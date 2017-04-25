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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре девушки избили подругу и сняли деньги с ее банковской карты

В Самаре девушки избили подругу и сняли деньги с ее банковской карты

20-летняя жительница Самары стала жертвой своих подруг. По словам девушки, три приятельницы избили ее и отобрали банковскую карту. 
25 апреля 2017, 10:06
Самарцев травили «косметикой»

Самарцев травили «косметикой»

В Самаре на улице Димитрова выявили торговую точку, где под видом косметических лосьонов продавали так называемые «фанфурики». Покупатели употребляли лосьоны совсем не по назначению, сообщили полицейским бдительные местные жители.  

«В ходе проверки объекта полицейские зафиксировали факт нарушения запрета 
21 апреля 2017, 05:01
Убил мать и защищавшего ее сына-подростка: как накажут обвиняемого самарца

Убил мать и защищавшего ее сына-подростка: как накажут обвиняемого самарца

В Самарский областной суд направлено уголовное дело об убийстве жительницы Новокуйбышевска и ее 16-летнего сына. Обвиняемый – 41-летний мужчина.

Преступление было совершено осенью 2016 года. 25 октября в квартире дома по проспекту Победы были обнаружены трупы 43-летней женщины и ее 16-летнего 

20 апреля 2017, 09:25
В Тольятти найден пропавший пятиклассник

В Тольятти найден пропавший пятиклассник

Полиция Тольятти сообщила, что пропавший 10 апреля мальчик найден. Его местонахождение было установлено накануне. Выяснилось, что пятиклассник в течение четырех дней находился в гостях у своего друга в селе Федоровка.

Противоправных деяний в отношении ребенка совершено не было. Его передали матери. 

14 апреля 2017, 05:32
Стало известно, кто отравил воздух в Новокуйбышевске

Стало известно, кто отравил воздух в Новокуйбышевске

Напомним, что 13 марта в новокуйбышевскую горадминистрацию  поступило 15 звонков с сообщениями о резком запахе газа в воздухе. Тогда сразу 7 школьников госпитализировали с подозрением на отравление. ТЕРРА провела свое расследование.
На наш официальный запрос в региональный Росприроднадзор пришел ответ. 

14 апреля 2017, 05:11
Жительница Новокуйбышевска стала жертвой насильника в очках

Жительница Новокуйбышевска стала жертвой насильника в очках

Полиция распространила фоторобот человека, подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности. Его жертвой стала жительница Новокуйбышевска.

Предполагаемый злоумышленник – мужчина 45-50 лет. Крепкого телосложения, рост примерно 170 – 175 сантиметров. Лицо европейского типа, волосы русые, короткие. Подозреваемый может носить очки для 

14 апреля 2017, 01:12
В Сызрани у юной автоледи при движении из машины выпала подруга

В Сызрани у юной автоледи при движении из машины выпала подруга

В сызранскую больницу обратилась 18-летняя девушка. У нее диагностировали сотрясение головного мозга и ссадины. Выяснилось, что пациентка пострадала при падении из машины 19-летней подруги несколько дней назад. Инцидент произошел ночью на дамбе реки Волги. Юная автоледи не убедилась в безопасности 

5 апреля 2017, 11:13
В блогах: «Беспредел в Новокуйбышевске»

В блогах: «Беспредел в Новокуйбышевске»

Блогер predator-samara поведал про беспредел в Новокуйбышевске. "Этому городу недодали из области 300 миллионов рублей, уже заложенных в местный бюджет. К слову, это часть собранных городом налогов и отправленных в субъект. В итоге приняли решение - а отчего бы городским 

5 апреля 2017, 06:21
В Самаре на голову девушки упала металлическая конструкция с балкона

В Самаре на голову девушки упала металлическая конструкция с балкона

В субботу, 1 апреля, в Самаре в поселке Управленческий пострадала 27-летняя девушка. Инцидент произошел около 16 часов на улице Сергея Лазо. С балкона дома по улице Сергея Лазо на голову девушки упала металлическая конструкция размером примерно 70 на 70 сантиметров. 
3 апреля 2017, 10:40
Фото в соцсети: на 18-летнюю девушку упала крыша остановки

Фото в соцсети: на 18-летнюю девушку упала крыша остановки

О происшествии на самарской остановке «Постников овраг» в соцсетях сообщил очевидец. На человека рухнул навес. Инцидент произошел в среду, 29 марта. Автор сообщения опубликовал фото с места происшествия.  

«Пострадала молодая девушка 18 лет. С травмами головы и ноги 
29 марта 2017, 05:26
Интерпол ищет самарца, уехавшего воевать за запрещенные организации

Интерпол ищет самарца, уехавшего воевать за запрещенные организации

Завершено расследование уголовного дела в отношении уроженца Самары Артема Широбокова. По данным Следственного комитета России, в качестве наемника самарец воевал в рядах запрещенной в нашей стране организации «Правый сектор» и батальоне «Азов». Широбокову заочно предъявлено обвинение по статье «Участие наемника 

15 марта 2017, 11:19
В Самаре ищут подозреваемую в обмане пенсионерки

В Самаре ищут подозреваемую в обмане пенсионерки

Самарские полицейские разыскивают девушку, подозреваемую в хищении денег 78-летней пенсионерки. По данным силовиков, преступление было совершено путем обмана, в квартире дома на улице Дыбенко.

Подозреваемая – девушка славянской внешности, ростом около 160 сантиметров, на вид ей примерно 25 лет. 
6 марта 2017, 03:11
Помочь в установлении личности предполагаемого насильника просит Следственный комитет

Помочь в установлении личности предполагаемого насильника просит Следственный комитет

Помочь в установлении личности предполагаемого насильника просит Следственное управление следственного комитета России по Самарской области.
Неизвестный мужчина под угрозой убийства совершил преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетней на территории Кировского района Самары. На своем сайте силовики разместили фото подозреваемого. Приметы 

13 февраля 2017, 05:24
Полицейские ищут очевидцев ограбления самарского офиса банка

Полицейские ищут очевидцев ограбления самарского офиса банка "Солидарность"

Речь идет об офисе, расположенном на пересечении улицы Победы и проспекта Кирова. По оперативным данным, 3 февраля в 16:25 в кредитное учреждение ворвались двое неизвестных в масках, вооруженные пистолетами. Украли 3 миллиона рублей и 10 тысяч долларов. А потом скрылись 

7 февраля 2017, 03:08
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