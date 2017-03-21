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Бункер S

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Цифры. Эфир передачи от 17 марта 2017г 
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Материалы по теме:

СКР завел дело против выигравшего 30 млн руб. в покер россиянина

СКР завел дело против выигравшего 30 млн руб. в покер россиянина

Следственный Комитет возбудил уголовное дело против жителя Чебоксар, который выиграл 30 млн руб. в покер на международных турнирах. По информации следствия, он не платил налоги с выигрышей.
Как отмечают следователи, 36-летний гражданин выиграл деньги на соревнованиях по покеру, проводимых в 

17 марта 2017, 03:43
Московский адвокат и общественник вымогали взятку для судьи Верховного суда РФ

Московский адвокат и общественник вымогали взятку для судьи Верховного суда РФ

Следственный комитет 63-го региона направил в суд дело в отношении адвоката Алексея Ярзуткина и заместителя председателя совета "Российской организации содействия спецслужбам и правоохранительным органам" Александра Ильина. Они обвиняются в предложении посредничества во взяточничестве.
Согласно материалам дела, в мае прошлого года 

13 марта 2017, 05:57
Следственный комитет прекратил уголовное преследование замминистра сельского хозяйства Самарской области

Следственный комитет прекратил уголовное преследование замминистра сельского хозяйства Самарской области

Речь о Романе Некрасове. Напомним, его подозревали в халатности. По первоначальной версии следствия, в августе 2014 года подозреваемый утвердил план финансово-хозяйственной деятельности госучреждения «Научно-исследовательский институт садоводства и лекарственных растений «Жигулевские сады». Организация продала имущество, принадлежавшее Самарской области, полученные доходы использовала 

13 марта 2017, 05:36
В Москве мужчина устроил стрельбу из автомата около стриптиз-клуба

В Москве мужчина устроил стрельбу из автомата около стриптиз-клуба

У дверей стриптиз-клуба на улице Дербеневской мужчина начал стрельбу из автомата Калашникова. Сотрудники заведения тут же позвонили в полицию.
Стражи порядка оперативно прибыли на место и задержали 34-летнего жителя российской столицы. У злоумышленника изъяли автомат, а также пистолет «ТТ».
В 

13 марта 2017, 03:26
На Урале экс-полицейский осужден за ритуальные убийства

На Урале экс-полицейский осужден за ритуальные убийства

Суд Свердловской области огласил вердикт по делу экс-полицейского Арсена Байрамбекова. За совершение шести ритуальных и заказных убийств он получил 13 лет и два месяца лишения свободы в колонии строгого режима.
Как установило следствие, в 2014 году Байрамбеков, много времени уделявший 

10 марта 2017, 03:24
В Тольятти заведующая детским садом

В Тольятти заведующая детским садом "Дружба" получала зарплату за "несуществующих" работников

Женщина обвиняется в мошенничестве с использованием должностных полномочий.
Прокурорская проверка установила, что Людмила Мордасова получила из бюджета Автограда 148 тысяч рублей на зарплаты лицам, которые никогда не работали в детсаду № 170 "Дружба" и были трудоустроены фиктивно. Таким образом заведующая 

9 марта 2017, 04:17
Главу одного из российских банков обвинили в афере на 1,35 млрд рублей

Главу одного из российских банков обвинили в афере на 1,35 млрд рублей

Представители правоохранительных органов завели уголовное дело на главу одного из отечественных банков. Его подозревают в мошенничестве на сумму более 1,35 млрд рублей.
По сведениям московского главка МВД, мужчина, являясь членом кредитного комитета, одобрял сделки по покупке подложных векселей различных фирм. 

9 марта 2017, 11:45
Пытавшегося примкнуть к террористам нелегала задержали в Самаре

Пытавшегося примкнуть к террористам нелегала задержали в Самаре

В Самаре завели уголовное дело на 23-летнего нелегала, который пытался примкнуть  к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». По словам следователей, мигрант переписывался со знакомым, воевавшим в Сирии на стороне террористов.  Самарский нелегал подтвердил свое намерение выехать к нему 

7 марта 2017, 12:42
Обвиняемого в изнасиловании самарской школьницы предлагают отправить за решетку на 12 лет

Обвиняемого в изнасиловании самарской школьницы предлагают отправить за решетку на 12 лет

Сегодня в прениях сторона обвинения запросила для Евгения Самсоника 12 лет в колонии строгого режима. Мужчину обвиняют в изнасиловании самарской школьницы в помещении бывшего морга.
По версии следствия, в октябре прошлого года днем на улице Запорожской он ударил 17-летнюю девушку 

3 февраля 2017, 03:36
Жителя Кинеля будут судить за изнасилование падчерицы

Жителя Кинеля будут судить за изнасилование падчерицы

Следственный комитет региона завершил расследование уголовного дела. На скамье подсудимых окажется 40-летний горожанин. Согласно материалам дела, мужчина на протяжении трех лет домогался своей падчерицы. Несколько раз насиловал ее у себя дома в поселке Алексеевка, когда девушке еще не исполнилось 14-ти 

17 января 2017, 05:53
Следователи рассказали о распределении ролей между участниками нападения на семью полицейского

Следователи рассказали о распределении ролей между участниками нападения на семью полицейского

По версии следствия, обокрасть начальника отрадненской полиции Дмитрия Вашуркина и его жену решили еще в самарском магазине "Удача" рядом со сквером Калинина.
Злоумышленники проследили за семейной парой до дома в поселке Смышляевка. К месту преступления в ночь на 11 декабря 

21 декабря 2016, 03:09
СК: уголовное дело об убийстве возбуждено после пожара под Вологдой, где погибли четверо

СК: уголовное дело об убийстве возбуждено после пожара под Вологдой, где погибли четверо

Подозрение в умышленном поджоге дома пало на местного жителя. Пожар произошел вчера. На пепелище были найдены тела троих взрослых и ребенка. По предварительной версии, 45-летний гражданин на почве ревности своей сожительницы к двум находящимся в доме мужчинам задумал лишить их 
17 ноября 2015, 04:58
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