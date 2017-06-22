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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Речь идет о первоочередных мероприятиях, направленных на создание в Мурманской области центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. Объекты центра появятся на четырех 

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Начальником Самарской таможни назначен Владимир Данченков

Начальником Самарской таможни назначен Владимир Данченков

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7 июня 2017, 05:19
В Курумоче самарские таможенники при досмотре багажа наткнулись на крокодила

В Курумоче самарские таможенники при досмотре багажа наткнулись на крокодила

Самарские таможенники обнаружили необычный груз, прибывший из Стамбула в аэропорт Курумоч. При досмотре багажа пассажиров сотрудники ведомства в одном из чемоданов нашли крокодила. Это оказалось чучело рептилии длиной около 80 сантиметров. Владелец чемодана сообщил, что якобы купил чучело в одной 
6 июня 2017, 04:35
Строительству тоннеля для скоростного трамвая на стадион

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Тоннель, по которому без пробок на «Самара Арену» во время мундиаля должны добираться  зрители, строит компания «ВТС-метро». Он будет состоять из 19 секций. Все бетонные работы должны быть завершены к сентябрю. Тормозит работы перенос коммуникаций, и злополучный ангар.

Как 
2 июня 2017, 12:15
Китаец пытался вывезти из России полкило золота в пачке от сигарет

Китаец пытался вывезти из России полкило золота в пачке от сигарет

В Амурской области служители Фемиды некоторое время назад оштрафовали гражданина КНР за попытку вывоза из РФ около полукилограмма самородного золота. Мужчина смог запихнуть его в пачку из-под сигарет и попытался пронести запрещенный груз через таможню.
По рассказам российских СМИ, контроль 

25 апреля 2017, 11:33
Китаец попытался в жилетке вывезти из России 240 фрагментов бивней мамонта

Китаец попытался в жилетке вывезти из России 240 фрагментов бивней мамонта

На международном пункте пропуска Благовещенск – Хэйхэ у гражданина Китая при таможенном контроле нашли 240 фрагментов бивней мамонта. Об этом рассказывают отечественные информагентства со ссылкой на пресс-службу таможни.
Общий вес незадекларированного товара – свыше трех килограммов. Китаец намеревался вывезти артефакты 

21 апреля 2017, 09:46
Особая экономическая зона

Особая экономическая зона "Тольятти" на 10 лет переходит под управление правительства Самарской области

Региональные власти подписали соответствующее соглашение с федеральным Минэкономразвития.
Напомним, в июне президент Владимир Путин поручил разработать единую стратегию работы российских особых экономических зон, оптимизировать затраты и передать действующие объекты в управление регионов. По подсчётам Кремля, за 10 лет на открытие 

26 сентября 2016, 03:03
Производство деталей авто для первых лиц могут запустить в Самарской области

Производство деталей авто для первых лиц могут запустить в Самарской области

Об этом было заявлено на конференции для поставщиков автокомпонентов, посвященной пилотному проекту «Единая модульная платформа». Выпуск комплектующих к машинам, предназначенным для первых лиц страны, может быть налажен на территории ОЭЗ «Тольятти».
В мероприятии участвовали свыше полусотни компаний губернии, которые занимаются 

13 сентября 2016, 09:27
В ОЭЗ Тольятти запустили новый завод автокомпонентов немецкой Edscha

В ОЭЗ Тольятти запустили новый завод автокомпонентов немецкой Edscha

В Самарской области появился первый в России завод по производству автокомпонентов немецкой компании Edscha. Предприятие находится на территории Особой экономической зоны Тольятти (ОЭЗ «Тольятти»). Всего предусмотрено 150 вакансий для рабочих. Примерно полсотни сотрудников будут заниматься изготовлением петель - для дверей, 
11 марта 2016, 01:31
В ОЭЗ Тольятти запускают проект по переработке макулатуры в бумагу

В ОЭЗ Тольятти запускают проект по переработке макулатуры в бумагу

На территории особой экономической зоны Тольятти (ОЭЗ Тольятти) завершается строительство первого в регионе комплекса по переработке макулатуры в бумагу. В апреле Тольяттинская бумажная фабрика намерена запустить бумагоделательную машину в тестовом режиме и уже в первом полугодии 2016-го начать производство. Ежегодно 
3 февраля 2016, 03:06
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