Компании "Волгаинжинирингспецтранс" удалось выиграть конкурс на строительство объектов таможенной инфраструктуры в особой экономической зоне Тольятти. Впрочем, она была единственным участником торгов.
Общая стоимость контракта могла составить чуть менее 504 миллионов рублей, претендент предложил выполнить работы за 502 миллиона. Теперь за 637 дней он должен построить здание управления таможни, контрольно-пропускные пункты и другую инфраструктуру. Напомню, "Волгаинжинирингспецтранс" уже выиграла несколько крупных тендеров, в частности на расширение Линдовской водопроводной насосной станции в Самаре и ремонт площади Куйбышева.
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