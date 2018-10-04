Нежелание законно распоряжаться родительским наследством обернулось проблемами для жителя Обшаровки. К мужчине перешли от отца два охотничьих ружья и порох для снаряжения патронов. Для того чтобы владеть этим арсеналом, сельчанин должен был оформить соответствующие разрешения. Он об этом знал, но решил понадеяться на авось. Более того, из одного из ружей он сделал обрез. Для самообороны.
Информация о незаконно хранящемся оружии поступила к правоохранителям. Они изъяли у него и ружья, и порох. После этого на него завели уголовное дело сразу по нескольким статьям, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
|
Под колесами «двенадцатой» погиб пешеход в Самарской области
Полицейские разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП, которое произошло вечером 2 октября в Самарской области. Трагедия случилась на трассе «Сергиевск-Кошки-Челно-Вершины» в Кошкинском районе. На 44-м километре автодороги под колесами вазовской «двенадцатой» оказался 40-летний мужчина, шедший по обочине. От полученных травм он …
|
3 октября 2018, 02:42
|
Мужчина перебил окна в квартире бывшей жены в Жигулевске
|
3 октября 2018, 12:24
|
В Самарской области нашли нелегалов-овощеводов
Правоохранители проверили тепличный комплекс, расположенный в Волжском районе. Оказалось, что там работали овощеводами 30 иностранцев, причем часть из них - нелегальные мигранты. В отношении 19 человек, которые находятся в России незаконно, составили 19 административных протоколов, сообщили в региональном Главке полиции. …
|
1 октября 2018, 01:20
|
В Самаре задержали сотрудника Росгвардии, который катался пьяным
|
1 октября 2018, 12:08
|
Росгвардия призывает самарцев добровольно сдавать незарегистрированное оружие
В Самарской области продолжается операция «Оружие». В ее рамках владельцы нелегальных «стволов» и взрывчатки могут добровольно сдать их силовикам без дальнейших проблем с законом. Кроме того, за это предусмотрено и денежное вознаграждение. В частности, за гладкоствольное охотничье оружие гражданин получит …
|
18 сентября 2018, 03:51
|
В России могут ужесточить правила выдачи лицензий на покупку оружия
В России могут ужесточить правила выдачи лицензий на приобретение огнестрельного оружия. С соответствующей инициативой в федеральный парламент намерены выйти депутаты Самарской Губернской Думы. Суть предлагаемых поправок в ФЗ «Об оружии» состоит в том, чтобы сделать невозможной его покупку для людей, …
|
13 сентября 2018, 09:08
|
«Арсенал дома»: более 30 пулеметов и ружей хранил житель Самары
Сотрудники УФСБ Самарской области изъяли у жителя областной столицы целый арсенал оружия и боеприпасов. Склад нашли дома у 54-летнего мужчины. Он хранил в своем жилище пулемет «Максим», пистолет-пулемет УЗИ, пистолет-пулемет ППС, винтовки «Маузер», мелкокалиберные револьверы иностранного производства, нарезные и гладкоствольные …
|
16 августа 2018, 09:28
|
За переделку сигнального оружия в боевое тольяттинец получил условный срок
В Самарской области осудили жителя Тольятти Николая Сидорова. Мужчину задержали сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности по подозрению в том, что он занимается кустарной переделкой оружия под стрельбу боевыми патронами.
Обыск в квартире Сидорова прошел в марте. В итоге в руках …
|
7 августа 2018, 12:58