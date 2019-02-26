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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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В Самаре перекроют дороги во время Масленицы

В Самаре перекроют дороги во время Масленицы

В течение двух дней, с 8 по 10 марта, в Самаре будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах. Это связано с проведением праздничных гуляний «Проводы русской зимы - Масленица». Исключение, как обычно, сделают для машин «скорой помощи», полиции, пожарной охраны 
26 февраля 2019, 11:10
В Самарской области откроются еще три газовые заправки

В Самарской области откроются еще три газовые заправки

Развитие газификации Самарской области, повышение надежности газоснабжения обсуждали в понедельник, 25 февраля, во время рабочей встречи губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. В частности, в этом году для обеспечения подключения новых потребителей в Сергиевском 
26 февраля 2019, 10:35
Самарцев зовут сыграть с ветеранами «Крыльев Советов»

Самарцев зовут сыграть с ветеранами «Крыльев Советов»

В среду, 27 февраля, самарцев приглашают на стадион «Металлург». Здесь состоится матч, посвященный 65-летию заслуженного ветерана футбольного клуба «Крылья Советов» Виктора Развеева. Между собой сыграют команда ветеранов и сборная болельщиков, в состав которой войдут и журналисты. На поле выйдут ветераны 
26 февраля 2019, 10:08
Сколько получают футболисты «Крыльев Советов» и как в клубе принимаются важные решения?

Сколько получают футболисты «Крыльев Советов» и как в клубе принимаются важные решения?

До возобновления футбольного сезона в российской премьер-лиге остается четыре дня. Уже 2 марта самарские «Крылья Советов» в Москве сыграют с действующим чемпионом России - «Локомотивом». Между тем эта зима стала самой насыщенной по количеству новостей про «Крылья». Состав команды пополнили 
26 февраля 2019, 08:52
Бывший врач-анестезиолог, который изнасиловал пациентку, отправится на три года в колонию

Бывший врач-анестезиолог, который изнасиловал пациентку, отправится на три года в колонию

В Самаре поставлена точка в скандальном деле бывшего врача-анестезиолога. Напомним, что Юрий Черников обвинялся в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Во время расследования и суда установили, что 2 августа 2017 года врач в помещении одного из обществ с ограниченной 
25 февраля 2019, 09:39
Самарец заплатит 100 тысяч рублей за экстремистские посты в соцсети

Самарец заплатит 100 тысяч рублей за экстремистские посты в соцсети

В Самарской области вступил в силу приговор Богатовского районного суда. По решению служителей Фемиды, 24-летнего местного жителя признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности. Как сообщили в УФСБ России по Самарской области, молодой человек размещал на своей странице в 
25 февраля 2019, 03:06
В Чапаевске 61-летнюю пенсионерку будут судить за продажу «синтетики»

В Чапаевске 61-летнюю пенсионерку будут судить за продажу «синтетики»

Перед судом в Чапаевске предстанет в ближайшее время 61-летняя пенсионерка. По версии следствия, женщина промышляла торговлей синтетическими наркотиками. Как рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре, она три раза продавала запрещенные вещества своему знакомому. Подозреваемая и ее клиент договаривались о встречах по 
25 февраля 2019, 12:06
Ножом в сердце: житель Чапаевска убил приятеля из-за спора о службе в армии

Ножом в сердце: житель Чапаевска убил приятеля из-за спора о службе в армии

Суд Чапаевска приговорил к девяти годам колонии 51-летнего мужчину, который обвинялся в убийстве знакомого. По версии следствия, в июле прошлого года подозреваемый выпивал с друзьями и поспорил с одним из участников вечеринки. Они не сошлись во взглядах на службу в 
23 февраля 2019, 10:40
В Тольятти задержали «шутника», который сообщил о «минировании» больницы

В Тольятти задержали «шутника», который сообщил о «минировании» больницы

В Тольятти задержали подозреваемого в «минировании» одной из местных больниц. Сообщение о возможном взрывном устройстве поступило в дежурную часть отдела полиции № 23 УМВД России по Автограду. Прибывшие по вызову полицейские проверили помещение и ничего опасного не нашли. Вскоре силовики 
22 февраля 2019, 10:13
В Самаре завели уголовное дело из-за падения ледяной глыбы на подростка

В Самаре завели уголовное дело из-за падения ледяной глыбы на подростка

В Самаре возбуждено уголовное дело из-за падения наледи с крыши дома № 18 по улице Аэродромной в Железнодорожном районе на 16-летнего подростка. Это произошло 19 февраля примерно в 15:00. Когда наледь обрушилась на юношу, он получил закрытый компрессионный перелом грудных 
21 февраля 2019, 07:49
В Самаре экс-полицейский, который попался на взятках щебнем, «брал» и канцелярскими товарами

В Самаре экс-полицейский, который попался на взятках щебнем, «брал» и канцелярскими товарами

В областной столице завели еще одно уголовное дело в отношении бывшего сотрудника Госавтоинспекции, который сейчас подозревается во взяточничестве. По версии следствия, с 2017-2018 года начальник отделения дорожной инспекции и организации движения ГИБДД УМВД России по Самаре не согласовывал проведение ремонта 
20 февраля 2019, 04:53
Начальника отдела ГСУ областного главка полиции Веру Рабинович арестовали на два месяца

Начальника отдела ГСУ областного главка полиции Веру Рабинович арестовали на два месяца

Самарский районный суд на два месяца арестовал начальника отдела главного следственного управления областного главка полиции Веру Рабинович. Напомню, она и двое посредников были задержаны в ночь с понедельника на вторник в аэропорту "Курумоч" сразу же после получения суммы в 10 

20 декабря 2018, 05:53
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