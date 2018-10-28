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«Беги, халтурщик, беги!»: В Самаре будут искать виноватых в засыхании туй на Московском шоссе

«Беги, халтурщик, беги!»: В Самаре будут искать виноватых в засыхании туй на Московском шоссе

В ближайшее время правительству Самарской области предстоит выяснить, кто же виноват в гибели туй на Московском шоссе. Сделать местный кабмин попросили специалисты Общероссийского народного фронта.
 
«В Самаре во время реконструкции Московского шоссе (это главная транспортная артерия города) высадили 3,8 
18 августа 2018, 01:30
Погибшие туи начали убирать с Московского шоссе в Самаре

Погибшие туи начали убирать с Московского шоссе в Самаре

В Самаре с Московского шоссе начали убирать посаженные вдоль проезжей части туи. Напомним, в рамках реконструкции магистрали к ЧМ-2018 на придорожной территории высадили 3800 туй и можжевельников. Общая площадь травяного газона составила 80 тысяч квадратных метров. Весной растения получили сильные 
30 мая 2018, 12:02
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