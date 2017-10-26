Чапаевский завод «Полимер» по итогам прошлого года почти вдвое нарастил выручку и втрое - прибыль. Такие данные содержатся в отчетности предприятия, специализирующегося на производстве боеприпасов. Главным фактором реабилитации завода, еще несколько лет назад находившемся на грани банкротства, стал существенный прирост объема госзаказов, следует из сообщения на портале раскрытия корпоративной информации. В прошедший год завод, входящий в состав госкорпорации «Ростех», реализовал продукции на 684 миллиона рублей. Что почти на 300 миллионов больше показателя 2015 года. Чистая прибыль выросла до 90 миллионов рублей. Впервые за последние много лет заводу удалось сформировать для себя финансовую подушку. Предприятие направит деньги на финансирование инвестиционных программ и пополнение оборотного капитала. Напомним, в 2011 году «Полимер» несколько раз фигурировал ответчиком по делам о банкротстве, которые инициировали его многочисленные кредиторы, и едва не был закрыт по решению того же «Ростеха».
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