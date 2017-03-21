ЧП произошло в кафе "Дукат", расположенном на пересечении улиц Тухачевского и Киевской. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц".
По версии следствия, работники точки общепита поссорились с посетителями и взялись за ножи и ножницы. Удары наносили в область груди и живота. Пострадали трое. Бригадой скорой помощи доставила потерпевших в больницу. Доктора сразу сообщили в полицию.
Стражи порядка опросили персонал и других посетителей заведения, изучили записи камер видеонаблюдения. Изъяли 13 ножей и окровавленные ножницы. В совершении преступления подозревают двоих жителей областной столицы 1990 и 1998 годов рождения. Им грозит лишение свободы до 12 лет.
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