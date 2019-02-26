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В Самаре перекроют дороги во время Масленицы
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26 февраля 2019, 11:10
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В Самарской области откроются еще три газовые заправки
Развитие газификации Самарской области, повышение надежности газоснабжения обсуждали в понедельник, 25 февраля, во время рабочей встречи губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. В частности, в этом году для обеспечения подключения новых потребителей в Сергиевском …
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26 февраля 2019, 10:35
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Самарцев зовут сыграть с ветеранами «Крыльев Советов»
В среду, 27 февраля, самарцев приглашают на стадион «Металлург». Здесь состоится матч, посвященный 65-летию заслуженного ветерана футбольного клуба «Крылья Советов» Виктора Развеева. Между собой сыграют команда ветеранов и сборная болельщиков, в состав которой войдут и журналисты. На поле выйдут ветераны …
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26 февраля 2019, 10:08
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Сколько получают футболисты «Крыльев Советов» и как в клубе принимаются важные решения?
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26 февраля 2019, 08:52
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Бывший врач-анестезиолог, который изнасиловал пациентку, отправится на три года в колонию
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25 февраля 2019, 09:39
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Самарец заплатит 100 тысяч рублей за экстремистские посты в соцсети
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25 февраля 2019, 03:06
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В Чапаевске 61-летнюю пенсионерку будут судить за продажу «синтетики»
Перед судом в Чапаевске предстанет в ближайшее время 61-летняя пенсионерка. По версии следствия, женщина промышляла торговлей синтетическими наркотиками. Как рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре, она три раза продавала запрещенные вещества своему знакомому. Подозреваемая и ее клиент договаривались о встречах по …
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25 февраля 2019, 12:06
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Ножом в сердце: житель Чапаевска убил приятеля из-за спора о службе в армии
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23 февраля 2019, 10:40
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В Тольятти задержали «шутника», который сообщил о «минировании» больницы
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22 февраля 2019, 10:13
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В Самаре завели уголовное дело из-за падения ледяной глыбы на подростка
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21 февраля 2019, 07:49
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В Самаре экс-полицейский, который попался на взятках щебнем, «брал» и канцелярскими товарами
В областной столице завели еще одно уголовное дело в отношении бывшего сотрудника Госавтоинспекции, который сейчас подозревается во взяточничестве. По версии следствия, с 2017-2018 года начальник отделения дорожной инспекции и организации движения ГИБДД УМВД России по Самаре не согласовывал проведение ремонта …
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20 февраля 2019, 04:53
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Начальника отдела ГСУ областного главка полиции Веру Рабинович арестовали на два месяца
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20 декабря 2018, 05:53
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