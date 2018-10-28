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«Беги, халтурщик, беги!»: В Самаре будут искать виноватых в засыхании туй на Московском шоссе
В ближайшее время правительству Самарской области предстоит выяснить, кто же виноват в гибели туй на Московском шоссе. Сделать местный кабмин попросили специалисты Общероссийского народного фронта.
«В Самаре во время реконструкции Московского шоссе (это главная транспортная артерия города) высадили 3,8 …
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18 августа 2018, 01:30
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Погибшие туи начали убирать с Московского шоссе в Самаре
В Самаре с Московского шоссе начали убирать посаженные вдоль проезжей части туи. Напомним, в рамках реконструкции магистрали к ЧМ-2018 на придорожной территории высадили 3800 туй и можжевельников. Общая площадь травяного газона составила 80 тысяч квадратных метров. Весной растения получили сильные …
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30 мая 2018, 12:02