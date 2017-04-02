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В Куйбышевском районе Самары расстреляли несколько автомобилей
Сегодня, 1 апреля, в Куйбышевском районе на кольце улицы Бакинской неизвестные злоумышленников расстреляли несколько автомобилей. Предположительно, повреждены "Шевроле" и "Приора", кроме того задели автобус, пишет «Прогород».
В настоящий момент место преступления огорожено сотрудниками полиции, не пускают даже общественный транспорт.
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1 апреля 2017, 03:33
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В Сызрани бывшего главврача подозревают в незаконных доплатах на 752 тысячи рублей
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30 марта 2017, 09:53
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Ледяная глыба в Самаре убила женщину. Новые подробности
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27 марта 2017, 11:36
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Следственный комитет прекратил уголовное преследование замминистра сельского хозяйства Самарской области
Речь о Романе Некрасове. Напомним, его подозревали в халатности. По первоначальной версии следствия, в августе 2014 года подозреваемый утвердил план финансово-хозяйственной деятельности госучреждения «Научно-исследовательский институт садоводства и лекарственных растений «Жигулевские сады». Организация продала имущество, принадлежавшее Самарской области, полученные доходы использовала …
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13 марта 2017, 05:36
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Самарец зарубил отца и мать на Чапаевской
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27 февраля 2017, 10:29
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Саратовская полиция выложила видео погони со стрельбой по автомобилю из Сызрани
На днях сотрудники полиции Саратовской области открыли огонь по автомобилю «Хендай Акцент» с пьяным водителем. 25-летний водитель иномарки с самарскими номерами отказался остановиться по требованию инспекторов и решил уйти от преследования.
Как передает портал sarinform, ЧП произошло в …
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4 сентября 2016, 06:02
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В Самаре на 116-м километре троллейбус подрезал автоледи - и она улетела в сугроб, есть видео
Видео ДТП, заснятое регистратором пострадавшей, опубликовал портал ProGorodSamara. Инцидент случился 3 февраля примерно в 8 часов утра на одностороннем участке автодороги по улице Бакинской, в районе 116-го километра.
«Меня жёстко подрезал троллейбус! Ладно дорожники с обочины снег не убирают …
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6 февраля 2016, 12:44
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В Госдуме предлагают разрешить оставлять гражданам найденное ими оружие
В Госдуме предлагают разрешить оставлять гражданам найденное ими оружие. Депутаты намерены распространить существующие "Положения о находке", прописанные в Гражданском кодексе, на пистолеты и винтовки. Согласно тексту документа, после криминологической экспертизы и если в течение 6 месяцев не объявится настоящий владелец, …
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8 июля 2015, 12:11
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В Тольятти отправится под суд шоколадный вор с пистолетом
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8 июля 2014, 12:42
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В Самаре жители 5-этажки задыхаются из-за прорыва канализации
Принудительная ароматерапия. Жители пятиэтажки в Куйбышевском районе в условиях коммунальной аварии живут уже много лет. Проблемы с канализацией превратили квартиры на первом этаже в газовые камеры. Как выживают эти люди?
Едкий запах канализационных стоков повсюду. В такой атмосфере Нина Дмитриевна живет …
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21 января 2013, 03:02