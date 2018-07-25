Полиция Красноярского района области разыскивает мужчину, которого подозревают в краже. Имя предполагаемого злоумышленника – Фомин Роман Алексеевич. Зарегистрирован в поселке Волжский.
Приметы разыскиваемого: на вид 25-30 лет, рост 170-180 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в одежду темного цвета. С места преступления он скрылся на черном Mitsubishi Outlander г/н У-577-УС/163.
Помимо кражи, мужчина подозревается в совершении еще одного особо тяжкого преступления. Какого именно, ГУ МВД России по Самарской области не уточняет.
Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого и автомобиля, сообщить по телефонам: (884657) 2-13-78, 89997010280 или 020.
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