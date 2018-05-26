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Житель Сызранского района засадил дом и двор коноплей
На днях в полицию поступило сообщение о том, что 43-летний житель Сызранского района занимается культивацией наркотиков. Правоохранители наведались к мужчине в дом. Там они обнаружили, что комнаты в жилище и надворные постройки оборудованы под выращивание конопли. В руках правоохранителей оказались …
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25 мая 2018, 11:29
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ДТП в Самарской области: УАЗ опрокинулся после столкновения с иномаркой
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24 мая 2018, 02:50
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Труп мужчины обнаружен на дереве около Ботанического сада в Самаре
22 мая стало известно о ЧП, произошедшем рядом с Ботаническим садом в Самаре. Прохожие обнаружили на дереве около пересечения Московского шоссе и улицы Авроры труп неизвестного мужчины, сообщает 63.ru. На месте работали сотрудники полиции. Причины и обстоятельства гибели человека …
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23 мая 2018, 09:13
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Жительница Тюмени в 100 лет стала майором полиции
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22 мая 2018, 10:24
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Мундиалька, Фифа, Милка: Самарцам предлагают выбрать имя для доченьки козы Забияки
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1 мая 2018, 08:16
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Мутко: все строительные работы на «Самара Арена» завершены
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21 апреля 2018, 03:36
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21 апреля на площади Куйбышева открылся Парк футбола
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21 апреля 2018, 03:10
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На «Самара Арене» немецкую траву уложили уже на половине поля
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15 апреля 2018, 02:37
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Куча-мала: В Самаре столкнулись «Ларгус», «десятка», «ПАЗик» и «КамАЗ»
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13 января 2018, 03:57
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Предприниматель-пенсионер обвиняется в мошенничестве на 26 миллионов рублей
Самарский предприниматель 1948 года рождения обвиняется в совершении мошенничества, сообщает ГУ МВД России по Самарской области. Как следует из материалов уголовного дела, индивидуальный предприниматель заключил договор с одним из банков Тольятти на осуществление маркетинговых мероприятий по привлечению клиентов в финансово-кредитную организацию. …
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22 сентября 2017, 06:15
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В Тольятти неадекватный пассажир такси напал на полицейских: есть видео
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28 августа 2017, 10:17
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Ирония судьбы: Реймера поместили в колонию, которую он лично инспектировал
Бывший главный тюремщик России и экс-руководитель самарского МВД Александр Раймер прибыл для отбывания наказания в колонию № 5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области, пишет «Московский комсомолец». Речь идет о специализированной колонии для осуждённых сотрудников правоохранительных органов, военных, судей. По …
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13 августа 2017, 03:58