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10 июля вновь откроется фестиваль болельщиков в Самаре
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9 июля 2018, 08:41
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Почему англичане не захотели тренироваться на стадионе «Самара Арена»
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7 июля 2018, 12:18
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Фан-посольство Англии открылось в Самаре
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7 июля 2018, 10:06
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«Зловещий» взгляд самарца превратил его в мегапопулярный мем в Бразилии
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7 июля 2018, 09:00
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Рухнувший парник на стадионе «Самара-Арена» должны восстановить до конца дня
Парник на стадионе «Самара-Арена», об обрушении которого стало известно 7 февраля, восстановят до конца четверга. Соответствующие сроки озвучила компания ФГУП "Спорт-Инжиниринг" на своей странице в соцсети. Рабочие уже восстановили половину упавших конструкций.
Напомним, резонансный инцидент произошел в ночь …
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8 февраля 2018, 01:04
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Владимир Путин запустил подстанцию "Стадион" удаленно
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14 ноября 2017, 07:16
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В сети появился видеоролик о строительстве трамвайной линии до стадиона “Самара Арена”
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21 августа 2017, 11:37
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Кто получит миллиард за новые трамвайные пути до «Самара Арены»
Строительством трамвайной линии на Московском шоссе - от улицы Ташкентской до нового стадиона «Самара Арена» займется компания "ВТС-Метро". Она все-таки выиграла торги, правда, со второго раза. Напомним, результаты предыдущего аукциона, к которому «ВТС-Метро» не допустили, бизнесменам пришлось оспаривать в антимонопольной …
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14 апреля 2017, 11:49