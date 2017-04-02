В Самаре на 116-м километре троллейбус подрезал автоледи - и она улетела в сугроб, есть видео опубликовал портал ProGorodSamara. Инцидент случился 3 февраля примерно в 8 часов утра на одностороннем участке автодороги по улице Бакинской, в районе 116-го километра.



«Меня жёстко подрезал троллейбус! Ладно дорожники с обочины снег не убирают … Видео ДТП, заснятое регистратором пострадавшей,Инцидент случился 3 февраля примерно в 8 часов утра на одностороннем участке автодороги по улице Бакинской, в районе 116-го километра.«Меня жёстко подрезал троллейбус! Ладно дорожники с обочины снег не убирают