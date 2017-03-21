В Москве мужчина устроил стрельбу из автомата около стриптиз-клуба У дверей стриптиз-клуба на улице Дербеневской мужчина начал стрельбу из автомата Калашникова. Сотрудники заведения тут же позвонили в полицию.

Стражи порядка оперативно прибыли на место и задержали 34-летнего жителя российской столицы. У злоумышленника изъяли автомат, а также пистолет «ТТ».

В …