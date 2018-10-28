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«ГАЗель» сбила 12-летнего мальчика в Тольятти

«ГАЗель» сбила 12-летнего мальчика в Тольятти

24 октября в Тольятти произошла авария с участием ребенка. Около 17:00 в районе дома №125 по ул. Ларина под колесами «ГАЗели» оказался 12-летний подросток. По информации тольяттинской ГИБДД он переходил дорогу в неустановленном месте.

В результате аварии подросток получил травмы. В 

25 октября 2018, 10:25
В Тольятти «обитатель» колонии-поселения постоянно сбегал с рабочего места

В Тольятти «обитатель» колонии-поселения постоянно сбегал с рабочего места

Тольяттинская прокуратура по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях провела проверку в колонии-поселении №1. Ее руководство привлекло одного из заключенных к выполнению оплачиваемых работ за пределами КП. Он трудился над реконструкцией одного из торговых центров Автограда. При этом, сотрудники 

3 октября 2018, 10:15
Прокуратура признала внеочередное заседание Думы Тольятти законным

Прокуратура признала внеочередное заседание Думы Тольятти законным

Прокуратура Тольятти признала законным внеочередное заседание городской Думы шестого созыва. Оно прошло в Автограде 1 октября. Срочность, с которой собрались парламентарии, обусловлена необходимостью оперативного внесения изменений в городской бюджет. Дело в том, что Тольятти получит из областного бюджета 89,7 млн 

1 октября 2018, 04:32
На благоустройство дворовых территорий Тольятти добавят 173 миллиона рублей

На благоустройство дворовых территорий Тольятти добавят 173 миллиона рублей

В этом году на благоустройство дворовых территорий в Тольятти выделят 173 миллиона рублей. Информацию озвучили в Самарской губернской думе.

Кроме того, сейчас парламентарии обсуждают объем средств, на который может претендовать регион в рамках реализации программы "Формирование комфортной городской среды" в следующем 

28 сентября 2018, 12:00
Видео: биолог оседлал 5-метрового крокодила в Австралии

Видео: биолог оседлал 5-метрового крокодила в Австралии

В Сети появилось видео, на котором запечатлена довольно опасная забава биолога Нильса Дженсена. Ученый, находившийся в Австралии, решил познакомиться поближе с 5-метровым крокодилом. Сначала он покормил рептилию, чтобы она подпустила его поближе, а после этого оседлал животное на несколько секунд. 
27 сентября 2018, 10:28
Бегающего по Загородному парку лося сняли на видео

Бегающего по Загородному парку лося сняли на видео

В Самаре по Загородному парку бегает лось, сообщили очевидцы. В соцсети появилось видео. Предположительно, он приплыл в Самару с правого берега Волги. Напомним, аналогичный случай был весной 2016 года. Двух лосей – предположительно маму и её детеныша, видели в 
8 июня 2018, 01:38
Появилось видео с первым летним снегом в Тольятти

Появилось видео с первым летним снегом в Тольятти

В Самарской области 1 
1 июня 2018, 01:28
Жуткий смерч сняли на видео в Самарской области

Жуткий смерч сняли на видео в Самарской области

В Самарской области очевидцы сняли на видео жуткий смерч. Очевидцы наблюдали его в районе Сызрани и Тольятти. Один ролик пришел из поселка Новоспасское. Автору видео пришлось спасаться бегством, к счастью ему удалось найти укрытие. Второй ролик сняли в селе Нижнее 
1 июня 2018, 01:02
Оставлен в силе приговор кинологу, бросившему кошку под машину в Самаре

Оставлен в силе приговор кинологу, бросившему кошку под машину в Самаре

В Самаре женщина-кинолог, осужденная за жестокое обращение с животным, пыталась обжаловать приговор. Мировой судья Кировского района Самары назначил ей наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей, передает портал progorodsamara.ru.

Как уже сообщала «ТЕРРА», по данным следствия, 6 
2 апреля 2018, 10:08
Как наказали родителей девочек, замучивших котенка в Кинеле?

Как наказали родителей девочек, замучивших котенка в Кинеле?

Родителей девочек, устроивших резонансную расправу над котятами в Кинеле, оштрафовали за ненадлежащее воспитание детей, сообщили в правоохранительных органах. Штраф для каждой из двух семей составил 500 рублей. Ранее сообщалось, что детей поставили на учет в подразделении по делам несовершеннолетних. Материалы 

22 августа 2017, 12:57
Тольяттинец, заставлявший кота «танцевать», опубликовал видео с извинениями

Тольяттинец, заставлявший кота «танцевать», опубликовал видео с извинениями

Тольяттинец, называющий себя Юля Ильина, в соцсети "ВКонтакте" со слезами на глазах попросил прощения за резонансный танец с котом. Мужчина прославился на всю страну после того, как переоделся в Мальвину, нарядил животное в розовое платье и начал сильно раскручивать 
5 мая 2017, 05:14
Тольяттинский трансвестит «Мальвина» нарядил кошку в платье и мучил «танцем»

Тольяттинский трансвестит «Мальвина» нарядил кошку в платье и мучил «танцем»

Возмутительное видео выложил в соцсети «ВКонтакте» некий житель Тольятти, называющий себя Юля Ильина. Мужчина показал танец в лесу с котом. На ролике видно, как молодой человек, переодевшись в Мальвину, нарядил животное в розовое платье и связал ему лапы. После этого 

4 мая 2017, 04:34
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