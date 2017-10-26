Кто забыл прибыль: в Самаре остались нелегальные рекламные щиты, а владельцев найти не могут Самарские чиновники продолжают бороться с незаконными рекламными конструкциями. Ранее этот бизнес считался одним из самых прибыльных, поскольку его никто не контролировал. Рекламные щиты устанавливались хаотично - определить, кому они принадлежат и кто именно от них получает прибыль, было не так-то просто. …