В поселке Безенчук в результате ДТП погиб пешеход. Трагедия произошла на улице Чапаева. Полиция сообщает: мужчину сбил автомобиль «Шевроле Нива», которым управлял 58-летний водитель. С места происшествия он уехал, не оказав пострадавшему первой помощи. Для розыска автомобилиста были изучены записи с видеокамер. Выяснилось, что внедорожник принадлежит местной фирме.
«Водитель управлявший автомобилем и совершивший наезд, задержан. В настоящее время он находится под административным арестом. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Отметим, по данным полиции, пешеход пересекал дорогу в «неустановленном месте».
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