла в Сызрани: местная жительница пожаловалась в полицию на родственника и рассказала, что он хранит коноплю. Она пояснила, что поссорилась со 47-летним свекром на бытовой почве. Пока стражи порядка собирали материал по делу, она посетовала на постоянное 
18 февраля 2019, 01:10
Нигде покоя нет: в Самаре таксист обокрал уснувшую пассажирку

Нигде покоя нет: в Самаре таксист обокрал уснувшую пассажирку

Автомобилист умудрился снять со спящей женщины цепочку и вытащить из ее сумки кошелек с деньгами. Однако «спалился» горе-воришка на ломбарде. Именно туда он понес свою «добычу» и оставил там свои реальные ФИО и домашний адрес.

Мужчина был задержан полицейскими по месту 

17 февраля 2019, 04:06
В Тольятти двое парней попались на краже редуктора с мостового крана

В Тольятти двое парней попались на краже редуктора с мостового крана

В Автозаводский районный суд Тольятти передали для рассмотрения дело в отношении двух парней, которые попались на грабеже. По версии следствия, в начале августа прошлого года они приехали на автомобиле на охраняемую территорию Вагонного ремонтного депо Тольятти. Подозреваемые демонтировали механический редуктор 
14 февраля 2019, 12:14
В Самаре ищут жертв опытного карманника

В Самаре ищут жертв опытного карманника

Полицейские ищут жертв задержанного карманника. Как сообщили в региональном ГУ МВД, по подозрению в карманной краже силовики задержали 34-летнего мужчину, который уже несколько раз представал перед судом за подобные преступления. Приметы задержанного: мужчина, на вид 30-40 лет, рост 175-178 см, 
13 февраля 2019, 10:28
В Самаре похитителя крышек с канализационных люков отправили на исправительные работы

В Самаре похитителя крышек с канализационных люков отправили на исправительные работы

В Самаре вынесли приговор 27-летнему молодому человеку, который похищал крышки канализационных люков. По версии следствия, в октябре он украл две из них на улице Флотской, по заявлению коммунальщиков было заведено уголовное дело по статье «Кража». Мужчину задержали в начале этого 
11 февраля 2019, 01:40
Видео: житель Отрадного утащил из супермаркета целую корзину колбасы

Видео: житель Отрадного утащил из супермаркета целую корзину колбасы

На днях в полицию города Отрадный поступило сообщение о краже из одного из супермаркетов. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как один из покупателей подошел с корзиной к полкам с колбасой. Набрав несколько палок мясных изделий, злоумышленник спокойно направился к выходу. Его даже 
8 февраля 2019, 03:49
В Отрадном 71-летняя бабушка убила непутевого сына алкоголика

В Отрадном 71-летняя бабушка убила непутевого сына алкоголика

Прокуратура города Отрадный Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 71-летней местной жительницы. Пенсионерку обвиняют в совершении преступления по статье "Убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи 

20 октября 2018, 02:24
Тройное ДТП устроил водитель «Лады» в Отрадном

Тройное ДТП устроил водитель «Лады» в Отрадном

Тройное ДТП произошло днем в Отрадном. На одной из улиц города водитель «Лады» влетел в «УАЗ Патриот», который остановился, чтобы повернуть на автозаправку. После удара внедорожник выехал на встречную полосу и там врезался в другой «УАЗ».

В результате ДТП 
1 октября 2018, 01:58
В Отрадном лопатой отрубили голову щенку на глазах у 7-летнего ребенка

В Отрадном лопатой отрубили голову щенку на глазах у 7-летнего ребенка

Про шокирующий случай рассказала в соцсети Одноклассники жительница Самарской области Ирина Гребнева Маширова. В Отрадном на глазах у 7-летнего ребенка забили лопатой щенка.

«ОТРАДНЫЙ!!! Максимальный репост!!! Страна должна знать своих ХЕРОЕВ! (орфография автора – ТЕРРА). Хочу вам рассказать 
6 июня 2018, 08:33
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