Она ушла из дома на улице Островского в понедельник утром, 24 апреля. Повела сына в школу. Потом планировала зайти домой, переодеться и пойти на встречу с подругой. Последняя Алену так и не дождалась.
Пропавшая была одета в короткую бежевую куртку, горчичного цвета брюки, ботинки коричневые на скале с черными носами. Всех, у кого есть какая-либо информация о пропавшей, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.
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В Самаре девушки избили подругу и сняли деньги с ее банковской карты
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25 апреля 2017, 10:06
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Самарцев травили «косметикой»
В Самаре на улице Димитрова выявили торговую точку, где под видом косметических лосьонов продавали так называемые «фанфурики». Покупатели употребляли лосьоны совсем не по назначению, сообщили полицейским бдительные местные жители.
«В ходе проверки объекта полицейские зафиксировали факт нарушения запрета …
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21 апреля 2017, 05:01
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Убил мать и защищавшего ее сына-подростка: как накажут обвиняемого самарца
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20 апреля 2017, 09:25
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В Тольятти найден пропавший пятиклассник
Полиция Тольятти сообщила, что пропавший 10 апреля мальчик найден. Его местонахождение было установлено накануне. Выяснилось, что пятиклассник в течение четырех дней находился в гостях у своего друга в селе Федоровка.
Противоправных деяний в отношении ребенка совершено не было. Его передали матери. …
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14 апреля 2017, 05:32
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Стало известно, кто отравил воздух в Новокуйбышевске
Напомним, что 13 марта в новокуйбышевскую горадминистрацию поступило 15 звонков с сообщениями о резком запахе газа в воздухе. Тогда сразу 7 школьников госпитализировали с подозрением на отравление. ТЕРРА провела свое расследование.
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14 апреля 2017, 05:11
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Жительница Новокуйбышевска стала жертвой насильника в очках
Полиция распространила фоторобот человека, подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности. Его жертвой стала жительница Новокуйбышевска.
Предполагаемый злоумышленник – мужчина 45-50 лет. Крепкого телосложения, рост примерно 170 – 175 сантиметров. Лицо европейского типа, волосы русые, короткие. Подозреваемый может носить очки для …
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14 апреля 2017, 01:12
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В Сызрани у юной автоледи при движении из машины выпала подруга
В сызранскую больницу обратилась 18-летняя девушка. У нее диагностировали сотрясение головного мозга и ссадины. Выяснилось, что пациентка пострадала при падении из машины 19-летней подруги несколько дней назад. Инцидент произошел ночью на дамбе реки Волги. Юная автоледи не убедилась в безопасности …
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5 апреля 2017, 11:13
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В блогах: «Беспредел в Новокуйбышевске»
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5 апреля 2017, 06:21
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В Самаре на голову девушки упала металлическая конструкция с балкона
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3 апреля 2017, 10:40
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Фото в соцсети: на 18-летнюю девушку упала крыша остановки
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29 марта 2017, 05:26
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Интерпол ищет самарца, уехавшего воевать за запрещенные организации
Завершено расследование уголовного дела в отношении уроженца Самары Артема Широбокова. По данным Следственного комитета России, в качестве наемника самарец воевал в рядах запрещенной в нашей стране организации «Правый сектор» и батальоне «Азов». Широбокову заочно предъявлено обвинение по статье «Участие наемника …
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15 марта 2017, 11:19
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В Самаре ищут подозреваемую в обмане пенсионерки
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6 марта 2017, 03:11
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Помочь в установлении личности предполагаемого насильника просит Следственный комитет
Помочь в установлении личности предполагаемого насильника просит Следственное управление следственного комитета России по Самарской области.
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13 февраля 2017, 05:24
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Полицейские ищут очевидцев ограбления самарского офиса банка "Солидарность"
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7 февраля 2017, 03:08