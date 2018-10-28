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«ГАЗель» сбила 12-летнего мальчика в Тольятти
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25 октября 2018, 10:25
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В Тольятти «обитатель» колонии-поселения постоянно сбегал с рабочего места
Тольяттинская прокуратура по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях провела проверку в колонии-поселении №1. Ее руководство привлекло одного из заключенных к выполнению оплачиваемых работ за пределами КП. Он трудился над реконструкцией одного из торговых центров Автограда. При этом, сотрудники …
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3 октября 2018, 10:15
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Прокуратура признала внеочередное заседание Думы Тольятти законным
Прокуратура Тольятти признала законным внеочередное заседание городской Думы шестого созыва. Оно прошло в Автограде 1 октября. Срочность, с которой собрались парламентарии, обусловлена необходимостью оперативного внесения изменений в городской бюджет. Дело в том, что Тольятти получит из областного бюджета 89,7 млн …
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1 октября 2018, 04:32
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На благоустройство дворовых территорий Тольятти добавят 173 миллиона рублей
В этом году на благоустройство дворовых территорий в Тольятти выделят 173 миллиона рублей. Информацию озвучили в Самарской губернской думе.
Кроме того, сейчас парламентарии обсуждают объем средств, на который может претендовать регион в рамках реализации программы "Формирование комфортной городской среды" в следующем …
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28 сентября 2018, 12:00
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Видео: биолог оседлал 5-метрового крокодила в Австралии
В Сети появилось видео, на котором запечатлена довольно опасная забава биолога Нильса Дженсена. Ученый, находившийся в Австралии, решил познакомиться поближе с 5-метровым крокодилом. Сначала он покормил рептилию, чтобы она подпустила его поближе, а после этого оседлал животное на несколько секунд. …
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27 сентября 2018, 10:28
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Бегающего по Загородному парку лося сняли на видео
В Самаре по Загородному парку бегает лось, сообщили очевидцы. В соцсети появилось видео. Предположительно, он приплыл в Самару с правого берега Волги. Напомним, аналогичный случай был весной 2016 года. Двух лосей – предположительно маму и её детеныша, видели в …
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8 июня 2018, 01:38
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Появилось видео с первым летним снегом в Тольятти
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1 июня 2018, 01:28
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Жуткий смерч сняли на видео в Самарской области
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1 июня 2018, 01:02
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Оставлен в силе приговор кинологу, бросившему кошку под машину в Самаре
В Самаре женщина-кинолог, осужденная за жестокое обращение с животным, пыталась обжаловать приговор. Мировой судья Кировского района Самары назначил ей наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей, передает портал progorodsamara.ru.
Как уже сообщала «ТЕРРА», по данным следствия, 6 …
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2 апреля 2018, 10:08
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Как наказали родителей девочек, замучивших котенка в Кинеле?
Родителей девочек, устроивших резонансную расправу над котятами в Кинеле, оштрафовали за ненадлежащее воспитание детей, сообщили в правоохранительных органах. Штраф для каждой из двух семей составил 500 рублей. Ранее сообщалось, что детей поставили на учет в подразделении по делам несовершеннолетних. Материалы …
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22 августа 2017, 12:57
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Тольяттинец, заставлявший кота «танцевать», опубликовал видео с извинениями
Тольяттинец, называющий себя Юля Ильина, в соцсети "ВКонтакте" со слезами на глазах попросил прощения за резонансный танец с котом. Мужчина прославился на всю страну после того, как переоделся в Мальвину, нарядил животное в розовое платье и начал сильно раскручивать …
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5 мая 2017, 05:14
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Тольяттинский трансвестит «Мальвина» нарядил кошку в платье и мучил «танцем»
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4 мая 2017, 04:34