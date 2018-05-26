4
28
28
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 25 мая 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
14 + 5 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Житель Сызранского района засадил дом и двор коноплей

Житель Сызранского района засадил дом и двор коноплей

На днях в полицию поступило сообщение о том, что 43-летний житель Сызранского района занимается культивацией наркотиков. Правоохранители наведались к мужчине в дом. Там они обнаружили, что комнаты в жилище и надворные постройки оборудованы под выращивание конопли. В руках правоохранителей оказались 

25 мая 2018, 11:29
ДТП в Самарской области: УАЗ опрокинулся после столкновения с иномаркой

ДТП в Самарской области: УАЗ опрокинулся после столкновения с иномаркой

24 мая в Самарской области произошла авария. На трассе около села Воскресенка столкнулись Datdun и УАЗ. В результате аварии внедорожник опрокинулся на бок, а у иномарки сорвало багажник.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД. По факту ДТП проводится проверка, 
24 мая 2018, 02:50
Труп мужчины обнаружен на дереве около Ботанического сада в Самаре

Труп мужчины обнаружен на дереве около Ботанического сада в Самаре

22 мая стало известно о ЧП, произошедшем рядом с Ботаническим садом в Самаре. Прохожие обнаружили на дереве около пересечения Московского шоссе и улицы Авроры труп неизвестного мужчины, сообщает 63.ru. На месте работали сотрудники полиции. Причины и обстоятельства гибели человека 
23 мая 2018, 09:13
Жительница Тюмени в 100 лет стала майором полиции

Жительница Тюмени в 100 лет стала майором полиции

В Тюмени чествовали с сотым днем рождения ветерана войны и местной полиции Елену Ковязину. В связи с этим начальник УМВД России по Тюменской области генерал-майор Юрий Алтынов присвоил женщиен звание майора полиции. В торжественной обстановке он вручил ей награднфе погоны, 

22 мая 2018, 10:24
Мундиалька, Фифа, Милка: Самарцам предлагают выбрать имя для доченьки козы Забияки

Мундиалька, Фифа, Милка: Самарцам предлагают выбрать имя для доченьки козы Забияки

Самарцев приглашают выбрать имя для малышки самарского оракула - козы Забияки!
Итоги необычного конкурса подведут в канун тестового матча на "Самара Арене" 6 мая.
 
Имя, которое наберёт большее количество голосов, станет именем козочки, а его автор получит ценный приз.
1 мая 2018, 08:16
Мутко: все строительные работы на «Самара Арена» завершены

Мутко: все строительные работы на «Самара Арена» завершены

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил журналистам, что все строительные работы на арене в Самаре, где пройдут матчи ЧМ-2018, завершены, осталась неделя работ по уборке, запуску систем, благоустройству территории.

"Сегодня могу с уверенностью, что все строительные работы в Самаре завершены. 
21 апреля 2018, 03:36
21 апреля на площади Куйбышева открылся Парк футбола

21 апреля на площади Куйбышева открылся Парк футбола

21 апреля на площади Куйбышева открылся Парк футбола. Этот фестиваль задуман специально для «разогрева» публики накануне Чемпионата мира по футболу. 
 
  На мероприятии работает фотозона и все желающие могут сделать снимок на сувенирную аккредитацию Парка , познакомиться и взять 
21 апреля 2018, 03:10
На «Самара Арене» немецкую траву уложили уже на половине поля

На «Самара Арене» немецкую траву уложили уже на половине поля

Сегодня, 15 апреля, рабочие продолжили укладку газона на стадионе «Самара Арена». Почти половина поля уже готова.

«Самара Арена» сегодня выглядит так! Уложено 40% поля», - говорится в сообщении департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Процесс укладки
15 апреля 2018, 02:37
Куча-мала: В Самаре столкнулись «Ларгус», «десятка», «ПАЗик» и «КамАЗ»

Куча-мала: В Самаре столкнулись «Ларгус», «десятка», «ПАЗик» и «КамАЗ»

Сегодня, 13 января, в Кировском районе Самары в условиях скользкой дороги произошло серьезное ДТП. Как передает ГУ МВД по Самарской области, на улице Литвинова столкнулись «Лада Ларгус», ВАЗ-210, автобус ПАЗ и «КамАЗ».
 
По предварительной версии сотрудников полиции, все транспортные 
13 января 2018, 03:57
Предприниматель-пенсионер обвиняется в мошенничестве на 26 миллионов рублей

Предприниматель-пенсионер обвиняется в мошенничестве на 26 миллионов рублей

Самарский предприниматель 1948 года рождения обвиняется в совершении мошенничества, сообщает ГУ МВД России по Самарской области. Как следует из материалов уголовного дела, индивидуальный предприниматель заключил договор с одним из банков Тольятти на осуществление маркетинговых мероприятий по привлечению клиентов в финансово-кредитную организацию. 

22 сентября 2017, 06:15
В Тольятти неадекватный пассажир такси напал на полицейских: есть видео

В Тольятти неадекватный пассажир такси напал на полицейских: есть видео

Вечером 18 августа в полиции Тольятти поступил звонок от водителя такси. Мужчина сообщил, что его пассажир неадекватно себя ведет. Когда таксист предложил клиенту выйти из машины, тот разбил автомобилю стекло и повредил дверь, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
28 августа 2017, 10:17
Ирония судьбы: Реймера поместили в колонию, которую он лично инспектировал

Ирония судьбы: Реймера поместили в колонию, которую он лично инспектировал

Бывший главный тюремщик России и экс-руководитель самарского МВД Александр Раймер прибыл для отбывания наказания в колонию № 5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области, пишет «Московский комсомолец». Речь идет о специализированной колонии для осуждённых сотрудников правоохранительных органов, военных, судей. По 
13 августа 2017, 03:58
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх