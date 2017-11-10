3
12
42
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 ноября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 9 ноября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
           .d8888b.    .d8888b.       d8888   888        .d8888b.    .d8888b.  
          d88P  Y88b  d88P  Y88b     d8P888   888       d88P  Y88b  d88P  Y88b 
          888    888  Y88b.         d8P 888   888            .d88P  Y88b. d88P 
 888d888  Y88b. d888   "Y888b.     d8P  888   88888b.       8888"    "Y88888"  
 888P"     "Y888P888      "Y88b.  d88   888   888 "88b       "Y8b.  .d8P""Y8b. 
 888             888        "888  8888888888  888  888  888    888  888    888 
 888      Y88b  d88P  Y88b  d88P        888   888  888  Y88b  d88P  Y88b  d88P 
 888       "Y8888P"    "Y8888P"         888   888  888   "Y8888P"    "Y8888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Под Самарой водитель ВАЗ 2107 столкнулся с КамАЗом и погиб

Под Самарой водитель ВАЗ 2107 столкнулся с КамАЗом и погиб

В четверг, 9 ноября, в Безенчукском районе в результате ДТП погиб водитель автомобиля «ВАЗ 2107». По сообщению ГИБДД, в 20 часов 10 минут легковая машина столкнулась с грузовиком «КамАЗ» с прицепом.

«Водитель 1956 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ 2107, двигаясь по 

10 ноября 2017, 02:30
В ГИБДД назвали основные причины гибели на дорогах

В ГИБДД назвали основные причины гибели на дорогах

В этом году из 800 с лишним дорожно-транспортных происшествий в Самаре, в которых погибли или травмировались люди, в 500 случаях этому способствовали  дорожные дефекты.
Перекресток на пересечении проспекта Металлургов и улицы Пугачевской один из самых проблемных в Самаре по качеству 

9 ноября 2017, 04:06
Под Тольятти водитель иномарки насмерть сбил пенсионерку

Под Тольятти водитель иномарки насмерть сбил пенсионерку

Во вторник, 7 ноября, под Тольятти в результате ДТП погиб пешеход. По данным полицейских, 76-летняя женщина, попавшая под колеса иномарки, переходила дорогу в неустановленном месте.

ДТП случилось на территории Ставропольского района около шести часов вечера. 58-летний водитель «Тойоты» сбил пенсионерку на 

8 ноября 2017, 02:18
В Самаре полицейских гонят с земли

В Самаре полицейских гонят с земли

Магистраль «Центральная», о строительстве которой в Самаре говорят уже более 10 лет, начнут прокладывать после 2018 года. Как уже рассказывала «ТЕРРА», новая дорога будет проходить через весь город вдоль проспекта Карла Маркса. И, по всей видимости, все объекты, которые мешают 

8 ноября 2017, 11:54
В Самарской области автомобилист насмерть сбил 9-летнего лося

В Самарской области автомобилист насмерть сбил 9-летнего лося

В Самарской области водитель легкового автомобиля сбил лося на девятом километре дороги «Урал-Ширяево». Животное, в возрасте примерно 9 лет, погибло. ДТП произошло на территории Александровского участкового лесничества в понедельник, 6 ноября, около шести часов вечера, сообщили в нацпарке «Самарская Лука». 
8 ноября 2017, 10:54
Полиция нашла золото и технику, украденную у самарцев

Полиция нашла золото и технику, украденную у самарцев

В Самаре полицейские задержали подозреваемого в серийных кражах из квартир горожан. Задержанный – ранее судимый 34-летний мужчина, который освободился в августе. Полиция опубликовало фото предметов, изъятых у подозреваемого. Среди них обнаружены предметы, украденные из квартиры 19-этажки на Пятой просеке: золото 
3 ноября 2017, 09:59
Без нервов: В смоленской психбольнице подавили бунт

Без нервов: В смоленской психбольнице подавили бунт

Работники полиции и бойцы Росгвардии подавили бунт в смоленском психиатрическом стационаре, расположенном в поселке Гедеоновка. Накануне особо агрессивные пациенты устроили там дебош.
Об инциденте рассказали российские СМИ со ссылкой на Следком. Как выяснили следователи, один из представителей контингента начал вести 

2 ноября 2017, 05:18
Вступил в силу новый регламент ГИБДД: что разрешили и запретили полицейским?

Вступил в силу новый регламент ГИБДД: что разрешили и запретили полицейским?

С пятницы, 20 октября, в России вступил в силу новый административный регламент ГИБДД. Теперь госавтоинспекторам разрешено останавливать машины вне стационарных постов, даже если водители ничего не нарушают. При этом забирать права на месте нарушения запрещено. В случае необходимости водитель должен 

20 октября 2017, 11:18
На озере Казаркино под Безенчуком утонул пенсионер

На озере Казаркино под Безенчуком утонул пенсионер

Сегодня, 2 сентября, утром спасательные подразделения выезжали на озеро Казаркино, которое находится в селе Кипина Безенчукского района. Там нашли труп мужчины.

На месте происшествия работали четверо спасателей. Они извлекли из водоема тело 60-летнего мужчины 1957 года рождения, говорится в 
2 сентября 2017, 05:00
В ДТП со скорой помощью в Безенчуке ранены пять человек

В ДТП со скорой помощью в Безенчуке ранены пять человек

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием кареты скорой помощи. Авария произошла в поселке Безенчук в ночь на 22 мая. На улице Чапаева скорая помощь столкнулась с автомобилем Zaz Chance. Иномаркой управлял 26-летний водитель. По данным полицейских, он выехал на встречную 

23 мая 2016, 07:39
В Самарской области побит температурный рекорд 1936 года

В Самарской области побит температурный рекорд 1936 года

Самарские синоптики продолжают фиксировать рекордно высокие для декабря температурные показатели. Так, в Сызрани побит рекорд 1936 года. Тогда воздух прогрелся до двух с половиной градусов по Цельсию. Позже этой же отметки столбик термометра достигал ещё три раза – в 1945, 
25 декабря 2015, 01:34
В Самарской области 55-летний водитель «Калины» сбил насмерть 15-летнюю девочку

В Самарской области 55-летний водитель «Калины» сбил насмерть 15-летнюю девочку

Сегодня, 7 сентября, около восьми часов утра в поселке Безенчук зафиксировано смертельное ДТП. Погиб ребенок.

По информации ГИБДД, автомобиль Lada Kalina сбил 15-летнюю девочку на улице Мамистова. Смерть пострадавшей наступила на месте ДТП.

Несовершеннолетняя переходила дорогу в неположенном 
7 сентября 2015, 10:54
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.