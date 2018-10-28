«Беги, халтурщик, беги!»: В Самаре будут искать виноватых в засыхании туй на Московском шоссе В ближайшее время правительству Самарской области предстоит выяснить, кто же виноват в гибели туй на Московском шоссе. Сделать местный кабмин попросили специалисты Общероссийского народного фронта.



«В Самаре во время реконструкции Московского шоссе (это главная транспортная артерия города) высадили 3,8 …